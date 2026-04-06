Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Chegadas e partidas

Brasileirão 2026 mantém média e tem 10º técnico demitido após 10 rodadas, sendo 3 ex-seleção

Neste domingo, Corinthians demitiu Dorival Jr, que deixou o comando do clube com quase um ano, dois títulos, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/04/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após derrota sofrida por 1 a 0 para o Internacional, no último domingo (5), o Corinthians demitiu Dorival Jr, que deixou o comando do clube com quase um ano, dois títulos, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026 e entra para a lista de treinadores demitidos nesse início de Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 10 nomes já deixaram o comando de suas equipes em 10 rodadas. Uma média de um técnico demitido por rodada. Este número representa cerca de 46% das demissões do nacional em 2025, que terminou com 22 treinadores mandados embora.

Entre os treinadores demitidos, três comandaram a seleção brasileira em ciclos anteriores. Tite esteve com a amarelinha durante pouco mais de 6 anos, de junho de 2016 até a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Fernando Diniz foi contratado como interino por 12 meses, atuando em seis jogos entre 2023 e 2024, nas Eliminatórias da Copa deste ano, e conciliando a função com o Fluminense, onde era também técnico.

Já Dorival Jr, ficou pouco mais de um ano no cargo, sendo demitido em março de 2025, após 16 jogos e uma goleada sofrida para a Argentina nas Eliminatórias.

VEJA LISTA DE TÉCNICOS DEMITIDOS ATÉ A 10ª RODADA DO BRASILEIRÃO DE 2026

- Dorival Júnior (Corinthians) - 10ª rodada

- Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) - 9ª rodada

- Martín Anselmi (Botafogo) - 8ª rodada

- Juan Pablo Vojvoda (Santos) - 7ª rodada

- Tite (Cruzeiro) - 6ª rodada

- Hernán Crespo (São Paulo) - 4ª rodada

- Filipe Luís (Flamengo) - 4ª rodada

- Juan Carlos Osorio (Remo) - 4ª rodada

- Fernando Diniz (Vasco) - 3ª rodada

- Jorge Sampaoli (Atlético-MG) - 3ª rodada

Assine o Correio do Estado

REFORÇO NA ÁREA

Operário contrata artilheiro do Brasil para disputa do Brasileiro série D

Autor de 15 gols no Estadual, Alex Choco se apresentará ao Galo após a finalização de seu vínculo com o Bataguassu

05/04/2026 13h45

Compartilhar
Alex Choco, de 24 anos, foi o vencedor do prêmio chuteira de ouro do campeonato estadual

Alex Choco, de 24 anos, foi o vencedor do prêmio chuteira de ouro do campeonato estadual Foto: Reprodução / rede social

Continue Lendo...

O Operário Futebol Clube chegou a um acordo de pré-contrato com o atacante Alex Choco, que estava na Assoociação Atlética Bataguassu. Por meio do seu agente Eduardo Maluf, o jogador assinou com o Galo por duas temporadas.

O atacante de 24 anos fez boa campanha no campeonato Estadual sul-mato-grossense esta temporada vestindo a camisa da Associação Atlética Bataguassu. Ao todo, foi autor de 15 gols, terminando a competição como artilheiro e vencedor do prêmio chuteira de ouro. Alex Choco também integrou a seleção do campeonato.

O clube informa que o atleta se apresentará ao elenco após a finalização de seu vínculo com o Bataguassu, prevista para esta semana.

Clubes

Em seu currículo, o atacante já tem passagens pelos seguintes clubes:

  • Londrina (PR) 
  • PSTC (PR)
  • Arapongas (PR)
  • Figueirense (SC)
  • Taquaritinga (SP)
  • VOCEM (SP)
  • Toledo (PR)
  • City London FC (PR)
  • Bataguassu (MS)

Marca histórica

Choco entrou para história do futebol de Mato Grosso do Sul após se tornar o primeiro jogador no século a marcar dois hat-tricks no mata-mata do Estadual. Além disso, é o jogador a marcar mais gols em uma edição da competição desde 2021, quando Joãozinho também marcou 15 gols, porém, com mais jogos.

O centro-avante marcou nas quartas e semifinais do Estadual, ajudando o Bataguassu a chegar à inédita decisão do sul-mato-grossense.

Assine o Correio do Estado

Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano perde para Wang Chuqin e deixa disputa pelo 2º título consecutivo do WTT

O chinês venceu o brasileiro por 4 sets a 1

05/04/2026 10h45

Compartilhar
Hugo foi o primeiro não-asiático ou europeu a ganhar a Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo foi o primeiro não-asiático ou europeu a ganhar a Copa do Mundo de Tênis de Mesa Divulgação

Continue Lendo...

Hugo Calderano está fora da final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa na categoria do simples masculino. Na madrugada deste domingo, 5, o brasileiro perdeu para o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, que agora enfrenta o japonês de 18 anos Sora Matsushima. Se o Chuqin perder, Sora pode se tornar o mais jovem a conquistar a WTT. A final acontece logo mais, às 9h.

O chinês venceu por 4 sets a 1 com parciais de 11-7, 11-3, 11-7, 6-11 e 12-10. O brasileiro deixou a disputa pelo 2º título consecutivo da categoria, mas já havia garantido a medalha de bronze da competição ao derrotar o francês Alexis Lebrun no último sábado, 4.

No primeiro set, Wang Chuqin estabeleceu o ritmo da partida e venceu Hugo Calderano por 11-7. O chinês abriu a vantagem inicial com um 2-0, mas viu o brasileiro equilibrar o jogo e chegar ao empate em 3-3.

A parcial seguiu disputada ponto a ponto até o 8-7, momento em que Chuqin passou a mostrar um jogo mais firme. Ao converter três pontos em sequência, o número 1 do ranking mundial fechou a contagem sem maiores dificuldades, garantindo a vantagem de 1 a 0 no confronto.

No segundo set, o chinês a ampliou vencendo por 11-3, uma parcial marcada principalmente por erros do brasileiro. Chuqin dominou desde o início da rodada, abrindo 6-0. Calderano esboçou uma reação pontual ao marcar dois pontos seguidos, diminuindo a vantagem da parcial para 6-2, mas não conseguiu sustentar um ritmo capaz de ameaçar a liderança do adversário.

O brasileiro só veio dar sinais de reação a partir do terceiro set. Foi a parcial mais acirrada até então e a primeira vez na partida que Hugo esteve em vantagem, ainda assim Wang venceu novamente, dessa vez por 11-7.

A diminuição da diferença foi consequência de uma maior resistência de Calderano, que conseguiu alternar a liderança no placar até o empate em 6-6, mas o chinês retomou o controle na reta final conquistando cinco dos últimos seis pontos.

O quarto set foi a única parcial que Hugo Calderano levou a melhor: ele venceu Chuqin por 11-6. Apesar de ter começado com uma vantagem de 4-1, o brasileiro viu seu adversário virar para 8-4. Mas Calderano conseguiu retomar o controle e dominar na reta final da parcial.

A alegria, no entanto, durou pouco com Wang Chuqin levando a melhor por 12-10 no quinto e último set da partida. Após trocas de liderança e um empate em 10-10, o chinês garantiu os dois últimos pontos do jogo. A vitória na parcial selou o resultado da partida e a ida do chinês à final do WTT.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Obras da ponte da Rota Biocêanica entram na reta final para unir Brasil e Paraguai
binacional

/ 1 dia

Obras da ponte da Rota Biocêanica entram na reta final para unir Brasil e Paraguai

2

Resultado da Loteria Federal 6054-2 de hoje, sábado (04/04)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6054-2 de hoje, sábado (04/04)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6993, sábado (04/04)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6993, sábado (04/04)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2992, sábado (04/04)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2992, sábado (04/04)

5

Prazo para inscrição em concurso da UFMS com salário de até R$ 13 mil encerra amanhã
Oportunidade

/ 1 dia

Prazo para inscrição em concurso da UFMS com salário de até R$ 13 mil encerra amanhã

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 4 dias

Invalidez permanente no seguro de vida
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 27/03/2026

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Exclusivo para Assinantes

/ 26/03/2026

Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?