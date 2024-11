Campeonato Estadual de 2025 terá novo formato e premiação de R$ 80 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com o objetivo de aumentar a competitividade e trazer o torcedor de volta aos estádios de Mato Grosso do Sul, o Campeonato Estadual de 2025 terá um novo formato, com premiação de R$ 80 mil para o campeão. A definição do novo regulamento foi confirmada em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (13), na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). Conforme aprovado pelos clubes, o estadual começa no dia 12 de janeiro, com a final marcada para 26 de março.

De acordo com o que foi acordado com os 10 clubes presentes no arbitral, todos os times disputarão seus jogos em turno único, enfrentando-se entre si. Após nove rodadas, os dois primeiros colocados se classificam automaticamente para as semifinais. Já os times que ficarem entre o 3º e o 6º lugares disputarão uma eliminatória para definir as outras duas vagas na fase final da competição.

Os jogos de mata-mata serão em ida e volta, com vantagem para a equipe de melhor campanha, que decidirá seus jogos em casa. O chaveamento para as fases finais ficará da seguinte forma:

3º x 6º

4º x 5º

Os dois melhores neste chaveamento enfrentarão os dois clubes que se classificaram automaticamente para as semifinais, devido à melhor campanha na primeira fase.

Quem são os clubes confirmados na próxima temporada:



Ivinhema Futebol Clube

Operário Futebol Clube

Coxim Atlético Clube

Associação Futebol Clube Pantanal

Dourados Atlético Clube

Aquidauanense Futebol Clube

Corumbaense Futebol Clube

Costa Rica Esporte Clube

Clube Esportivo Naviraiense

Esporte Clube Águia Negra



Premiação

Como em todos os anos, o Campeonato Sul-Mato-Grossense garante duas vagas para a Copa do Brasil de 2026, além de uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D e outra para a Copa Verde.

A partir deste ano, além das vagas, o campeão garantirá uma premiação inédita de R$ 80 mil. O vice-campeão receberá R$ 20 mil, e o 3º colocado, R$ 10 mil.

Segue o que foi definido entre as equipes no arbitral

Campeão - R$ 45 mil

Vice-campeão - R$ 20

Terceiro lugar - R$ 10 mil

Artilheiro - R$ 2,5 mil

Melhor goleiro - R$ 2,5 mil

Ainda durante o arbitral, o gestor interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizou um sorteio para definir as nove rodadas, estabelecendo a ordem dos jogos, bem como os mandantes e visitantes.

Segue neste link a tabela completa do campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025.

