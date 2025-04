Presidente filiou 19 clubes amadores "às vésperas" da eleição

Estevão Petrallás foi eleito presidente da FFMS com clubes amadores sendo decisivos - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Determinantes para a condução de Estevão Petrallás à cadeira de novo presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), 19 clubes amadores foram filiados às vésperas da eleição vencida pelo ex-dirigente do Operário na última terça-feira (8).

Segundo relatório presente no site oficial da entidade, em novembro do ano passado, apenas 37 clubes e instituições estavam aptos a participar da eleição, contudo, o número de votantes subiu para 51 no mês da disputa, crescimento de 37%, justificado pela adesão de novos filiados.

Passado o período eleitoral, alguns dirigentes questionam justamente a lisura do processo, visto que a lista oficial com o nome das equipes que participaram da eleição foi publicada somente na semana dos votos.

Outro ponto de incômodo aos demais dirigentes, foi a falta de transparência da FFMS quanto ao período em que os novos clubes se filiaram. Cabe destacar que o estatuto destaca que todos os votantes deveriam se filiar, pelo menos, 60 dias antes da eleição, fator que não é passível de ser confirmado junto à entidade.

“Parágrafo terceiro do Art. 18 do estatuto da FFMS: Serão consideradas entidades filiadas aptas a votarem, aquelas que atendam às condições deste Estatuto Social e estejam em dia com suas obrigações financeiras com a Federação e a CBF, com 60 (sessenta dias) de antecedência ao pleito eleitoral”, conforme consta no estatuto da entidade sul-mato-grossense.

Abaixo a lista de clubes filiados durante o período mencionado

Bataguassu

Pelezinho

CEART

Atlético Santista

Camapuã Atlético Clube

Clube Atlético de Mato Grosso do Sul

Clube Esportivo Guaicurus

Esporte Clube Rio Pardo

Instituto Bola de Ouro

Instituto Operário Solidário

Liga Esportiva Aquidauanense

Liga Esportiva Coxinense

Liga Esportiva de Anastácio

MS Fênix Atividades Esportivas S.A

Ponta Porã Sociedade Esportiva

Redenção Futebol Clube

SERC

Sociedade Esportiva Nova Andradina

Terenos E.C./Falcões

Todos os citados acima, instituições amadoras, tiveram peso 1 na eleição para presidente da entidade. Como reportado pelo Correio do Estado, Petrallás venceu André Baird por uma diferença de apenas 9 votos.

A disputa

Interinamente no cargo desde maio de 2024, Petrallás venceu de forma oficial a disputa pela presidência da Federação de Futebol de Mato-Grosso do Sul na última terça-feira (8), e por um placar apertado de 48 a 39, levou a melhor diante de André Baird, presidente do Costa Rica Esporte Clube.

Além das comemorações, a vitória garantiu a Petrallás um mandato até 2027, e um salário de R$ 215 mil, montante repassado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos presidentes de federações, [conforme divulgado pela Revista Piauí ao longo da última semana].

Diante da diferença de votos e do sistema de disputa, é possível afirmar que Petrallás venceu graças aos clubes amadores. Isso porque com 51 filiados, os votos das equipes profissionais da elite tinham peso 3; clubes profissionais fora da elite votaram com peso 2, enquanto os demais votantes possuíam peso 1 na disputa.

Entre os clubes profissionais da elite, Baird recebeu seis votos, enquanto Petrallás foi o escolhido por quatro equipes; entre as equipes com peso 2, a disputa foi acirrada, com Petrallás escolhido por 9 equipes, e Baird por 8.

Ou seja, após a atribuição de peso aos votos, Baird estava à frente de Petrallás pelo placar de 34 a 30, entretanto, o então presidente interino conquistou a preferência de 18 equipes amadoras, enquanto André Baird foi selecionado por apenas cinco times.

Além de garantir a chefia do futebol sul-mato-grossense até 2027, o ex-presidente do Operário também assegurou um salário de R$ 215 mil, já que todos os presidentes de federações estaduais receberam aumento salarial de 330%, como noticiado pela Revista Piauí na polêmica edição de abril.

FFMS & Eleições

Chefão do futebol sul-mato-grossense nos últimos 28 anos, Francisco Cezário foi preso em maio do último ano durante a deflagração da Operação Cartão Vermelho. Com a queda, o cargo de presidente da FFMS ficou vago, mas Estevão Petrallás assumiu interinamente depois da CBF decidir pela sua nomeação.

Em novembro, em documento assinado por Ednaldo Rodrigues, seu mandato interino foi renovado por mais seis meses. Em janeiro deste ano, Petrallás concedeu entrevista exclusive ao Correio do Estado. Para conferir ela completa, clique aqui.

Em retorno ao Correio do Estado, Andre Baird disse que não vai questionar o pleito, entretanto, disse que caso haja alguma alteração jurídica que permita a retomada da disputa, ele está à disposição.

"Não vou questionar a disputa, sobretudo porque qualquer coisa neste sentido poderia me colocar como um 'mal perdedor', e não quero isso. Voltei para Costa Rica, e neste momento volto minha preocupação ao clube", disse à reportagem.

*Saiba

A reportagem entrou em contato com a FFMS para saber a data de filiação dessas 19 instituições. Em retorno, a entidade destacou que a demanda será respondida entre os próximos três dias.

