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Futebol de cegos: Brasil vai à final da Copa América contra Colômbia

Em São Paulo, seleção masculina derrota Costa Rica pelas semifinais

Agência Brasil

10/09/2026 - 20h00
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Maior vencedor da Copa América de futebol de cegos entre os homens, o Brasil vai em busca do sétimo título. Nesta quinta-feira (10), a seleção verde e amarela derrotou a Costa Rica por 2 a 0 no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, pelas semifinais da competição.

Os brasileiros não encontraram dificuldades e abriram vantagem sobre os costarriquenhos antes da metade da primeira etapa - cada tempo tem 20 minutos de duração. Aos seis, Maicon conduziu a bola após cobrança de falta, arrastou a marcação de três adversários e chutou rasteiro para abrir o placar. Aos 12, Nonato recebeu na área e bateu forte, no alto, sem chances para o goleiro Rony Madrigal.

No segundo tempo, o técnico Cesinha aproveitou para rodar o elenco. Mesmo assim, a equipe da casa manteve o jogo sob controle e até criou algumas chances, parando em boas defesas do goleiro costarriquenho.

Em 11 edições, o Brasil sempre foi à final, com seis conquistas e quatro vices. O último na edição de 2022, quando perderam nos pênaltis para a anfitriã Argentina.

Os Murciélagos (morcegos, na tradução do espanhol, apelido da seleção argentina), aliás, ficaram fora da decisão continental pela primeira vez. Mais cedo nesta quinta, os hermanos, atuais campeões mundiais e vice paralímpicos foram superados pela Colômbia por 1 a 0 nas penalidades, após empate sem gols com bola rolando.

A final diante dos colombianos será neste sábado (12), às 17h30 (horário de Brasília). O canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (Ibsa) no YouTube transmite a partida ao vivo.

Esta será a segunda final do Brasil neste ciclo da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. Em julho, os brasileiros conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Parasul-Americanos, em Valledupar (Colômbia), superando os argentinos na decisão.

Apesar da queda nas semifinais, a Costa Rica se garantiu no Campeonato Mundial do ano que vem, assim como Argentina e Colômbia. O Brasil, como país-sede, já tinha vaga assegurada. Pentacampeã paralímpica, a seleção verde e amarela é também cinco vezes campeã do mundo, sendo a maior vencedora nos dois principais eventos da modalidade.

Esportes

Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open

Ao lado de canadense Dabrowski, brasileira sonha com título inédito

07/09/2026 23h00

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Brasileira Luisa Stefani

Brasileira Luisa Stefani Foto: USTA

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Nesta segunda-feira (7), a parceria entre a brasileira, número 4 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) venceu a da japonesa Eri Hozumi (68ª) com a eslovena Andreja Klepac (66ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

"Eu daria uma nota 9 na escala até 10 [pela atuação]. Sempre há espaço para melhora. Temos um grande time por trás, com muito trabalho, e dou a eles grande crédito pelos resultados que estamos tendo", disse Luisa, em comunicado à imprensa.

As adversárias da dupla serão conhecidas na noite desta segunda, no confronto das chinesas Jiang Xinyu (32ª) e Zhang Shuai (7ª) contra a japonesa Miyo Kato (43ª) e a taiwanesa Fang-Hsien Wu (60ª). O jogo pelas quartas ainda será marcado pela organização do evento, que ocorre em Nova York (Estados Unidos).

Se avançarem, Luisa e Dabrowski repetem o feito dos outros três Grand Slams (como são conhecidos os quatro maiores torneios do tênis mundial) do ano, quando chegaram, ao menos, às semifinais.

A paulista busca o primeiro título deste tipo de competição na carreira em disputas femininas. Nas duplas mistas, ela foi campeã do Aberto da Austrália de 2023, tendo o gaúcho Rafael Matos como parceiro.

Em 2026, a parceria conquistou três títulos em etapas do circuito mundial da WTA, disputadas em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).

Nos Grand Slams, o melhor desempenho foi em Wimbledon, na capital inglesa Londres, quando ficam com o vice.

Duplas masculinas
No último domingo (6), Marcelo Melo se despediu do torneio de duplas masculinas do US Open. O mineiro, 56º do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), atuou com o australiano John Peers (76ª).

Em duelo pela segunda fase, eles perderam para os norte-americanos Brandon Carpico (1103º) e Nikita Samuel Filin (739º) por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-0) e 6/4.

"Era uma dupla perigosa, são praticamente os primeiros do College [universitário] nos Estados Unidos, sabem jogar dupla, são rápidos. Fizemos um belo primeiro set e depois jogamos bem, mas faltou dar um click assim de alguns pontos na sequência para poder passar na frente e dominar o jogo", resumiu Marcelo, via assessoria de imprensa.

futebol

Mbappé sobe o tom, se declara o melhor do mundo e mira Bola de Ouro: 'Fiz história'

Atacante do Real Madrid abandonou a cautela e afirmou ter construído uma temporada histórica

07/09/2026 21h00

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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Foto: Reprodução/Instagram

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Kylian Mbappé abandonou a cautela e assumiu publicamente sua candidatura à Bola de Ouro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o atacante do Real Madrid afirmou ter construído uma temporada histórica e mostrou confiança ao ser questionado se considera o melhor jogador do mundo atualmente.

"Fiz história. É um bom ano para ganhar a Bola de Ouro", declarou o francês. A fala aconteceu na véspera do confronto entre Real Madrid e Inter de Milão, pela abertura da Champions League. A partida será disputada nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, e representa a primeira oportunidade de reação do time espanhol depois da derrota por 1 a 0 para o Betis.

Mbappé desperdiçou um pênalti nos acréscimos daquela partida e passou a receber novas críticas. Parte dos questionamentos envolve não apenas as finalizações, mas também a participação do atacante e de Vinicius Júnior na marcação.

Ao ser perguntado diretamente se precisava melhorar defensivamente, o francês reagiu questionando por que apenas ele e o brasileiro eram citados. Depois, reconheceu que pode evoluir, mas lembrou que entrega ao time características diferentes das oferecidas por outros atacantes.

"Todos precisamos melhorar nesse aspecto, também com a bola", afirmou. Mbappé argumentou que poderia responder às críticas mencionando sua quantidade de gols e cobrando uma produção ofensiva maior de jogadores reconhecidos pela dedicação defensiva. O atacante, entretanto, disse considerar esse tipo de comparação um debate interminável.

A confiança ficou ainda mais evidente quando Mbappé foi questionado se acredita ser o melhor jogador do planeta. "Sou o melhor do mundo? Sempre", respondeu, sorrindo.

Na sequência, o atacante ponderou que a avaliação é pessoal e que cada torcedor ou jornalista possui o direito de escolher seu favorito. Ainda assim, reforçou que considera o momento favorável para conquistar pela primeira vez a Bola de Ouro.

O francês destacou que atuar pelo Real Madrid aumenta naturalmente a exposição na disputa por premiações individuais. Segundo ele, torcedores frequentemente abordam o assunto nas ruas, embora a escolha dependa dos jornalistas responsáveis pela votação.

Apesar de defender seu desempenho, Mbappé admitiu que os números individuais precisam ser acompanhados por títulos. O atacante afirmou que marcar gols e conquistar troféus não são objetivos excludentes e rejeitou a ideia de que seria necessário escolher entre uma temporada de grandes estatísticas ou uma campanha vitoriosa.

Mbappé responde sobre Vinicius e PSG

A relação com Vinicius Júnior voltou a aparecer durante a entrevista. Mbappé classificou os rumores de incompatibilidade como apenas mais uma das inúmeras opiniões produzidas diariamente sobre o Real Madrid.

O francês garantiu que os dois perseguem o mesmo objetivo e estão concentrados em conquistar títulos. Também evitou individualizar a responsabilidade pela temporada anterior, encerrada sem as principais taças.

Mbappé ainda foi questionado sobre as análises que relacionam sua saída do Paris Saint-Germain ao crescimento do antigo clube nas competições europeias. O atacante tratou a comparação com naturalidade e indicou que seu nome costuma ser utilizado porque desperta audiência.

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