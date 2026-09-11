Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

futebol

Maracanã usará novo tipo de gramado a partir de 2027; entenda

O objetivo da alteração é usar uma espécie de maior resistência do que a anterior

estadão conteúdo

estadão conteúdo

11/09/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Consórcio de Flamengo e Fluminense, responsável por realizar a gestão do Maracanã, informou que o estádio passará por mudanças no seu gramado a partir de 2027.

Para a próxima temporada, o local deixará de utilizar a grama "Bermuda Celebration" para passar a usar o tipo "Celebration Hydrid". O objetivo da alteração é usar uma espécie de maior resistência do que a anterior.

Neste ano, Flamengo, Fluminense e outras equipes que atuaram no Maracanã criticaram as condições do gramado. Fred Nantes, CEO do estádio, afirmou em reunião nesta sexta-feira, 11, que reconhece que a situação está abaixo dos padrões esperados.

"A gente reconhece que não está na qualidade que gostaria. É nítido. Nós temos uma frustração grande, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa quando a gente critica o gramado do Maracanã. Sempre baseada em dados técnicos", disse.

De acordo com as informações apresentadas na reunião, fatores climáticos como um inverno mais quente e as fortes chuvas foram algumas das causas da piora da grama do estádio nos últimos anos Densidade vegetal e atividade fisiológica do solo foram outros fatores apontados.

O alto número de partidas no Maracanã também chama atenção. Até o final do mês de setembro, o local já terá recebido 58 jogos em 2026, 29 a mais que o segundo estádio mais utilizado do Brasileirão: o Mineirão, em Belo Horizonte.

"Realmente, o número de jogos é um capítulo extremamente importante. Se a gente comparar com o resto dos jogos do mundo, a diferença é gritante. Esse é um dos fatores que, combinado com outros, fazem a diferença no desgaste de um campo de jogo", completou Fred.

A mudança do gramado será realizada após o final da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, em dezembro. O próximo confronto no local acontece neste domingo, 13, às 17h30 (de Brasília), no duelo entre Flamengo e Corinthians.

Estreante

Ancelotti convoca Arthur Dias, campo-grandense promessa do Athletico-PR

Revelado pelo Furacão, o zagueiro integra o grupo de 26 jogadores chamados nesta quarta-feira

09/09/2026 14h30

Compartilhar

Foto: Reprodução / CBF

Continue Lendo...

O campo-grandense Arthur Dias, de 19 anos, foi uma das muitas novidades da lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira. Revelado pelo Athletico-PR, o zagueiro integra o grupo de 26 jogadores chamados nesta quarta-feira (9) para os confrontos contra Austrália e Índia, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro.

A convocação marca mais um passo na trajetória do defensor, nascido em 10 de abril de 2007. Arthur chegou ao Athletico em 2022, inicialmente para integrar a categoria sub-15, e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube paranaense em setembro de 2023.

O zagueiro estreou pela equipe principal em julho do ano passado, no empate em 2 a 2 com o América-MG. Na ocasião, entrou no segundo tempo da partida e acabou cometendo um pênalti nos acréscimos, lance que resultou no gol de empate da equipe mineira.

Antes de receber a primeira oportunidade na seleção principal, o campo-grandense acumulou convocações nas categorias de base. Ainda em 2023, foi chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira sub-17 e passou a integrar regularmente os grupos da categoria.

Entre os destaques está um gol de bicicleta marcado na vitória brasileira por 3 a 0 sobre Angola, pela Cascais Luso Cup Sub-17, disputada em Portugal.

No início de 2025, Arthur Dias também foi convocado para a seleção brasileira sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. O Brasil conquistou o título do torneio e garantiu vaga para o Mundial sub-20.

Esta é a primeira convocação realizada por Carlo Ancelotti desde o Mundial, competição em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega.

Além de Arthur Dias, Ancelotti chamou outros 25 jogadores para os amistosos. Entre os nomes estão Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Vinicius Júnior (Real Madrid), e Estevão (Chelsea) e vários estreantes.

Confira os convocados:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).

Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Victor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).

Meias: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos).

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

Colaborou Felipe Machado 

Esportes

Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open

Ao lado de canadense Dabrowski, brasileira sonha com título inédito

07/09/2026 23h00

Compartilhar
Brasileira Luisa Stefani

Brasileira Luisa Stefani Foto: USTA

Continue Lendo...

Nesta segunda-feira (7), a parceria entre a brasileira, número 4 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) venceu a da japonesa Eri Hozumi (68ª) com a eslovena Andreja Klepac (66ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

"Eu daria uma nota 9 na escala até 10 [pela atuação]. Sempre há espaço para melhora. Temos um grande time por trás, com muito trabalho, e dou a eles grande crédito pelos resultados que estamos tendo", disse Luisa, em comunicado à imprensa.

As adversárias da dupla serão conhecidas na noite desta segunda, no confronto das chinesas Jiang Xinyu (32ª) e Zhang Shuai (7ª) contra a japonesa Miyo Kato (43ª) e a taiwanesa Fang-Hsien Wu (60ª). O jogo pelas quartas ainda será marcado pela organização do evento, que ocorre em Nova York (Estados Unidos).

Se avançarem, Luisa e Dabrowski repetem o feito dos outros três Grand Slams (como são conhecidos os quatro maiores torneios do tênis mundial) do ano, quando chegaram, ao menos, às semifinais.

A paulista busca o primeiro título deste tipo de competição na carreira em disputas femininas. Nas duplas mistas, ela foi campeã do Aberto da Austrália de 2023, tendo o gaúcho Rafael Matos como parceiro.

Em 2026, a parceria conquistou três títulos em etapas do circuito mundial da WTA, disputadas em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).

Nos Grand Slams, o melhor desempenho foi em Wimbledon, na capital inglesa Londres, quando ficam com o vice.

Duplas masculinas
No último domingo (6), Marcelo Melo se despediu do torneio de duplas masculinas do US Open. O mineiro, 56º do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), atuou com o australiano John Peers (76ª).

Em duelo pela segunda fase, eles perderam para os norte-americanos Brandon Carpico (1103º) e Nikita Samuel Filin (739º) por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-0) e 6/4.

"Era uma dupla perigosa, são praticamente os primeiros do College [universitário] nos Estados Unidos, sabem jogar dupla, são rápidos. Fizemos um belo primeiro set e depois jogamos bem, mas faltou dar um click assim de alguns pontos na sequência para poder passar na frente e dominar o jogo", resumiu Marcelo, via assessoria de imprensa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 70 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 1 dia

Evento reúne 70 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Previsão indica novo temporal em Campo Grande, que pode ser mais forte que o de hoje
Alerta de Temporal

/ 1 dia

Previsão indica novo temporal em Campo Grande, que pode ser mais forte que o de hoje

3

Campo Grande cria feriadão de quatro dias para os servidores
Feriadão

/ 1 dia

Campo Grande cria feriadão de quatro dias para os servidores

4

Polícia descobre esquema de desvio de milhares de salgadinhos em Campo Grande
Farra dos Salgadinhos

/ 1 dia

Polícia descobre esquema de desvio de milhares de salgadinhos em Campo Grande

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3056, quinta-feira (10/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3056, quinta-feira (10/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
direito previdenciário

/ 1 semana

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?
Exclusivo para Assinantes

/ 03/09/2026

El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?