CBF nega reunião com Cezário e reforça respeito às decisões judiciais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou veementemente a visita de Francisco Cezário à sua sede, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Cezário aproveitaria a ocasião para indicar seu substituto, João Garcia, ex-presidente do Aquidauanense, à frente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Em nota, a entidade afirmou que respeita as decisões judiciais e as autoridades públicas responsáveis pela investigação e persecução penal. A CBF também reiterou que Estevão Petrallás continua sendo o legítimo gestor reconhecido pela CBF na FFMS até dia 27 de agosto.



A CBF nega veementemente que Francisco Cezário, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), tenha visitado o prédio da instituição, localizado no Rio de Janeiro, ou que a entidade tenha mantido contato, por intermédio de quaisquer dos seus diretores, funcionários ou colaboradores, de qualquer natureza, com o dirigente, desde a deflagração da operação policial. A entidade, invariavelmente, respeita as decisões judiciais e as autoridades públicas constituídas de investigação e persecução penal. Informa, ainda, que, no dia 27 de maio do presente ano, foi comunicada da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), que afastou o sr. Francisco Cezário do comando da FFMS, provocando-a a indicar o Presidente Interino da filiada. Na ocasião, a CBF, como é de conhecimento público, de forma transparente, nos exatos limites da decisão exarada pelo Tribunal competente, nomeou Estevão Petrallas, ex-presidente do Operário, como presidente interino pelo período de 90 dias.

Ao Correio do Estado, o defesa de Francisco Cezário, afirmou que "Cezário não foi ao Rio de Janeiro, mas não está proibido de dialogar com a Confederação Brasileira de Futebol". A defesa também ressaltou que ele está ciente do afastamento da FFMS e está cumprindo a ordem judicial."



Afastamento de Cezário

Cezário, que estava fora dos holofotes após ser denunciado por desvio de R$6 milhões, deixou a prisão no dia 6 de junho, após ser internado às pressas como suspeito de infarto. Ele passou por uma cirurgia para a introdução de um cateter, um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna, conduzido até o coração, conforme informou o Ministério da Saúde.

Além de Cezário, a Operação Cartão Vermelho, deflagrada em maio, resultou na prisão de outras seis pessoas acusadas de envolvimento no desvio de dinheiro. Após deixar a prisão, Cezário passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica desde 27 de junho.

Conforme informações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), Cezário precisou firmar um acordo com a Justiça. Caso deixasse o cargo, teria que usar tornozeleira eletrônica, não poderia comparecer à sede da entidade e não poderia desempenhar qualquer função relacionada à federação. No entanto, ele estava trabalhando nos bastidores para escolher seu sucessor.

A gestão de Francisco Cezário termina somente em 2027. No entanto, na última semana, a entidade, com a votação dos clubes, aprovou um novo estatuto social que entrará em vigor após 2027.

Entre os principais pontos do novo estatuto estão: mandato de quatro anos com direito a apenas uma reeleição; proibição de nepotismo para parentes até o 3º grau; e eleição para a diretoria executiva, composta por presidente, vice-presidente, secretário-geral, diretor de competições e tesoureiro.



Gestão de Petrallas

O atual gestor interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, enfrentou 90 dias turbulentos à frente da entidade. A situação começou a se complicar quando, durante uma reunião para indicar um substituto, os clubes descobriram que Petrallás estava no Rio de Janeiro se apresentando como interventor.

Este movimento irritou os clubes, que convocaram uma nova reunião para decidir sobre a saída de Estevão da FFMS. Na assembleia, presidida por Cláudio Barbosa, do Esporte Clube Comercial, foram apresentadas irregularidades de Petrallás durante seu tempo como presidente do Operário Futebol Clube. Ficou decidido que o atual gestor, escolhido pela CBF, permaneceria no cargo, mas seria fiscalizado por representantes selecionados pelos próprios dirigentes.

Os 90 dias de Estevão Petrallás à frente da federação foram turbulentos, mas ele conseguiu realizar a mudança da sede da entidade para a Rua 14 de Julho. Além disso, na última semana, em conjunto com os clubes, conseguiu modificar o estatuto social da FFMS.

Atual gestor da FFMS, Estevão Petrallás.

Quem é o nome da vez na FFMS?

Após 15 anos, João Garcia deixou a gestão do Aquidauanense Futebol Clube no dia 30 de maio. Atualmente, ele ocupa o posto de presidente de honra, por ser um dos fundadores do clube, enquanto Edilson Fernandes Leite (Xandico) assume a presidência do Azulão.

Sob sua gestão, o clube conquistou o vice-campeonato sul-mato-grossense da Série A em 2011 e sagrou-se campeão do sub-20. Em 2012, o Aquidauanense disputou a primeira Copa do Brasil e participou pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de ser vice-campeão estadual Sub-20 naquele mesmo ano.

Em 2013, sob a gestão de João Garcia, o Aquidauanense conquistou o título de campeão sul-mato-grossense Sub-20 e participou novamente da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2014, o clube marcou presença na competição paulista mais uma vez. Em 2018, o Aquidauanense foi campeão sul-mato-grossense Sub-20 e, no mesmo ano, sagrou-se campeão sul-mato-grossense da Série B.

Por ser um dos fundadores do clube, João Garcia sempre trabalhou nos bastidores. Em 2019, o Azulão retornou à Copa São Paulo de Futebol Júnior e conquistou o vice-campeonato sul-mato-grossense da Série A. Em 2020, o clube foi vice-campeão sul-mato-grossense da Série A e participou da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro Série D e da Copa Verde.

"Em 2021, a gestão de João Garcia levou o clube novamente ao vice-campeonato sul-mato-grossense Sub-20 e também participou da Copa Verde e do Campeonato Brasileiro Série D. Em 2022, o Aquidauanense marcou presença mais uma vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Além de trabalhar diretamente no Aquidauanense nos últimos 20 anos, João Garcia se destacou como incentivador do futebol amador e veterano no município. Também ocupou o cargo de presidente da Fundação de Esportes do Município (Fema). Sempre contou com o apoio de diretores e da comissão técnica, que contribuíram para o sucesso do time.

Ex-presidente do Aquidauanense, João Garcia.

Operação Cartão Vermelho

O ex-prefeito de Rio Negro e presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Francisco Cezário, é um dos pelo menos cinco presos na manhã desta terça-feira (21) durante a Operação Cartão Vermelho, que aponta o desvio de mais de R$ 6 milhões da Federação, somente entre 2018 e o ano passado. Na casa dele foram apreendidos mais de 800 mil reais.

A justiça emitiu sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão e até o fim da manhã pelo menos cinco pessoas haviam sido presas e levadas à Cepol, delegacia do bairro Tiradentes. Francisco Cezário é advogado e por isso a detenção foi acompanhada por representantes da OAB.

Policiais e promotores passaram a manhã inteira na sede da Federação de Futebol recolhendo documentos que podem dar mais embasamento às investigações feitas até agora, que se estenderam por um período de 20 meses, segundo nota do Gaeco.

Ele está à frente da Federação faz cerca de três décadas e seu sétimo mandato está previsto para acabar em 2027. Em nota divulgada na manhã desta terça-feira pela assessoria do Ministério Público, ele e outros integrantes da Federação são acusados fazer mais de 1.2 mil saques, sempre de até R$ 5 mil, para tentar driblar uma possível investigação nas contas da Federação.

Parte do dinheiro desviado, segundo acreditam os investigadores, era repassado pelo governo estadual, que somente no ano passado liberou R$ 1,35 milhão para os campeonatos estaduais da Séria A, Série B e para o futebol feminino. Em 2023, somente para o estadual da Série A, foram R$ 1,2 milhão.

Além disso, a Federação também recebia repasses da CBF, cujos valores não aparecem na prestação anual de contas. Esta prestação de contas, por sua vez, mostrou que no ano passado a entidade fechou com prejuízo superior a R$ 218 mil. No ano anterior, em 2022, o rombo foi de R$ 492 mil.



