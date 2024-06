Petrallás será julgado pelo TJD nesta terça-feira e poderá ser tornar inelegível por 10 anos

Nesta terça-feira (11), o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), Patrick Hernandes, agendou para às 18h, na Câmara Municipal de Campo Grande, o julgamento no órgão pleno de Estevão Petrallás. O atual gestor interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), foi denunciado pelo presidente do Esporte Clube Comercial, Cláudio Barbosa, por irregularidades fiscais em sua gestão na Liga de Futebol, nos anos de 2016 a 2018. Caso seja julgado, Petrallás poderá ficar inelegível por 10 anos.

Conforme os documentos entregues à Procuradoria Geral, Adilson Viegas, o relatório informa que Estevão Petrallás estaria irregular como gestor interino por estar inadimplente na prestação de contas em 2016, quando presidiu a Liga de Futebol Profissional de Mato Grosso do Sul. Na época, ele solicitou um convênio para a participação do Operário no Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Esses convênios foram solicitados diretamente à Fundesporte, sendo o dinheiro proveniente do FIE/MS (Fundo de Investimentos Esportivos), totalizando R$ 51.590. O restante dos valores destinava-se ao custeio de material esportivo, hospedagem, alimentação, transporte e transmissão dos jogos.

A dívida na época não foi paga e está em R$131.500,00, valor atualizado em 24 de janeiro do ano passado. O prazo para pagamento voluntário era até 22 de julho de 2022.

Os documentos foram enviados ao TJD e o procurador Adilson Viegas, que declarou procedente a análise e afirmou que Petrallas estaria irregular na função de presidente interino da FFMS.

A sessão de julgamento será realizada de forma híbrida no Plenário Edroim, na Câmara Municipal de Campo Grande.

De acordo com a pauta do dia pelo TJD, três processos envolvendo clubes que disputam o Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-13 serão julgados, antes de Petrallás.

Denúncia

Conforme divulgado pelo Correio do Estado na tarde de ontem, o Procurador Geral, Adilson Viegas, aceitou as denúncias do presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, e aprovou como procedentes os relatórios que demonstram crimes de responsabilidade fiscal, cometidos pelo gestor interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Segundo a denúncia apresentada, Petrallas estaria inelegível a partir de 2016 para ocupar tal cargo, nos termos dos artigos 65 da Lei nº 14.597/2023 e 53 do estatuto da FFMS.

O motivo das alegações seria o ato de inadimplência na prestação de contas e no uso de recursos recebidos de órgãos públicos enquanto presidia a Liga Regional de Futebol em 2016.

Após serem analisados, o Tribunal de Justiça Desportiva afirmou que Estevão Petrallas está inelegível e enviou os documentos à Confederação Brasileira de Futebol. O caso será encaminhado para julgamento, o qual deverá ocorrer na próxima semana.



Assembleia

Após três horas de discussões, os clubes acataram a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aceitaram manter o nome de Estevão Petrallas como gestor interino da Federação de Mato Grosso do Sul (FFMS) pelos próximos 90 dias. Isso pode mudar caso o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) aprove as condenações do presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, em julgamento marcado para a próxima semana em Campo Grande.

Por 20 votos a três, os clubes que são filiados a Federação de Mato Grosso do Sul (FFMS) aceitaram o nome de Estevão Petrallás à frente da entidade, na tentativa de evitar conflitos com Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e também dando oportunidade para dialogar com o atual gestor interino da federação.

