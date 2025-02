Confira os confrontos dos times de MS na primeira fase da Copa do Brasil 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou no início da tarde desta sexta-feira (7), o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2025. O sorteio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Nesta etapa, a competição conta com 80 clubes, sendo dois sul-mato-grossenses: Operário e Dourados Atlético Clube (DAC).

Ambos os times garantiram vaga na competição nacional após fazerem a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol 2024.

Outras 12 equipes entram diretamente na terceira fase da competição: os representantes brasileiros da Copa Libertadores; e os vencedores da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

Nas duas primeiras fases, os confrontos acontecem em jogo único. Diferente do ano passado, em 2025, não há vantagem para a equipe visitante em caso de empate. Nesse sentido, caso aconteça um empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Este ano, a competição reúne ao todo 92 times de diversas divisões do futebol nacional. A primeira fase está programada para começar na segunda quinzena de fevereiro, entre os dias 19 e 26 de fevereiro.

A Copa do Brasil paga R$ 750 mil pela participação na primeira fase. Caso os clubes de MS avancem para as próximas etapas eliminatórias, os valores vão aumentando gradualmente.

Confira os duelos dos clubes de Mato Grosso do Sul na primeira fase:

Operário x Criciúma (SC)

Dourados Atlético Clube x Caxias (RS)

Vale destacar que, nesta fase inicial, o mando de campo será do time em posicionamento inferior no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Nesse sentido, ambas as equipes do estado realizarão suas partidas em casa.

Caso as equipes de Mato Grosso do Sul se classificarem, a segunda fase deverá ser "pedreira". Isso porque o vencedor de Operário x Criciúma (SC) enfrentará o vencedor de Grêmio Sampaio (RR) x Remo (PA), como visitante.

Já o Dourados, se vencer, enfrenta o ganhador do duelo entre Águia de Marabá (PA) x Fluminense (RJ), também como visitante.

Decepção ano passado

Operário e Costa Rica foram os representantes de Mato Grosso do Sul na edição de 2024. A equipe de Campo Grande enfrentou seu xará do Paraná, o Operário (PR). Já o time do interior do estado enfrentou o América (RN).

Os Operários empataram em 0x0, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Como dito nesta reportagem, o empate classificava o time visitante, por ser melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Portanto, a equipe paranaense avançou à segunda fase da competição na ocasião.

Já o Costa Rica perdeu por 2x1 para a equipe potiguar, no Estádio Laertão, no município sul-mato-grossense. Diante da derrota, também foi eliminado na primeira fase, se juntando ao Operário e ficando de fora do restante da Copa do Brasil.

Saiba

Confira as 12 equipes que entrarão apenas na terceira fase da Copa do Brasil 2025: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados à Libertadores); Cruzeiro (classificado pela posição no Brasileirão 2024); Santos (campeão da Série B 2024); CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

