Conmebol confirma Monumental para final entre times brasileiros

Eleições na FFMS

Até o momento, os candidatos para a vaga de Francisco Cezário, aguarda aprovação de seus nomes para serem aprovados. As eleições da federação estão marcadas para o dia 1 de novembro

Faltando mais de uma semana para a escolha do novo presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a comissão eleitoral da entidade ainda não divulgou os nomes dos candidatos aptos a disputar o cargo anteriormente ocupado por Francisco Cezário de Oliveira, de 78 anos, que foi destituído na semana passada. Até o momento, sete candidatos se mostraram dispostos a concorrer e aguardam a aprovação de seus nomes.

De acordo com o edital, o envio dos documentos deveria ser feito até o dia 17 de outubro, e a aprovação dos nomes deveria ocorrer até ontem (21). Conforme descrito no estatuto social da federação, o prazo para essa aprovação é de até três dias úteis após a entrega dos documentos, o que deve acontecer até às 18h desta terça-feira (22).

Em contato com um dos representantes da comissão eleitoral da FFMS, Ítalo Milhomem (futebol amador), relatou que, na manhã de hoje, enviaram um documento à federação pedindo explicações sobre os nomes aptos para as eleições. Eles acreditam que ainda hoje receberão uma resposta mais concreta.

“Ontem mesmo recebemos as documentações e estão em análise. Enviámos hoje uma nova resposta à FFMS e estamos aguardando a confirmação deste documento. A federação mesmo não realizou essa aprovação, porque está tudo dentro do prazo estimado", relatou o presidente da comissão, Gilberto dos Santos.

A comissão eleitoral da FFMS é composta por Gilmar Ribeiro (presidente da Portuguesa), Ítalo Milhomem (futebol amador) e Gilberto dos Santos (presidente do Fênix F.C.).

As eleições, previstas para o dia 1º de novembro, acontecerão no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, dentro do Auditório do MIS (Museu da Imagem e do Som), em Campo Grande.

De acordo com o edital, a primeira convocação será às 14h e a segunda às 14h30. O candidato que receber mais votos será escolhido como o novo presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul até 2027.

A posse do novo gestor da federação será no dia 25 de novembro. A gestão interina de Estevão Petrallas à frente da FFMS se encerrará no dia 23 de novembro.

Segundo descrito no edital de convocação, caso algum candidato não seja deferido, ele pode recorrer do resultado em até três dias úteis. Em caso de nova negativa, a decisão sobre as eleições na federação poderá ser contestada no TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul). Os prazos começam a contar após a publicação no site da FFMS.



Quem são os candidatos?

Conforme apuração do Correio do Estado, seis candidatos se colocaram à disposição para as eleições da federação. Em contato com todos eles, foi confirmado o envio dos documentos, e agora aguardam a aprovação da comissão.

Veja abaixo os nomes que estão concorrendo às eleições da FFMS

Estevão Petrallás (atual gestor interino da FFMS)

Cláudio Barbosa (presidente do Esporte Clube Comercial)

André Baird (presidente do Costa Rica Esporte Clube)

Marcos Antônio Araújo (presidente do Dourados Atlético Clube)

Paulo Telles (ex-presidente do CENE- Clube Esportivo Nova Esperança)

Tony Vieira (ex-presidente do Operário Futebol Clube)



Outro nome que apareceu na lista no início da corrida eleitoral foi o de Américo Ferreira, um dos dirigentes do Novo Esporte Clube, que se colocou à disposição para as eleições. No entanto, percebendo a concorrência, ele desistiu de participar.

