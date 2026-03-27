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Convênio garante ao Estado gestão do Morenão até 2061

Assinatura deve acontecer na próxima terça-feira na sede da Governadoria

Alison Silva

Alison Silva

27/03/2026 - 14h15
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O Governo de Mato Grosso do Sul assina na próxima terça-feira (31) o convênio que garante ao Estado a gestão do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, até 2061.

A formalização do acordo entre o Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi confirmada na última quarta-feira (11) pelo governador Eduardo Riedel (PP), considerada um passo importante para a reabertura do estádio, atualmente gerido pela universidade, interditado há quase quatro anos.

Em entrevista à TVMS Record, Estêvão Petrallás, presidente da federação, destacou que  a cerimônia de assinatura do termo será realizada às 14h, na Governadoria, com a presença da reitora da UFMS, Camila Ítavo, além do governador e de representantes da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O estádio não recebe uma partida oficial desde abril de 2022 e, passa por uma reforma financiada pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 9,4 milhões por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Conforme o Executivo Estadual, o objetivo é recuperar a estrutura do estádio para permitir a retomada de partidas de futebol e a realização de eventos.

No início do mês, o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, acompanhou uma vistoria nas obras ao lado do promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Também participaram da visita representantes da UFMS, incluindo o pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Malheiros, e o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

De acordo com Silvio Lobo Filho, a meta é entregar o estádio com condições adequadas de uso. “Queremos entregar o estádio com o gramado adequado, as arquibancadas e vestiários em condições, além de toda a parte estrutural pronta para ser utilizada”, afirmou.

Ele destacou ainda que o andamento das obras é acompanhado de perto por órgãos técnicos. A fiscalização é realizada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e pela própria Fundesporte, garantindo que as exigências técnicas sejam cumpridas em cada fase da reforma.

A revitalização do Morenão foi dividida em três etapas principais: recuperação da estrutura e dos banheiros, adequações na parte elétrica e intervenções voltadas à acessibilidade e segurança contra pânico.

Segundo Augusto Malheiros, apesar de a previsão oficial de conclusão ser apenas no final do ano, existe a possibilidade de utilização antecipada do estádio. Isso poderá ocorrer caso parte das etapas da reforma seja finalizada antes do cronograma previsto e haja viabilidade contratual e operacional para a liberação do espaço.

A FFMS terá papel importante no funcionamento do estádio. A entidade deve atuar em áreas como manutenção do gramado, sistema de irrigação, vestiários e pista de atletismo, além da possibilidade de captação de recursos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o presidente da FFMS, Estevão Petrallas, o acordo pode marcar um novo ciclo para o esporte no Estado, com esforço conjunto entre governo, universidade e entidades esportivas para devolver o Morenão ao calendário esportivo.

Saiba

Construído há mais de 50 anos, o Morenão não recebe um jogo oficial desde abril de 2022, quando o Operário venceu o Dourados por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense daquele ano. 

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Copa Verde

Operário enfrenta Araguaína-TO na estreia da Copa Verde

O Galo da Capital, irá percorrer 2 mil quilômetros para enfrentar o time tocantinense

25/03/2026 11h15

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Operário estreia na Copa Verde diante do Araguaína-TO

Operário estreia na Copa Verde diante do Araguaína-TO Divulgação

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O Operário faz sua estreia nesta quarta-feira, dia 25, na Copa Verde, contra o Araguaína do Tocantins fora de casa, a partida é válida pela primeira rodada do grupo A da fase Centro-Oeste. 

A partida de hoje acontece em Araguaína no Tocantins, no Estádio Mirandão às 19h30 (horário de Brasília), e contará com transmissão ao vivo no Youtube da CBF. 

Com a mudança de formato, a Copa Verde passa ser disputada de maneira diferente, antes dividida era dividida em fases de mata-mata até a final. 

Agora com o novo regulamento, ela passa a ser disputada por 24 clubes, subdivididos em duas competições, Copa Norte e Copa Centro-Oeste. 

Cada Copa, conta com 2 grupos com 6 times cada, onde os dois melhores de cada grupo vão à semifinal. O campeão de cada Copa, além de disputar o título final da Copa Verde, também garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. 

O Operário está no grupo A da Copa Centro-Oeste,  ao lado do seu adversário da estreia o Araguaína-TO, também compõem o grupo Capital-DF, Primavera-MT, Rio Branco-ES e o velho conhecido o Vila Nova-GO, adversário do time operariano na segunda rodada.
 

Data marcada

Jogo de volta da final entre Operário e Bataguassu tem data definida

A segunda partida ocorrerá na próxima quinta-feira (2), no estádio Jacques da Luz, às 19h30

24/03/2026 16h45

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Primeiro confronto entre as equipes terminou em 3x1 para o Galo

Primeiro confronto entre as equipes terminou em 3x1 para o Galo Reprodução / Rede social da FFMS

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Nesta terça-feira (24), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu a data do segundo jogo da final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2026. No dia 2 de abril, próxima quinta-feira, no Estádio Jacques da Luz, Operário e Bataguassu se enfrentam às 19h30 (horário local) para definir o campeão. O Galo possui boa vantagem, por ter vencido o primeiro confronto, por 3x1, fora de casa.

Campeão em 2024 e 2025, o Operário busca o tricampeonato sul-mato-grossense. O maior campeão da competição já possui 14 títulos estaduais e, se vencer, será seu segundo tricampeonato no campeonato. Já o Bataguassu tenta um feito inédito, já que o time do interior nunca conquistou o troféu. Para isso, precisa, pelo menos, vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, e três para vencer de forma direta.

Primeiro jogo

Na tarde do último sábado (21), o Operário venceu, fora de casa, o Bataguassu, no Estádio Pereirão, no primeiro jogo da final do campeonato estadual sul-mato-grossense. O Galo emplacou 3x1 e garantiu uma boa vantagem para a decisão dentro de casa, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz.

O Operário abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de contra-ataque, Mateus Petri cruzou na área depois do passe de Robinho e o atacante Eduardo Tanque desviou com a coxa, no canto do goleiro Mandela.

No intervalo, o técnico Paulo Massaro trocou o autor do primeiro e único gol, até aquele momento. No lugar de Eduardo Tanque, entrou o camisa 27 Arthur Manoel. A mudança foi fundamental para o time melhorar na segunda etapa.

Aos nove minutos do segundo tempo, o meio campista Robinho foi lançado em profundidade, cortou para dentro e encontrou Arthur Manoel livre. O atacante, de frente para o goleiro, finalizou de pé direito e fez o segundo do Operário. Mandela até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Oito minutos depois, aos 17 da segunda etapa, veio o terceiro gol, com participação dos dois jogadores que entraram no intervalo. Em nova jogada de contra-ataque, Danilinho encontrou Arthur Manoel na área, que dominou e fez seu segundo gol na decisão. Operário 3 a 0 em cima do Bataguassu.

Quando tudo parecia caminhar para o 3x0, aos 49 minutos, após escanteio cobrado por Breno, Marquinhos Murici subiu no meio dos defensores do Operário e cabeceou no canto do goleiro Lucas Covolan, para diminuir o placar e manter a esperança dos torcedores locais para o jogo da volta.

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