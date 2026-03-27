Convênio garante ao Estado gestão do Morenão até 2061 - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul assina na próxima terça-feira (31) o convênio que garante ao Estado a gestão do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, até 2061.

A formalização do acordo entre o Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi confirmada na última quarta-feira (11) pelo governador Eduardo Riedel (PP), considerada um passo importante para a reabertura do estádio, atualmente gerido pela universidade, interditado há quase quatro anos.

Em entrevista à TVMS Record, Estêvão Petrallás, presidente da federação, destacou que a cerimônia de assinatura do termo será realizada às 14h, na Governadoria, com a presença da reitora da UFMS, Camila Ítavo, além do governador e de representantes da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

O estádio não recebe uma partida oficial desde abril de 2022 e, passa por uma reforma financiada pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 9,4 milhões por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Conforme o Executivo Estadual, o objetivo é recuperar a estrutura do estádio para permitir a retomada de partidas de futebol e a realização de eventos.

No início do mês, o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, acompanhou uma vistoria nas obras ao lado do promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Também participaram da visita representantes da UFMS, incluindo o pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Malheiros, e o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

De acordo com Silvio Lobo Filho, a meta é entregar o estádio com condições adequadas de uso. “Queremos entregar o estádio com o gramado adequado, as arquibancadas e vestiários em condições, além de toda a parte estrutural pronta para ser utilizada”, afirmou.

Ele destacou ainda que o andamento das obras é acompanhado de perto por órgãos técnicos. A fiscalização é realizada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e pela própria Fundesporte, garantindo que as exigências técnicas sejam cumpridas em cada fase da reforma.

A revitalização do Morenão foi dividida em três etapas principais: recuperação da estrutura e dos banheiros, adequações na parte elétrica e intervenções voltadas à acessibilidade e segurança contra pânico.

Segundo Augusto Malheiros, apesar de a previsão oficial de conclusão ser apenas no final do ano, existe a possibilidade de utilização antecipada do estádio. Isso poderá ocorrer caso parte das etapas da reforma seja finalizada antes do cronograma previsto e haja viabilidade contratual e operacional para a liberação do espaço.

A FFMS terá papel importante no funcionamento do estádio. A entidade deve atuar em áreas como manutenção do gramado, sistema de irrigação, vestiários e pista de atletismo, além da possibilidade de captação de recursos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o presidente da FFMS, Estevão Petrallas, o acordo pode marcar um novo ciclo para o esporte no Estado, com esforço conjunto entre governo, universidade e entidades esportivas para devolver o Morenão ao calendário esportivo.

Saiba

Construído há mais de 50 anos, o Morenão não recebe um jogo oficial desde abril de 2022, quando o Operário venceu o Dourados por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense daquele ano.

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