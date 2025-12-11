Copa do Brasil dará 2 vagas na Libertadores a partir de 2026, tirando espaço do Brasileirão. Entenda

CBF anuncia mudança no sistema de classificação para a principal competição sul-americana. Decisão foi tomada durante Conselho Técnico da Série A e altera distribuição de vagas entre as competições nacionais

O futebol brasileiro terá uma reconfiguração importante em seu sistema de classificação para a Copa Libertadores da América já na próxima temporada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (11) que a Copa do Brasil de 2026 passará a garantir duas vagas diretas no principal torneio de clubes do continente: uma para o campeão e outra para o vice-campeão.

A decisão foi comunicada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A mudança representa uma valorização significativa da Copa do Brasil, que historicamente já concedia uma vaga ao seu campeão, mas agora amplia esse benefício também ao segundo colocado.

Impacto no campeonato brasileiro

A principal consequência desta alteração recai sobre o Campeonato Brasileiro. Atualmente, a Série A classifica seis equipes diretamente para a Libertadores através de suas posições na tabela. Com a nova configuração, esse número será reduzido para apenas cinco vagas, segundo informações do jornal Estadão.

A entidade ainda não especificou oficialmente como será feita a realocação dessas vagas entre as competições, mas a matemática é clara: para acomodar a segunda vaga da Copa do Brasil, será necessário diminuir o número de classificados via Brasileirão.

Dúvidas sobre o formato

Um ponto que permanece em aberto é a natureza da segunda vaga proveniente da Copa do Brasil.

A CBF ainda estuda se o vice-campeão terá acesso direto à fase de grupos da Libertadores ou se precisará disputar a fase preliminar do torneio (pré-Libertadores).

Essa definição é relevante, pois determina o nível de preparação e o calendário que o clube vice-campeão da Copa do Brasil precisará enfrentar no início da temporada seguinte.

Valorização da Copa do Brasil

A mudança reflete uma tendência de fortalecimento da Copa do Brasil como competição estratégica no calendário brasileiro.

Além do tradicional peso da premiação financeira que faz da competição uma das mais rentáveis do continente, agora o torneio passa a oferecer uma vaga adicional na Libertadores, tornando-se ainda mais atrativo para os clubes participantes.

Esta alteração entrará em vigor já na edição de 2026 da Copa do Brasil, cujas vagas para a Libertadores serão distribuídas para a temporada de 2027 da competição sul-americana.