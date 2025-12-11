Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FUTEBOL

Copa do Brasil dará 2 vagas na Libertadores a partir de 2026, tirando espaço do Brasileirão. Entenda

A decisão foi comunicada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro

Denis Felipe

Denis Felipe

11/12/2025 - 14h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

CBF anuncia mudança no sistema de classificação para a principal competição sul-americana. Decisão foi tomada durante Conselho Técnico da Série A e altera distribuição de vagas entre as competições nacionais

O futebol brasileiro terá uma reconfiguração importante em seu sistema de classificação para a Copa Libertadores da América já na próxima temporada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (11) que a Copa do Brasil de 2026 passará a garantir duas vagas diretas no principal torneio de clubes do continente: uma para o campeão e outra para o vice-campeão.

A decisão foi comunicada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A mudança representa uma valorização significativa da Copa do Brasil, que historicamente já concedia uma vaga ao seu campeão, mas agora amplia esse benefício também ao segundo colocado.

Feito com IA por Denis Felipe

Impacto no campeonato brasileiro

A principal consequência desta alteração recai sobre o Campeonato Brasileiro. Atualmente, a Série A classifica seis equipes diretamente para a Libertadores através de suas posições na tabela. Com a nova configuração, esse número será reduzido para apenas cinco vagas, segundo informações do jornal Estadão.

A entidade ainda não especificou oficialmente como será feita a realocação dessas vagas entre as competições, mas a matemática é clara: para acomodar a segunda vaga da Copa do Brasil, será necessário diminuir o número de classificados via Brasileirão.

Dúvidas sobre o formato

Um ponto que permanece em aberto é a natureza da segunda vaga proveniente da Copa do Brasil.

A CBF ainda estuda se o vice-campeão terá acesso direto à fase de grupos da Libertadores ou se precisará disputar a fase preliminar do torneio (pré-Libertadores).

Essa definição é relevante, pois determina o nível de preparação e o calendário que o clube vice-campeão da Copa do Brasil precisará enfrentar no início da temporada seguinte.

Valorização da Copa do Brasil

A mudança reflete uma tendência de fortalecimento da Copa do Brasil como competição estratégica no calendário brasileiro.

Além do tradicional peso da premiação financeira que faz da competição uma das mais rentáveis do continente, agora o torneio passa a oferecer uma vaga adicional na Libertadores, tornando-se ainda mais atrativo para os clubes participantes.

Esta alteração entrará em vigor já na edição de 2026 da Copa do Brasil, cujas vagas para a Libertadores serão distribuídas para a temporada de 2027 da competição sul-americana.

Copa intercontinental

Qual dia será e onde assistir ao próximo jogo do Flamengo no Mundial de Clubes

A partida define quem avança para a grande final da competição intercontinental, um dos títulos mais cobiçados pelo clube

10/12/2025 14h05

Compartilhar

Continue Lendo...

Depois da vitória sobre o Cruz Azul, o Flamengo volta a campo no sábado, 13 de dezembro de 2025, para enfrentar o Pyramids FC, do Egito. A partida está marcada para as 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O confronto vale vaga na final do torneio, marcada para o dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain.

Onde vai passar o jogo do Flamengo e Pyramids

A transmissão do duelo entre Flamengo x Pyramids será feita de forma exclusiva pela TV Globo e pelo GE (Globoplay), que exibirá o jogo ao vivo para todo o Brasil.

Por que esse jogo importa tanto

A partida define quem avança para a grande final da competição intercontinental, um dos títulos mais cobiçados pelo clube.

O Flamengo tem a chance de disputar uma final contra o atual campeão europeu, reforçando sua projeção internacional.

Para a torcida, é a oportunidade de consagrar a temporada com um título mundial.

O que o Flamengo precisa para avançar

  • Manter consistência defensiva e intensidade no ataque, evitando erros em jogo eliminatório.
  • Ajustar o elenco ao ritmo local, já que clima, fuso horário e ambiente podem influenciar o desempenho.
  • Trabalhar uma estratégia que neutralize a velocidade do time egípcio, sem perder a característica ofensiva rubro-negra.

Esportes

Onde assistir à semifinal da copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro

Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade

10/12/2025 09h15

Compartilhar

Continue Lendo...

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, em jogo que promete casa cheia, clima de rivalidade e duas equipes vivendo momentos distintos na temporada.

Desempenho das equipes até a semifinal

Corinthians

O Timão chega à semifinal embalado pelos resultados recentes e pela solidez defensiva apresentada nas fases anteriores. A equipe eliminou adversários de peso e teve como destaque a evolução do sistema ofensivo, que passou a criar mais oportunidades, especialmente com a boa fase de seus atacantes.

Nas oitavas e quartas de final, o Corinthians mostrou força atuando em casa e equilíbrio tático fora, o que garantiu a classificação com autoridade.

Cruzeiro

O Cruzeiro faz uma campanha marcada pela regularidade e pela força do conjunto. Com transições rápidas e organização no meio-campo, a equipe celeste mostrou maturidade para avançar diante de confrontos difíceis.

A Raposa eliminou adversários tradicionais e chega à semifinal com um dos sistemas defensivos mais seguros da competição, além de viver um bom momento coletivo sob comando do técnico.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, para todo o Brasil, além do sportv e do Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Clima para o jogo

A semifinal coloca frente a frente dois clubes multicampeões da Copa do Brasil. O Corinthians busca reencontrar o protagonismo no torneio, enquanto o Cruzeiro tenta ampliar seu domínio histórico na competição, onde é o maior vencedor.

Com promessa de estádio lotado, o confronto deve ser equilibrado, marcado por estratégia, intensidade e forte disputa por cada detalhe que pode levar um dos gigantes à grande final.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 15 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 60 brechós com 15 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3559, quarta-feira (10/12)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3559, quarta-feira (10/12)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2949, terça-feira (09/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2949, terça-feira (09/12): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6898, terça-feira (09/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6898, terça-feira (09/12): veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 06025-9 de hoje, quarta-feira (10/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 06025-9 de hoje, quarta-feira (10/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Entenda o que é erro médico e quais são seus direitos
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Entenda o que é erro médico e quais são seus direitos
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?