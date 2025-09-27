Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

De MS, Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Paralímpico

Atleta conquistou a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual)

Mariana Piell

Mariana Piell

27/09/2025 - 10h30
Yeltsin Jacques, sul-mato-grossense de Campo Grande, conquistou neste sábado, em Nova Déli, a primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo de 2025, realizado na Índia.

O atleta ficou com a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual), marcando o início do quadro de medalhas brasileiro na competição.

Prova emocionante

A final dos 5.000m foi marcada por disputas intensas. Yeltsin largou fora das primeiras posições, mas mostrou recuperação exemplar ao longo do percurso.

Na segunda metade da prova, saltou da sexta colocação para o segundo lugar, cruzando a linha de chegada em 15min29s73 – seu melhor tempo na temporada.

O ouro ficou com o japonês Kenya Karasawa, enquanto o russo Fedor Rudakov completou o pódio com o bronze.

Primeira medalha brasileira

Além da conquista individual, a medalha de prata de Yeltsin foi a primeira do Brasil nesta edição do Mundial, que reúne mais de 50 atletas brasileiros em busca de pódios na capital indiana. 

O Mundial de Atletismo Paralímpico segue até o início de outubro, e o Brasil segue firme na disputa por medalhas com atletas em diversas provas.

A delegação brasileira, embalada pela conquista de Yeltsin, acumula expectativas para novos resultados de destaque em solo indiano.

Carreira vitoriosa

Aos 34 anos, Yeltsin é referência no esporte paralímpico mundial. Além das medalhas olímpicas, o atleta coleciona títulos em campeonatos mundiais e Pan-Americanos, consolidando uma carreira de superação e desempenho de alto nível.

O pódio em Nova Déli é a sexta medalha de Yeltsin em Mundiais, além dos títulos paralímpicos que já conquistou em edições anteriores, como nos Jogos de Tóquio e Paris.

Muito ligado às suas origens, Yeltsin carrega sempre Mato Grosso do Sul como parte da identidade que o impulsiona nas pistas.

Esportes

Bola de Ouro frustra brasileiro e premiação vai para jogador francês

A premiação ocorreu nesta segunda-feira (22), e o jovem atacante brasileiro não conseguiu ficar nem entre os três melhores

22/09/2025 17h47

Crédito: ballondor

O jogador brasileiro Raphinha, que estava entre os favoritos na disputa pela Bola de Ouro 2025, acompanhou nesta segunda-feira (22) a consagração do atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo.

Para alcançar o feito, ele superou o espanhol Lamine Yamal e Raphinha, o jovem astro do Barcelona, sendo eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo.

Na temporada 2025/2026, o atacante do Barcelona marcou 38 gols, deu 23 assistências e atuou em 64 jogos. Com o clube espanhol, conquistou:

  • La Liga
  • Copa do Rei
  • Supercopa da Espanha
     

Dembélé recebeu das mãos de Ronaldinho Gaúcho o troféu mais importante da noite concedido pela revista France Football no Théâtre du Châtelet, em Paris. A escolha pelo atacante francês do PSG impediu o Brasil de voltar a ter o melhor jogador do mundo depois de 18 anos - Kaká foi o último a ganhar, em 2007. Era esperado que Raphinha estivesse entre os três melhores, mas o brasileiro do Barcelona ficou em quinto lugar.

"Foi uma temporada fantástica", celebrou o melhor jogador do mundo. "Estou nervoso", admitiu ele no palco ao lado do troféu. "Estou muito orgulhoso de tudo que alcancei na minha carreira".

Melhor jogador da última Champions League, sendo peça-chave quando o Paris Saint-Germain conquistou pela primeira vez na história o tão sonhado título continental, Dembélé atingiu objetivos que o brasileiro Neymar, justamente de quem herdou a camisa 10, não conseguiu em seis temporadas no clube francês: a Champions League e o Ballon d'Or.

O jogador nascido em Vernon, no norte da França, custou 50 milhões de euros ao Paris, valor da multa rescisória paga ao Barcelona, seu ex-clube, e se encaixou bem nas ideias de Luis Enrique. Não alcançou seu melhor nível ao lado de Messi no Barcelona, mas se encontrou junto de seus colegas no PSG, premiado pelo excelente jogo coletivo organizado pelo treinador espanhol.

Ponta veloz e habilidoso, Dembélé teve de mudar um pouco seu estilo de jogo com Luis Enrique e se tornou um atleta completo ao passar a ser, também, um atacante goleador. Ele foi destaque em todos os três títulos do time francês e encerrou a temporada com 35 gols e 16 assistências em 53 jogos.

Criado em 1956, a Bola de Ouro foi entregue pela 69ª vez. A honraria foi concedida de forma independente entre 1956 e 2009 e novamente a partir de 2016, após fim da parceria de seis anos com a Fifa, que, posteriormente, com o fim da fusão, criou o The Best.

A maioria dos 100 jornalistas de 100 países diferentes escolhidos pela France Football para compor o júri deu a Dembélé, entre 30 finalistas na lista elaborada por uma "comissão de notáveis" da revista, sua primeira Bola de Ouro.

O representante brasileiro na votação foi mais uma vez o jornalista Cléber Machado, hoje narrador da TV Record. Os jurados dão 15 pontos para o melhor, na avaliação deles, e, na sequência, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1.

Os votantes foram orientados a levar em consideração três critérios fundamentais para definirem seus votos: desempenho individual; desempenho coletivo e conquistas da equipe; classe e fair play.

A cerimônia desta segunda-feira também premiou a melhor jogadora do mundo, melhor treinador, melhor sub-21, melhor goleiro e melhor clube do mundo, todos troféus com categorias masculina e feminina. O Brasil teve três representantes em Paris, considerando todas as premiações - Botafogo, o técnico Artur Elias, da seleção brasileira feminina, o goleiro Alisson e o atacante Raphinha - e nenhum deles foi premiado.

Kaká foi o mais recente brasileiro condecorado ao ganhar o troféu em 2007, quando atuava pelo Milan. Além dele, levaram o prêmio Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005).

Veja todos os premiados na Bola de Ouro:

  • Melhor jogador sub-21: Lamine Yamal
  • Melhor jogadora sub-21: Vicky Lopez
  • Melhor técnico de time feminino: Sarina Wiegman
  • Melhor técnico do time masculino: Luis Enrique
  • Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma
  • Melhor goleira: Hannah Hampton
  • Maior goleador: Viktor Gyökeres
  • Maior goleadora: Ewa Pajor
  • Clube do ano (feminino): Arsenal
  • Clube do ano (masculino): PSG
  • Prêmio Sócrates - dedicado a ações sociais: Xana Foundation
  • Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
  • Melhor jogador: Ousmane Dembélé

Brasileirão

Mirassol vence Juventude com gol de "talismã" de MS

Cristian Renato marcou gol que selou vitória do clube leonino, que segue de olho na Libertadores

22/09/2025 16h35

Cristian Renato marcou golaço de fora da área

Cristian Renato marcou golaço de fora da área Foto: Divulgação Mirassol FC

Com um golaço de fora da área, o ponta-poranense Cristian Renato (25), selou a vitória do Mirassol diante do Juventude, confronto realizado neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, triunfo que recolocou o clube paulista de volta na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

O atacante que vive fase de "talismã" e conta com quatro gols no certame, saiu do banco de reservas e com apenas três minutos em campo, ampliou a vantagem mirassolense aos 48' da primeira etapa, momento em que o clube já vencia os gaúchos por 1 a 0.

Pouco antes do intervalo, o camisa 17 recebeu belo passe em transição de Negueba, dominou, invadiu a área e soltou uma pancada de perna direita. A bola bate no travessão e entrou na meta de Jandrey.

Video: Reprodução / Premiere

Durante a pausa, Cristian comentou sobre o lance: "Infelizmente minha entrada foi por conta da lesão do Chico da Costa. Pude entrar e, graças a Deus, fiz esse gol", disse o autor do segundo gol do Mirassol. Com o triunfo, o clube paulista soma 42 pontos na competição. 

Em julho, foi à loucura após receber mensagem de Neymar por ter feito um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro de 2025 até aqui, justamente contra o Santos. Os outros gols do atacante foram marcados contra Fortaleza e Bahia. 

Trajetória - Cristian Renato

Nascido em 18 de fevereiro de 2000, em Ponta Porã, Cristian Renato Gonçalves Riquelme passou por inúmeros clubes paulistas nas categorias de base, sendo eles: CA Lemense (sub-15); XV de Jaú (sub-17); Grêmio Osasco (sub-17); Marília (sub-19); e Juventus (sub-20). Este último seria a equipe onde faria sua estreia profissional, em 2020, e ficaria até 2022, quando o Mirassol o adquiriu, ainda quando estavam na Série B do Brasileiro.

No 'Terror do Interior', o ponta-poranense não recebeu muitas oportunidades de início e foi emprestado para times como Boavista (RJ), Figueirense (SC) e Joinville (SC). Nos primeiros meses de 2025, disputou o Campeonato Catarinense pelo Joinville, onde atuou por 13 jogos, marcou cinco gols e distribuiu uma assistência, terminando na vice-artilharia da competição. Parou na semifinal, eliminado pela Chapecoense por perder de 2 a 1, fora de casa.

Com o fim do empréstimo, retornou ao Mirassol e, desde então, vem recebendo chances de mostrar seu futebol na primeira divisão do futebol brasileiro. Com contrato até 31 de dezembro deste ano, Cristian já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Segundo o site Transfermarkt, especializado no mercado de transferências, o atacante é avaliado em 800 mil euros (R$ 5 milhões na cotação atual).

