Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Transmissão pela TV

De olho em mais R$ 950 mil, Operário encara time goiano nesta quinta-feira

Operário busca avançar na competição nacional e garantir premiação milionária em confronto decisivo contra equipe de Goiás nesta quinta-feira

João Pedro Zequini

12/03/2026 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta quinta-feira, 12, o Operário jogará contra o Vila Nova, na busca da classificação na Copa do Brasil. Em caso de vitória além avançar para a próxima fase, o clube também pode embolsar mais R$ 950 mil. 

Em jogo único que será disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, a partida se inicia às 19h (horário de Brasília) e em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para a disputa de pênaltis, onde apenas um irá avançar. 

A partida será arbitrada pelo trio carioca, sendo o árbitro principal Yuri Ferreira da Cruz, o assistente um Raphael Tavares dos Reis e o assistente dois Júlio César Gaudencio. 

O time que vencer o duelo, enfrenta na quarta fase o Confiança-SE, que eliminou o Tombense-MG na última quarta-feira, dia 11. 

Como chegam? 

Para chegar até aqui nesta fase da competição, tanto o Operário quanto o Vila Nova, disputaram apenas um jogo na atual edição da Copa do Brasil. 

O time operariano eliminou o ASA de Arapiraca jogando fora de casa e a vitória por 2 a 1 os colocaram na terceira fase da competição nacional. 

Já a equipe goiana, alcançou a terceira fase passando pelo time do Velo Clube-SP, nos pênaltis, após o empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. 

Onde assistir

A partida será transmitida às 19h (horário de Brasília) em três canais diferentes, na TV fechada a transmissão fica por conta do Sportv e do Premiere, além de ter transmissão gratuita no Youtube da GETV. 
 

adrenalina

Champions cria 'finais antecipadas' com duelos dos quatro últimos campeões

Real Madrid enfrenta e Manchester City e outro confronto será entre Paris Saint-Germain e o Chelsea

11/03/2026 07h46

Compartilhar
Real Madrid entra em campo hoje sob a confiança de ser o

Real Madrid entra em campo hoje sob a confiança de ser o "Rei de Copas", já que ostenta 15 títulos da Champions

Continue Lendo...

O mais nobre torneio de clubes da Europa já vive sob uma atmosfera de decisão de campeonato em plena fase de oitavas. Isso porque, nesta quarta-feira, ainda pelo jogo de ida desta etapa eliminatória, os quatro últimos campeões da Champions League começam a definir o seu roteiro com o objetivo de arrebatar o título. Assim, Real Madrid x Manchester City, e Paris Saint-Germain x Chelsea, vão monopolizar as atenções do planeta em confrontos dignos de uma decisão do calibre desta cobiçada competição.

Sem o mesmo brilho e apelo, mais dois confrontos completam os quatro embates do dia no velho continente. Enquanto na Alemanha, o oscilante Bayern Leverkusen recebe o tradicional Arsenal, o norueguês Bodo/Glimt surge como fator surpresa e conta com o apoio de sua torcida diante do Sporting, de Portugal.

A nova era da Champions League chegou trazendo uma mudança que já está transformando a narrativa da principal competição de clubes do mundo. Com o novo formato, que amplia o número de participantes e altera a dinâmica da fase inicial, os grandes confrontos deixaram de ficar restritos apenas às semifinais ou à grande decisão. Agora, o torneio entrega ao torcedor duelos dignos de final muito antes do esperado.

E é exatamente isso que acontece quando entram em campo Real Madrid e Manchester City. Na última edição, espanhóis e ingleses se encontraram ainda na fase de playoffs e o conjunto merengue levou a melhor com duas vitórias contundentes.

Neste ano, om confronto que poderia facilmente decidir o título, volta a ser antecipado por meio do novo formato, o que aumenta não só a tensão, mas também a emoção e a imprevisibilidade da disputa.

Tratado como "Rei de Copas" e dono de 15 troféus do torneio, o Real Madrid faz valer a máxima de melhor time do mundo se também for levado em conta seu desempenho recente no torneio. Campeão em 2022 e 2024, o clube merengue inicia a sua trajetória nestas oitavas de final às 17h (horário de Brasília) no Santiago Bernabéu. Com Mbappé vetado, os holofotes recaem sobre o brasileiro Vinícius Júnior.

Do outro lado, vai estar em campo o Manchester City, time que redefiniu o futebol europeu nos últimos tempos e que dominou não só a Inglaterra. Em 2023, os comandados de Pep Guardiola arrebataram a "Orelhuda" ao triunfar sobre a Inter de Milão e ganharam o mundo levando o Interclubes com uma goleada de 4 a 0 diante de um atônito Fluminense.

O outro compromisso que promete saltar aos olhos dos amantes do futebol acontece no Parque dos Príncipes. Simultaneamente ao jogo de Madri, o PSG, atual campeão, mede forças com o inglês Chelsea, vencedor da edição de 2021, e que tem o inspirado João Pedro como atração à parte nesta temporada.

Esse novo cenário reforça uma das grandes promessas da Champions em seu formato renovado. Em vez de esperar meses por um possível duelo entre favoritos, o torcedor já é presenteado com partidas de altíssimo nível ao longo do caminho.

Assim, nesta quarta-feira, a partir das 17 horas (horário de Brasília), o apaixonado por futebol vai poder escolher duas finais antecipadas para poder se entreter no que promete ser embates do mais alto nível.

PRATA HISTÓRICA

Brasil conquista medalha inédita em Paralimpíadas de Inverno

No pódio, Cristian Ribera traz primeira medalha paralímpica do Brasil na história dos Jogos de Inverno

10/03/2026 12h50

Compartilhar

Reprodução redes sociais

Continue Lendo...

Durante a manhã desta terça-feira (10), Cristian Ribera realizou mais um feito histórico para o Brasil em Jogos de Inverno. Colocando o país novamente em um pódio na gelada Itália, o atleta paralímpico conquistou a medalha de prata na prova de esqui Cross-Country Sprint na categoria sitting, pelos Jogos Paralímpicos Milano Cortina 2026.

Em 15 edições da competição, essa é a primeira vez que um atleta de toda a América do Sul sobe ao pódio e também a primeira medalha paralímpica de Cristian.

Com apenas 23 anos, o atleta rondonense é o atual campeão mundial na modalidade Sprint e conquistou o Globo de Cristal, prêmio ao melhor esquiador durante a Copa do Mundo da última temporada.

Cristian fez o percurso da prova no tempo de 2min29s6 e liderou a maior parte do trajeto, mas perdeu na última etapa por sete décimos atrás do tempo do chinês Liu Zixu, que ficou com o ouro. O terceiro lugar foi para o cazaquistanês, Yerbol Khamitov, três décimos depois do brasileiro.

A modalidade de Cross-Country preza pela velocidade e a categoria sitting é para atletas com deficiência nos membros inferiores, em que realizam a prova com um equipamento adaptado, chamado sit-ski, composto por um assento fixado sobre os esquis.

Na mesma categoria, mas entre as mulheres, a atleta Aline Rocha campeã mundial do Sprint em 2023 também participou e brilhou. Com 3min21s cravados, a atleta ficou na quinta posição e registrou o melhor resultado feminino do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Outros representantes brasileiros se despediram na fase classificatória, pois apenas os 12 primeiros avançam para a semifinal. Na modalidade Sprint categoria sitting a atleta Elena Sena ficou na 16ª colocação, enquanto Guilherme Rocha e Robelson Lula com o 18º e 20º lugar.

O Brasil ainda teve seu primeiro representante na categoria standing - em pé -, com Wellington da Silva, que encerrou a competição com a 19ª colocação.

Com dois representantes, no time masculino e feminino, o Brasil volta as pistas na quarta-feira (11). Cristian Ribera disputa a prova dos 10 quilômetros no sitting e no standing, enquanto Aline Rocha disputa na prova sitting de 10 quilômetros.

 

Esqui Cross-Country

Formato mais antigo de esquiar, o esqui cross-country nasceu no norte da Europa pela necessidade de se deslocar por longas distâncias em áreas com neve e virou esporte no fim do século 19.

Em Milano Cortina, a prova de Esqui Cross-Country na categoria sitting aconteceu na pista Tesero Cross-Country Stadium Val di Fiemme.

>> Serviço

Brasil na pista pelo esqui Cross-Country

Data: amanhã - 11.03
Horário: as corridas iniciam a partir das 5h45 no horário de Brasília.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil, concurso 3633, de quarta-feira (11/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil, concurso 3633, de quarta-feira (11/03)

2

Ex-prefeito de MS usou hotéis de familiares para enriquecimento ilícito
DECISÃO MANTIDA

/ 1 dia

Ex-prefeito de MS usou hotéis de familiares para enriquecimento ilícito

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6972, terça-feira (10/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6972, terça-feira (10/03): veja o rateio

4

Conclusão de obra da 1ª rodoviária da Capital deve sair do papel em 60 dias
Infraestrutura

/ 2 dias

Conclusão de obra da 1ª rodoviária da Capital deve sair do papel em 60 dias

5

Gigante da celulose começa construção de 620 'mansões' em Inocência
vale da celulose

/ 2 dias

Gigante da celulose começa construção de 620 'mansões' em Inocência

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 13 horas

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 6 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 1 semana

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 03/03/2026

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública