Defesa reforça legitimidade de nomeação e Petrallás pede união para mostrar credibilidade

Presidência da Federação de Futebol de MS estava vaga desde que Cezário foi preso por suspeita de desvio de dinheiro

Estevão Petrallas foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o interventor da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) após a prisão de Francisco Cezário, suspeito de deviar recursos da entidade.

A informação foi divulgada pelo presidente do Operário durante uma coletiva de imprensa ontem, após uma reunião com os dirigentes dos clubes. O nome dele, porém, não agradou a maioria dos presentes.

De acordo com a portaria assinada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, foi determinado o afastamento de Francisco Cezário por 90 dias e nomeado Estevão Petrallas, que atualmente ocupa uma das cadeiras da vice-presidência da Federação.

Durante a reunião, os dirigentes ficaram sabendo também que Francisco Cezário de Oliveira, de 77 anos, despachou, de dentro da cadeia, um documento pedindo licença da presidência por 90 dias.

Ainda de acordo com a nota, ele relatou que o estatuto informa que o dirigente é quem indica o substituto, o que pode gerar questionamentos na justiça.

A reunião entre os 20 clubes filiados à Federação aconteceu a portas fechadas por mais de uma hora e meia no Hotel Ipê, em Campo Grande. De acordo com o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, o encontro foi para alinhar a continuidade dos campeonatos de base, do sub-13 ao sub-20, além do Campeonato Estadual Série B, que começa em agosto.

Conforme informações obtidas pelo Correio do Estado, Estevão Petrallás estava no Rio de Janeiro, em reunião com Ednaldo Rodrigues e representantes da CBF.

O clima entre os dirigentes na coletiva de imprensa era pacífico, até o momento em que o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, recebeu uma mensagem da portaria da CBF sobre o afastamento de Cezário e a nomeação de Estevão Petrallás para exercer interinamente a presidência.

“Ficamos completamente surpresos com o nome de Estevão como interventor, porque ele é uma continuidade do Cezário, da presidência da Federação, e isto é muito negativo para a imagem do nosso futebol. Nós precisamos de pessoas novas, que ela seja de ficha limpa, com sangue novo e ideias que possam evoluir o nosso futebol. Se os clubes optarem, eu me candidato para ser presidente da federação”, relatou.

O presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, relatou que é totalmente contra a escolha de Estevão Petrallás.

“Estamos aqui na Federação com os presidentes dos clubes da Série A para encaminhar ao TJD [Tribunal de Justiça Desportiva] uma nota contrária a nomeação”, disse Barbosa.

Já o presidente do Operário, Nelson Antônio, se mostrou a favor da nomeação. Ele considera Petrallás uma pessoa íntegra para o exercício da intervenção no futebol sul-mato-grossense.

Estevão Petrallás foi presidente do Operário e em sua gestão teve seus momentos de sucesso, com conquistas de títulos, mas também foi marcada por controvérsias devido às questões financeiras deixadas por administrações futuras.

Ele esteve à frente do Operário Futebol Clube por 8 anos e liderou o clube durante a ascensão do Galo de Campo Grande da Série do Estadual para a elite do futebol sul-mato-grossense em 2016.

Francisco Cezário foi um dos alvos da Operação Cartão Vermelho, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado no dia 21 de maio e que investiga o desvio de mais de R$ 6 milhões da Federação de Futebol de MS.

