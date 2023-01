Dourados e Costa Rica começam o Estadual com vitória

Partida entre Dourados e Aquidauanense contou com a presença do torcedor Douradense - Foto: Franz Maciel

Em jogos de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023, o Dourados e o Costa Rica estream com vitória neste domingo (22).

O jogo do Dourados foi disputado nesta tarde, no Estádio Douradão, válido pela primeira rodada do Estadual, o time da casa venceu o Aquidauanense por 1 a 0.

O primeiro gol do jogo, e do campeonato Estadual 2023, foi marcado pelos pés do atacante camisa 9 do DEC, Jair Assis, aos 25 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo da partida, o jogo ficou mais disputado entre o Dourados e o Aquidauanense, porém sem grandes chances de gols para os dois lados.

Terminando a partida do mesmo jeito que finalizou o primeiro tempo, com a vitória da DEC, em estreia no Douradão que contou com 1.128 torcedores presentes.

O jogo ficou marcado pela volta da torcida no Estádio Douradão, após ausência de quase 5 anos do torcedor nas arquibancadas.

O último jogo com torcida realizado no local foi no dia 7 de setembro de 2017, durante uma disputa de semi-final do Estadual sul-mato-grossense.

Escalação da partida

Dourados Atlético Clube: Goleiro- Léo Lopes, laterais – Maurício e Diego Saraçol, Zagueiros – Douglas Alemão e Abdala, meio campistas – Daniel Oliveira, Hildo, Dan Dan e Mateus Bastos, atacantes – Pedro Isidoro e Jair. Técnico Chiquinho Lima.

Aquidauanense Futebol Clube: Goleiro- Gabriel Galo , laterais – Lucas Luciano e Ilgner, Zagueiros – Neto e Marcio, meio campistas – Vinícius, Julio Cesar e Gabriel Vinícius , atacantes – Paulo Nobre e Bruno Chaves.

Costa Rica

Já a Cobra do Norte também foi vencedor de sua partida, joga em seu mando de campo, no Estádio Saraivão, em cima da Serc de Chapadão do Sul, pelo placar de 2 a 0.

Logo no final do primeiro tempo, o Costa Rica abriu o placar, com gol de cabeça do atacante Cristiano Lopes.

No segundo tempo, Cristiano perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Renan, mas o lance foi anulado pelo arbitro Augusto Borges, alegando que o guarda redes tinha adiantado, na retomada da cobrança, Cristiano marcou garantindo a vantagem aos seis minutos da segunda etapa.

Escalação da partida

Costa Rica Esporte Clube: Goleiro- Rodolfo, laterais – Léo Junior e Fabinho, Zagueiros – Luizão e João Victor, meio campistas – Inácio, Tiziu, Marinho e Alisson, atacantes – Bruninho e Cristiano. Técnico: Rogério Henrique.

SERC: Goleiro- Renan, laterais – Raylan Dourado e Ramer, Zagueiros – Leonardo Chrispim e Alan, meio campistas – Thiago Belchior, Igor Dantas, Guilherme Formiga e Mailson atacantes – Luis Alceu e Joaninha.