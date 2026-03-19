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Endrick 'vira' defensor com expulsão cedo e vê Lyon cair nas oitavas da Liga Europa para Celta

Com somente 18 minutos, o Lyon ficou com um a menos após entrada dura de Niakhaté, seu principal defensor

Estadão Conteúdo

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19/03/2026 - 23h00
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Endrick amargou sua primeira grande decepção no Lyon nesta quinta-feira. Sacrificado com a expulsão de um companheiro com somente 18 minutos, o brasileiro precisou ser recuado em campo e, longe da área, nada pôde fazer na eliminação nas oitavas de final da Liga Europa diante do Celta de Vigo, com derrota por 2 a 0, no Groupama Stadium, na França.

Buscar o empate por 1 a 1 com gol de Endrick nos minutos finais em Vigo, deixou o Lyon bastante empolgado para o duelo de volta das oitavas, nesta quinta-feira. Com o Groupama Stadium lotado, os franceses não confirmaram a previsão e iniciaram a partida sofrendo para agredir o bom sistema defensivo do Celta.

Com somente 18 minutos, o Lyon ficou com um a menos após entrada dura de Niakhaté, seu principal defensor. O zagueiro ainda tentou argumentar, mas o árbitro, bem posicionado, puxou o cartão vermelho de imediato, dificultando aina mais a missão dos locais.

O técnico Paulo Fonseca, inicialmente, não acenou em reforçar a marcação. Optou por redistribuir seus atletas em campo. Endrick recebeu orientações ao pé do ouvido. Depois de garantir o empate na ida, o brasileiro agora tinha uma função a mais: ajudar da defesa.

Querendo findar com jejum de três jogos sem triunfos na Liga Europa, o Celta cresceu com um jogador a mais e teve tudo para abrir frente com Duran. Cara a cara, o atacante bateu em cima de Greif. O goleiro voltou a salvar os franceses logo depois, em batida forte de Swedberg dentro da área.

Endrick estava distante da área adversária, obrigado a buscar a bola na defesa na nova configuração do Lyon. Sacrificava-se pela equipe e, em contrapartida, sofria para criar algo na frente, onde vem fazendo temporada artilheira que lhe rendeu convocação de Carlo Ancelotti.

Com seu principal atacante no sacrifício, o Lyon perdeu todo o ímpeto ofensivo e lutava, apenas, para não sair em desvantagem. Fer Lopez exigiu nova defesaça de Greif antes do intervalo. Pulo Fonseca tinha 45 minutos para ajustar sua equipe depois de muito sufoco e nenhum susto na frente.

O Lyon teve boa oportunidade aos oito minutos da etapa final com falta próxima da área. Endrick assumiu a cobrança e mandou pelo alto. O destaque francês, entretanto, era o goleiro Greif, que empilhava defesas importantes e salvadoras.

Após outra chance desperdiçada, o técnico Claudio Giraldez resolveu aumentar ainda mais seu poderio ofensivo e colocou o ídolo Iago Aspas, autor de sete gols na temporada, em campo, além de Jutglá, para tentar superar o inspirado Greif. E a resposta veio após três minutos, com gol do lateral Rueda - já havia anotado em Vigo e apareceu livre na pequena área.

Bastante cansado pela dupla função, Endrick deixou o gramado aos 22 minutos, extenuado. Mesmo precisando de reação, O Lyon fez a segunda metade da fase final totalmente modificado. E mais da base do coração do que na tática.

Querendo repetir a ida, quando buscaram a igualdade no fim, os franceses foram todos para a área. AS jogadas limitavam-se a chuveirinhos sem produtividade e o castigo veio nos acréscimos. Rueda deu lindo passe entre as linhas de marcação e Jutglá saiu livre, escolheu o canto e garantiu a festa espanhola.

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Semifinal

Finalistas do Estadual do MS serão definidos nesta quarta-feira

Com a vantagem do empate, Operário e Naviraiense entram em campo hoje em partida válida pela semifinal do campeonato estadual

18/03/2026 11h30

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Operário, Corumbaense, Naviraiense e Bataguassu disputam por vaga na final

Operário, Corumbaense, Naviraiense e Bataguassu disputam por vaga na final Foto: Rodrigo Moreira

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Nesta quarta-feira, acontece a definição da final do campeonato estadual, Operário x Corumbaense e Naviraiense x Bataguassu, realizam a partida de volta da semifinal. 

O Galo da Capital chega para este confronto em vantagem, após vencer o duelo da ida em Corumbá por 2 a 1.

 Em contrapartida, a equipe do Corumbaense busca reverter o placar, caso vença por um gol de diferença levará a partida para as penalidades. 

Se vencer por dois ou mais gols de diferença avança de forma direta, em caso de empate ou derrota quem avança é o Operário. 

O jogo acontece nesta quarta-feira (18) às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A partida também contará com transmissão no ao vivo e com imagens no site do GE MS. 

Na outra semifinal, a equipe do Naviraiense recebe o estreante Bataguassu em seus domínios. O Jacaré tem a vantagem mínima, após vencer o jogo de ida por 1 a 0. 

Os cenários são semelhantes, visto que o Bataguassu também precisa reverter o placar, jogando fora de casa.

Para alcançar o feito histórico de chegar a final pela primeira vez, o Tucunaré tem que vencer o confronto, caso vença por um gol de diferença, levará o jogo para os pênaltis. 

Em caso de vitória de por dois ou mais gols de vantagem, se classifica sem a necessidade das penalidades e em caso de empate ou derrota, quem avança é o time de Naviraí. 

A partida será realizada nesta quarta-feira (18), em Naviraí às 19h30 no Estádio Virotão. O jogo contará com transmissão ao vivo pelo site do Lance!. 

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Novo talento

Quem é a joia brasileira do Bayern de Munique que a CBF 'disputa' com a seleção portuguesa

Garoto jogou 30 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga

16/03/2026 23h00

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Foto: Bayern de Munique

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Deco, Liédson e Pepe representando gerações passadas e Matheus Nunes e Otávio como os nomes da atualidade: muitos brasileiros jogaram ou ainda atuam pela seleção de Portugal, seja por ascendência ou tempo no futebol do país. E agora, mais um pode estar a caminho, se o Brasil não for 'esperto': Maycon Cardozo.

Revelado pelo Bayern de Munique, ele fez sua estreia pelo time profissional do clube mais vitorioso da Alemanha ao jogar 30 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga. Ainda sem convocações nas categorias de base da seleção, ele é visado também pela federação portuguesa.

Ao Estadão, a CBF confirmou que Maycon é monitorado, assim como outros brasileiros que atuam fora e mesmo em divisões mais jovens que a sub-20, pela qual vivia-se a expectativa de que o jogador, que joga como meia-atacante e ponta esquerda, estivesse no certame da amarelinha.

Nascido em João Pessoa, Maycon Douglas Normanha Cardozo tem dupla-cidadania e foi "trabalhado" pelo Bayern de Munique através do STB Sports Thai Bavaria Academy, que tem parceria com o clube na Tailândia, ainda longe dos grandes mercados. Seu pai é famoso para o público santista: Douglas, atacante campeão brasileiro em 2002.

O ex-jogador chegou a promover o garoto ao Santos, como ele mesmo relembrou em entrevista ao GE. "Fui conversar com pessoal (do time alvinegro), pois ele se destacava nas escolinhas, do projeto na Tailândia. Quando precisava voltar, o Paulo Robson pediu para ele ficar, mas era difícil ficar longe dele. Voltei, um alemão chamado Marco me ligou e disse que abriria um projeto do Bayern", relembrou.

A vida na Tailândia começou através do pai, que passou as últimas 11 temporadas de sua carreira no país asiático. Ele saiu do Uberaba para o Buriram United em 2010 e lá ficou até aposentar, retornar em 2021 para jogar na segunda divisão pelo Siam Navy e pendurar as chuteiras de vez no Ratchaburi em 2023.

Ao consolidar-se no Bayern, passou pelos times sub-17, sub-19 e B até finalmente estrear nos profissionais contra o Borussia Mönchengladbach. No jogo, ele acertou 12 de 13 passes, sendo dez no campo adversário.

Nas categorias de base do hexacampeão da Champions League, foram nove jogos, sendo seis como titular e dois gols, um deles na Uefa Youth League, o maior torneio de formação europeu, de 2025-26, em que o time caiu na primeira fase.

Para não "perder" Maycon Cardozo para a seleção portuguesa, ele não pode atuar em mais do que três jogos ou entrar em campo pelo time europeu quando tiver mais do que 21 anos. Se fizer carreira na Bundesliga e surgir a ideia de jogar pela Alemanha, teria que completar cinco anos de residência e não escolher nem Brasil, nem Portugal no caminho.

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