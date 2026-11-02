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F1: Pilotos exaltam o título do jovem Kimi Antonelli: 'Impressionante e merecido'

Aos 20 anos, italiano da Mercedes conquista seu primeiro Mundial de Fórmula 1 e recebe elogios de Verstappen, Hamilton e Norris pela campanha histórica.

Estadão Conteúdo

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02/11/2026 - 22h00
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O título antecipado de Kimi Antonilli em temporada perfeita na Fórmula 1 foi exaltado pelos mais experientes do grid, que elogiaram a campanha do italiano no cockpit da Mercedes. O italiano de 20 anos se tornou o mais jovem da categoria a levantar o garantir o Mundial de Pilotos.

"Acho que conseguir isso no segundo ano na F1 é sempre muito impressionante", disse o tetracampeão Max Verstappen.

"Porque, claro, também na idade dele, ser tão sólido, não cometer grandes erros e, claro, ainda vencer seu companheiro de equipe experiente, ele pilotou de forma incrível", seguiu o holandês, vencedor do GP do México e segundo colocado noa classificação geral.

"Estou muito orgulhoso dele, de como ele se comportou durante toda esta temporada. Nem sempre é fácil ter um bom desempenho todos os fins de semana, mas ele conseguiu, e é o campeão merecido deste ano", completou.

Segundo colocado na Cidade do México, o pentacampeão Lewis Hamilton também destacou a conquista de Antonelli. "Foi lindo estar lá em cima (do pódio) com esses dois e estar lá em cima com o Kimi no seu primeiro Campeonato Mundial.

Acho que foi um momento muito especial, um dos momentos mais especiais que me lembro de ter vivido aqui", afirmou o segundo colocado da prova, com o italiano em terceiro.

Então campeão, o inglês Lando Norris, da McLaren, foi outro a exaltar a campanha brilhante de Antonelli.

"Inacreditável. Acho que ele impressionou a todos. Espero que todos lhe deem o devido crédito pelo que conquistou este ano, porque ele fez todos os outros parecerem amadores, pilotou muito bem e conseguiu se conectar perfeitamente com o carro. Ele trabalhou duro para entender como pilotar este carro e soube explorá-lo melhor do que qualquer outro. Portanto, ele merece cada pedacinho do sucesso", frisou.

"Ele teve um ano inacreditável, e é ainda mais impressionante que seja apenas sua segunda temporada na F1. Ele tem 20 anos, é incrível. Então, estou muito feliz por ele, muito, muito feliz por ele. E estou muito feliz em ver meu número um ir para ele, porque ele merece."

Também sonhando com o primeiro título na F1, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, espera se inspirar em Antonelli para concretizar a proeza.

"Obviamente, estou muito feliz por ele. Eu me considero jovem, mas quando olho para ele, parece ainda mais jovem. E ver os pais dele tão emocionados debaixo do pódio é uma imagem linda. Então, estou muito, muito feliz por ele", destacou

Monegasco ainda revelou que queria comemorar o título com o piloto da Mercedes ainda na pista.

"Eu estava tentando esperá-lo depois da bandeirada, mas acho que ele estava indo muito devagar para comemorar como deveria, e irei vê-lo mais tarde. Mas é totalmente merecido. Quer dizer, ele não deu um passo em falso do começo ao fim."

1X0

Palmeiras desperdiça chances, ganha por placar magro e deixa Vasco vivo na Copa do Brasil

O jogo decisivo está agendado para o próximo domingo, às 17h (horário de Brasília), no Estádio São Januário

01/11/2026 18h00

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Palmeiras venceu o Vasco por 1x0, com gol de Maurício, pela ida da semifinal da Copa do Brasil

Palmeiras venceu o Vasco por 1x0, com gol de Maurício, pela ida da semifinal da Copa do Brasil Foto: Cesar Greco/Palmeiras

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O Palmeiras entrou em campo neste domingo, no Nubank Parque, com uma escalação mais ofensiva e com o plano de construir uma boa vantagem na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a equipe alviverde desperdiçou muitas chances, não conseguiu se aproveitar de uma expulsão do lado adversário e saiu de campo com uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Vasco.

A atuação do Palmeiras repetiu o roteiro de outras partidas. A equipe cria chances e se vê em uma encruzilhada: finaliza mal a jogada ou, por excesso de preciosismo, não chuta a gol. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, capaz de encaminhar a classificação para a final.

O jogo decisivo entre Palmeiras e Vasco está agendado para o próximo domingo, às 17h, no Estádio São Januário. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o conjunto cruzmaltino visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na quarta-feira, às 19h30, enquanto o time alviverde entra em campo para medir forças com o Remo na quinta, no Nubank Parque, às 19h30.

Para avançar rumo à final, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Um triunfo cruzmaltino por um gol de vantagem leva a definição para os pênaltis. Os cariocas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para carimbar a classificação

Abel Ferreira promoveu uma alteração relevante no Palmeiras ao colocar Mauricio como titular e sacar Andreas Pereira, permitindo que a equipe tivesse um perfil mais ofensivo. E foi isso que se viu desde os primeiros minutos, com a equipe alviverde ocupando território no ataque e sendo mais aguda na busca pelo gol.

O domínio do Palmeiras poderia ter se convertido rapidamente em gol se Flaco López e Agustín Giay não perdessem chances claras. Aos 24, a equipe alviverde construiu boa jogada pelo lado esquerdo, Arias caiu no bico da grande área, Marlon Freitas ficou com a bola e viu a passagem às costas da marcação de Mauricio, que recebeu e chutou para abrir o marcador para equipe mandante.

Com a vantagem, o Palmeiras diminuiu o ritmo e viu o Vasco avançar sobre o campo de ataque, com mais posse de bola, provocando Carlos Miguel a agir mais vezes. A equipe alviverde passou a investir em bolas longas e na velocidade de seus atacantes.

O goleiro cruzmaltino, Léo Jardim, continuou disposto a presentear o ataque palmeirense, mas foi salvo após sair da meta desnorteado, Arias cabecear e Paulo Henrique impedir o segundo gol em cima da linha. O primeiro tempo terminou com a impressão de que o Palmeiras poderia ter conquistado um placar mais elástico.

O começo do segundo tempo foi de fortes emoções para o torcedor do Palmeiras. O Vasco controlava melhor o jogo e pressionava a saída de bola dos donos da casa. Lucas Evangelista deu um susto nos palmeirenses ao recuar perigosamente para Carlos Miguel e quase anotar contra. Depois, houve reclamação por parte dos vascaínos por um toque com a mão de Barboza na grande área. A arbitragem nada marcou.

Tecnicamente melhor, o Palmeiras voltou a criar oportunidades, mas as decisões tomadas pelos seus jogadores de ataque deixaram a desejar. A torcida cobrou velocidade, mas o time alviverde estava em outra rotação. Armou-se uma blitz palmeirense. Gómez, Flaco e Piquerez tiveram suas chances e desperdiçaram. O Vasco, então, se posicionou afeito ao contragolpe. A partida ficou mais aberta, com os dois times, à sua maneira, chegando ao comando do ataque com muita facilidade.

As entradas de Vitor Roque e Andreas Pereira deu novo dinamismo à equipe do Palmeiras. Apesar disso, o Vasco foi perigoso nos poucos lances que criou. Aos 32, Vitor Roque foi derrubado por Saldivia quando se preparava para roubar a bola e armar contra-ataque. A arbitragem anotou a falta e aplicou o segundo cartão amarelo ao vascaíno, que acabou expulso de campo. Apesar da superioridade numérica e maior volume ofensivo, o Palmeiras não conseguiu marcar o segundo.

PALMEIRAS 1 x 0 VASCO

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Arthur); Giay (Erick Belé), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez; Mauricio (Vitor Roque), Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Piton (Cuiabano); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Adson (Brenner), Colidio (Gabriel Pereira) e Bruno Duarte (Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.

GOL: Mauricio, aos 24 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas Evangelista, Barboza, Lescano e Piton.

CARTÃO VERMELHO: Saldivia.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO: 40.570 torcedores.

RENDA: R$ 4.497.644,55.

LOCAL: Nubank Parque, em São Paulo.

SEM VENCEDOR

Pantanal estreia na Copa MS com empate em casa

O clube de Campo Grande saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas viu o São Gabriel igualar no final do jogo

01/11/2026 15h00

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Pantanal e São Gabriel ficaram no empate em 1 a 1 na manhã deste domingo, na Capital

Pantanal e São Gabriel ficaram no empate em 1 a 1 na manhã deste domingo, na Capital Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

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O Pantanal estreou na Copa MS com um empate em casa, na manhã deste domingo (1º), contra o São Gabriel.

Após perder parte do elenco após o fim do estadual, o Pantanal vem para a competição com caras novas e um novo comandante, já que o clube contratou o técnico português João Carlos Barros, que foi campeão da Série B Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense.

O jogo de estreia começou às 10h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A equipe da casa saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, quando, em jogada pela esquerda, o lateral Izaldo cruzou na área para Porto, de cabeça, tirar do goleiro Valsir e abrir o placar.

À frente, o Pantanal empilhou chances desperdiçadas, especialmente na reta final da partida, e deu a oportunidade para que o time do interior sonhasse com o empate. E foi o que aconteceu.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Rodrigo cruzou pela esquerda e Gigante, que saiu do banco de reservas, ganhou dos marcadores pelo alto e, de cabeça, venceu o goleiro Luizão, igualando o placar, que assim se manteve até o fim.

Vale lembrar que esta é a segunda rodada da Copa MS. A primeira rodada já aconteceu durante a semana, e contou com a vitória do Dourados sobre o 7 de Setembro e o empate em 2 a 2 entre São Gabriel e União ABC. Ambas as partidas aconteceram na última quarta-feira (28).

Atualmente, o Dourados lidera o grupo A, com três pontos, seguido por Naviraiense e 7 de Setembro, ambos com zero pontos. No grupo B, o São Gabriel lidera, com dois pontos, à frente do Pantanal e do CE União ABC, que estão com um ponto.

Inclusive, Naviraiense é outro time que teve sua estreia reservada para este domingo, jogando em casa contra o Dourados, às 18h. E o time de Naviraí também vem com caras novas, tanto dentro de campo quanto na beira do gramado, o time anunciou Claudemir Sturion, com novo técnico da equipe.

Na próxima rodada, prevista para acontecer na quarta-feira (4), o 7 de Setembro recebe o Naviraiense, às 15h, e o Pantanal vai em busca da sua primeira vitória na competição contra o CE União ABC, novamente no Estádio Jacques da Luz.

Formato de Disputa 

A competição será disputada em três fases, grupos, semifinal e final. Na primeira etapa, os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos.

O Grupo A será formado por Naviraiense, Dourados e 7 de Setembro, enquanto o Grupo B terá Pantanal, São Gabriel e União ABC.

Após o término da fase de grupos, as duas equipes mais bem colocadas de cada chave avançam às semifinais. Os confrontos serão definidos da seguinte forma, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B medirá forças com o segundo colocado do Grupo A.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final, também em partidas de ida e volta. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2027, ao lado de Operário e Bataguassu., que por já estarem garantidos na competição nacional, não estão participando da Copa MS.

(Colaborou João Pedro Zequini)

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