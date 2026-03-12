Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Alternativa

Ferrari usará asa traseira rotativa em treino do GP da China para reduzir vantagem da Mercedes

Disposta a acabar com o jejum de 18 anos sem títulos, a escuderia italiana vai utilizar a moderna asa traseira

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/03/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O bom desempenho na largada da temporada de Fórmula 1, com terceiro e quarto lugares na Austrália, há uma semana, não foi suficiente para a Ferrari.

Disposta a acabar com o jejum de 18 anos sem títulos, a escuderia italiana vai utilizar a moderna asa traseira rotativa "flip-flop", no treino livre para o GP da China, na madrugada desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Xangai, tentando reduzir a vantagem da rival Mercedes, que abriu 2026 com dobradinha.

Utilizada na segunda semana da pré-temporada no Bahrein, a asa traseira inovadora da Ferrari chamou bastante atenção. Trata-se de um componente que vai além de simplesmente mudar de uma posição inclinada para uma posição plana, girando completamente de cabeça para baixo, criando um espaço maior para a passagem do ar e, por consequência, reduzindo o arrasto ao dirigir em retas

"Passamos um dia inteiro ou mais trabalhando na asa e acho que traz alguma vantagem", reconheceu o inglês Lewis Hamilton, quarto na Austrália, ao ser questionado sobre a novidade. "Sou muito grato à equipe porque, na verdade, ela estava prevista para mais tarde, e eles trabalharam muito para desenvolvê-la e trazê-la para cá", seguiu, admitindo que a Ferrari antecipou a utilização do sistema que pode ser um diferencial nas pistas.

"Além da peça em si, o que é interessante é a mensagem que sua chegada à China transmite", seguiu Hamilton, feliz com a antecipação da utilização de Macarena, nome dado à asa traseira. A escuderia não ergue um título de pilotos desde 2007, com Kimi Raikkonen, e espera desencantar com o inglês ou com Charles Leclerc, terceiro em Melbourne. Ela ainda foi campeã de Construtores em 2008.

O heptacampeão sabe que a Mercedes mostrou-se bem à frente das concorrentes no GP da Austrália, com dobradinha com George Russell e Kimi Antonelli e aposta que a asa rotativa possa reduzir essa desvantagem, mesmo seu desempenho não sendo totalmente conhecido.

"É ótimo ver que a equipe está lutando, se esforçando, buscando a vitória e trabalhando incansavelmente na fábrica para trazer melhorias, porque esse é o objetivo", acrescentou. "No ano passado, não consegui ver todo o potencial da equipe nesse modo, porque estávamos focados no carro deste ano."

Assine o Correio do Estado

Estadual

Veja os quatro semifinalistas do estadual de MS

Naviraiense, Operário, Corumbaense e Bataguassu seguem na disputa do título

12/03/2026 10h00

Compartilhar
Jogadores do Bataguassu comemoram vaga na semifinal do Sul-matogrossense

Jogadores do Bataguassu comemoram vaga na semifinal do Sul-matogrossense Reprodução/Instagram

Continue Lendo...

Na noite da última quarta-feira, 11, em jogo válido pelas quartas de finais do estadual, Corumbaense e Bataguassu venceram seus confrontos e avançaram para as semifinais do campeonato sul-matogrossense. 

Corumbaense 2 x 0 Dourados 

Em jogo realizado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, o time da casa recebeu o Dourados, para o jogo de volta das quartas de finais do estadual. Com um primeiro tempo sem gols a emoção ficou reservada para a segunda etapa e com gols de Cauã Andrade e Lucas Schmidt, o Corumbaense bateu o time do Dourados e avançou de fase. 

Ivinhema 4 (2) x (4) 3 Bataguassu 

O outro jogo das quartas de finais, foi disputado entre Ivinhema e Bataguassu no estádio Saraivão, em Ivinhema. O jogo foi movimentado, com emoção do início ao fim.

O destaque da noite ficou reservado para o artilheiro do campeonato, Alex Choco, do Bataguassu, que fez os três gols do estreante do campeonato e se isolou ainda mais na artilharia da competição. 

Luan, Tuninho e dois de Jonatas, foram os responsáveis pelos gols do Azulão do Vale. 

O jogo terminou em 4x3 para o Ivinhema que como havia perdido o jogo de ida, com essa vitória conseguiu levar a partida para as penalidades, onde foi superado por 4 a 2 e acabou dando adeus ao estadual. 

Como fica: 

As duas equipes classificadas agora se juntam a Naviraiense e Operário na semifinal e seguem na disputa do estadual. 

A equipe do Corumbaense enfrentará o time do Operário, disputando o primeiro jogo em seus domínios no Estádio Arthur Marinho em Corumbá, já no próximo domingo, dia 15, às 16h, horário local. 

Enquanto o time do Bataguassu, irá receber o Naviraiense, dono da melhor campanha da primeira fase. O jogo está previsto para acontecer no também no próximo domingo, 15. A partida começa às 18h do horário local. 
 

Mudança

Como a guerra atingiu o futebol: entenda cenário para a Copa do Mundo com o Irã fora de torneio

Conflito atingiu diretamente o maior evento esportivo do planeta

11/03/2026 23h00

Compartilhar
Giani Infantino em evento de lançamento da Copa do Mundo

Giani Infantino em evento de lançamento da Copa do Mundo Divulgação/FIFA

Continue Lendo...

 A Guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel atingiu diretamente o maior evento esportivo do planeta. Desde 2025, quando se intensificaram as hostilidades entre os países, havia rumores sobre a possibilidade de a seleção iraniana desistir de disputar a Copa do Mundo, que será celebrada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Outra situação ventilada, antes mesmo do sorteio que definiu os grupos, foi a de que os iranianos jogariam suas partidas da fase inicial no Canadá e no México. No entanto, o Irã foi alocado no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito, com jogos agendados para Inglewood, na Califórnia, e Seattle, em Washington.

O Irã boicotou o sorteio e não levou representantes à capital dos Estados Unidos, onde foi realizado o evento.

Uma polêmica ganhou os holofotes porque Seattle havia indicado que o jogo do dia 26 de junho seria dedicado à comunidade LGBT+, o "Pride Game" (Jogo do Orgulho), uma decisão anterior ao sorteio. A partida agendada para essa data foi justamente entre os iranianos e a seleção do Egito. Os dois países se opuseram à ideia. "É uma decisão irracional que favorece um grupo em particular", afirmou à época o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

A lei islâmica (sharia) proíbe as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e, em alguns casos, é prevista a punição com a pena de morte.

COMO A SELEÇÃO DO IRÃ SE CLASSIFICOU PARA A COPA DO MUNDO?

A seleção iraniana foi a terceira - fora as sedes - a garantir a classificação para a Copa do Mundo. O Irã tem se fortalecido a cada ciclo e é uma das mais potentes equipes asiáticas, à frente até da Coreia do Sul. O principal adversário dos iranianos na Ásia tem sido o Japão.

Nas Eliminatórias, o Irã liderou um grupo que contava com Uzbequistão, Catar e Emirados Árabes Unidos, o que lhe rendeu a classificação antecipada ao seu sétimo Mundial, o quarto consecutivo. Se de fato o cenário não for revertido, a tendência é que a Fifa mantenha a vaga com uma seleção asiática.

No dia 26 de março, no México, terá início a repescagem intercontinental, que dará as duas últimas vagas na Copa. O representante asiático é o Iraque, que superou os Emirados Árabes Unidos na repescagem do continente.

Caso os iraquianos não se classifiquem por meio desse minitorneio, poderiam ser indicados para substituir o Irã. Se conquistar a vaga, a seleção emiradense poderia assumir o posto

O tempo escasso dificulta uma rápida decisão, como indicar o Iraque para a vaga do Irã, e apontar os Emirados Árabes Unidos como representante da Ásia na repescagem. Segundo o jornal britânico The Guardian, a Federação Iraquiana teria solicitado à Fifa o adiamento do minitorneio, alegando dificuldades de trânsito aéreo por causa da guerra. A princípio, o Iraque entra em campo no dia 31 de março para enfrentar em jogo único o vencedor do duelo entre Bolívia e Suriname. A partida acontecerá em Monterrey.

ESCALADA DAS TENSÕES ENTRE IRÃ E EUA E FESTIVAL DE DECLARAÇÕES

Desde que eclodiu o mais recente confronto entre Irã, Estados Unidos e Israel - que culminou na morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei - a Fifa passou a discutir internamente os cenários para que a Copa transcorresse normalmente. O Mundial começa em 11 de junho e vai até 19 de julho.

De acordo com o britânico The Times, a entidade máxima do futebol se reuniu no dia 28 de março. "Vamos acompanhar os desenvolvimentos em torno de todas as questões ao redor do mundo", afirmou secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom na ocasião.

No mesmo dia, o mandatário da Federação Iraniana, Mehdi Taj, colocou em dúvida a participação do país na Copa. "É improvável que possamos olhar para o Mundial com esperança", comentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando questionado sobre o assunto na última semana, disse não se importar com a participação ou boicote iraniano ao torneio. "Acho que o Irã é um país muito derrotado. Eles estão à beira do colapso", disse o republicano.

A relação entre Trump e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se intensificou com a proximidade do torneio. O mandatário ítalo-suíço esteve em diversos compromissos no Salão Oval e em eventos externos. Saiu das mãos dele também um prêmio controverso criado pela Fifa e entregue ao presidente norte-americano, o Prêmio da Paz.

As relações de Infantino com Trump e com líderes do Oriente Médio (Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos) têm sido questionadas ultimamente, dada a restrição objetiva que o regramento da Fifa estabelece, tendo "neutralidade política" como um princípio.

Na madrugada desta quarta-feira, Infantino publicou nas redes sociais uma mensagem em que disse ter se encontrado com o líder americano para discutir os preparativos para o Mundial e a situação do Irã. "O presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos", escreveu o mandatário.

No entanto, poucas horas depois, surgiu a notícia de que o Irã não iria participar da Copa do Mundo. A declaração foi dada por Ahmad Doyanmali, ministro dos esportes do país. "Dado que este governo corrupto (os Estados Unidos) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo", declarou.

A reportagem do Estadão procurou a Fifa para um posicionamento oficial a respeito do tema, mas até o momento a entidade não retornou.

ENTENDA O CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Na madrugada do dia 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel iniciaram ataques ao Irã com o objetivo de acabar com o programa nuclear do país, que poderia ser usado para a criação de uma bomba atômica, e fragilizar o regime teocrata xiita que vigora desde 1979 e enfraquecer parceiros históricos financiados pelos iranianos, como a milícia do Hezbollah.

Após os primeiros ataques, foi anunciada a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Outros membros da alta cúpula do país também teriam sido mortos. Em resposta, os iranianos atacaram regiões de Israel e outros alvos no Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein. No último domingo, o Irã anunciou a escolha de Mojtaba Khamenei, filho de Ali, como novo líder supremo.

Os bombardeios continuam na região e miram refinarias em diferentes territórios. A possibilidade do fechamento do Estreito de Ormuz, canal de transporte utilizado para escoar a produção de combustíveis dos países da região, trouxe impactos diretos no preço do petróleo, que oscila fortemente desde a última semana.

Israel também promove um frente de batalha com ataques localizados a Beirute, capital libanesa, mirando o Hezbollah. Washington prevê que a guerra dure algumas semanas, mas membros do governo americano dizem que Donald Trump decidirá quando as ameaças iranianas estarão cessadas e o conflito poderá ter um ponto final.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Pantanal ganhará um novo cartão postal em Mato Grosso do Sul
obra autorizada

/ 1 dia

Pantanal ganhará um novo cartão postal em Mato Grosso do Sul

2

Ex-prefeito de MS usou hotéis de familiares para enriquecimento ilícito
DECISÃO MANTIDA

/ 2 dias

Ex-prefeito de MS usou hotéis de familiares para enriquecimento ilícito

3

Gigante da celulose começa construção de 620 'mansões' em Inocência
vale da celulose

/ 2 dias

Gigante da celulose começa construção de 620 'mansões' em Inocência

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6973, quarta-feira (11/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6973, quarta-feira (11/03): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3633, de quarta-feira (11/03): veja o rateio
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3633, de quarta-feira (11/03): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 14 minutos

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 1 dia

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 1 semana

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 1 semana

Problemas na faculdade