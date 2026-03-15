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Finalíssima Argentina x Espanha é cancelada por Guerra no Oriente Médio e impasse sobre local

Confronto era esperado por colocar frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, além do duelo entre gerações com Messi contra Lamine Yamal

Estadão Conteúdo

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15/03/2026 - 13h18
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A edição de 2026 da Finalíssima, duelo que colocaria frente a frente Espanha e Argentina, foi cancelada. O anúncio foi feito neste domingo pela Uefa após uma série de tentativas frustradas de viabilizar o jogo, inicialmente marcado para o Catar.

O confronto reuniria os campeões continentais de 2024. De um lado, a Espanha, vencedora da Eurocopa. Do outro, a Argentina, campeã da Copa América. O duelo estava previsto para o dia 27 de março, em Doha, mas a guerra no Oriente Médio inviabilizou o evento no país e abriu um debate sobre um novo local para a disputa.

A partir daí, as negociações passaram a envolver divergências entre a Associação do Futebol Argentino (AFA) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), além da própria Uefa, que buscou alternativas para manter a disputa no calendário.

"É uma grande decepção que circunstâncias externas tenham impedido essas seleções de disputar um troféu tão prestigiado em um país que demonstrou repetidamente capacidade para sediar grandes eventos internacionais", afirmou a Uefa.

Uma das propostas foi transferir o jogo para o Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na mesma data, com divisão igual de ingressos entre torcedores das duas seleções. A ideia contou com apoio do Real Madrid, dono do estádio, mas acabou rejeitada pela AFA.

Outra possibilidade discutida foi realizar a Finalíssima em dois jogos. O primeiro seria disputado na capital espanhola ainda em março, enquanto o segundo aconteceria em Buenos Aires em uma futura data Fifa, antes das edições de 2028 da Eurocopa e da Copa América. A alternativa também não avançou.

A Uefa ainda buscou confirmar a possibilidade de realizar o confronto em um campo neutro na Europa, seja em 27 de março ou três dias depois, no dia 30. A federação argentina, porém, não aceitou a proposta. Como contraponto, sugeriu que o duelo fosse disputado após a Copa do Mundo, mas a Espanha informou que não teria datas disponíveis no calendário.

Criada a partir da parceria entre Uefa e Conmebol, a Finalíssima reúne os campeões da Europa e da América do Sul em uma partida comemorativa entre as duas confederações. A primeira edição foi disputada em 2022, quando a Argentina venceu a Itália por 3 a 0 no Estádio de Wembley, em Londres.

Artilheiro

Alex Choco desbanca Carlos Vinicius e Kaio Jorge, e é o artilheiro do Brasil em 2026

Com 12 gols marcados no estadual, o atacante do Bataguassu ganha destaque neste início de temporada

14/03/2026 11h10

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Artilheiro do Brasil Alex Choco, lidera a lista de goleadores do país

Artilheiro do Brasil Alex Choco, lidera a lista de goleadores do país Reprodução/Instagram

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Com um início de temporada marcante, não é só o Bataguassu que vem surpreendendo o atacante Alex Choco, figura como o artilheiro do Brasil em 2026, deixando para trás nomes como Carlos Vinicius do Grêmio e Kaio Jorge do Cruzeiro. 

Com apenas 24 anos, o jovem centroavante já soma na atual temporada 12 gols e 11 jogos, com uma média superior a 1,09 gols por jogo, se isolando na artilharia do país. 

Com Choco liderando a lista, o top 5 é completado por: 

  • Carlos Vinicius do Grêmio com 10 gols em 16 partidas 
  • Mikael do CRB, com 9 gols em 12 partidas
  • Felipe Clemente do Gama, com 8 gols em 9 jogos 
  • Kaio Jorge do Cruzeiro, com 8 gols em 11 jogos 

Com início de carreira no PSTC do Paraná, Alex Choco também coleciona passagens pelo sub-17 do Corinthians, onde atuou por empréstimo em 2018. Passou também pelo tradicional Figueirense de Santa Catarina. Jogou nas divisões de acesso do futebol paulista, atuando por Taquaritinga, VOCEM e também jogou pelo Toledo, na terceira divisão do paranaense.  

Antes de chegar ao Bataguassu em 2025, para a disputa da segunda divisão do estadual, 
jogou pelo City London FC, clube recém criado na cidade de Londrina-PR 

Alex Choco e o Bataguassu voltam a campo neste domingo, 15, para disputa do jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Tucunaré recebe o Naviraiense no Estádio Pereirão em Bataguassu, o jogo acontece às 18h30 horário local. 
 

Pratas da casa

Convocação para amistosos do Sub-20 conta com dois atletas do MS

Arthur Dias e Djhordney enfrentam o Paraguai em dois amistosos no fim de março

14/03/2026 10h00

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Djhordney e Arthur Dias são convocados pela seleção Sub-20

Djhordney e Arthur Dias são convocados pela seleção Sub-20 Reprodução/Insntagram

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O técnico Paulo Victor de Andrade revelou nesta sexta-feira (13), os 26 nomes que irão defender a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Paraguai. Dentre os convocados o destaque vai para os sul-mato-grossenses, Arthur Dias do Athlético Paranaense e Djhordney do São Paulo, que fará sua estreia com a amarelinha. 

Arthur Dias, de 18 anos, já é figurinha carimbada nas convocações da seleção da categoria, zagueiro de origem, também pode atuar nas laterais e inclusive já fez isso defendendo as cores do Brasil, no Sul-Americano disputado em 2025. 

Consolidado como titular da zaga do time paranaense desde o ano passado, na atual temporada Arthur conta com 6 partidas disputadas, sendo duas pelo estadual e quatro pelo Campeonato Brasileiro, atuando em todas como titular. 

Já Djhordney, de também 18 anos, recebeu sua primeira convocação e fará sua estreia com a camisa do Brasil após ganhar destaque nas categorias de base do São Paulo, onde também já chegou a figurar entre os profissionais, na vitória por 1 a 0 do tricolor paulista diante do Coritiba. Na ocasião, o meia campo-grandense foi titular e atuou por 45 minutos. 

O primeiro amistoso está marcado para acontecer dia 28, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, às 19h (horário de Brasília). A segunda partida acontecerá dia 31, no Canindé em São Paulo, às 16h. 
 

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