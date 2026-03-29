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Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens

Hoje, o Flamengo já utiliza voos fretados em todos os deslocamentos, mas ainda depende da disponibilidade das companhias aéreas

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29/03/2026 - 12h00
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O Flamengo trabalha nos bastidores para dar um novo passo na logística do futebol. O clube negocia o aluguel de uma aeronave que ficaria à disposição integral da delegação, com a ideia de reduzir desgaste e ganhar autonomia nas viagens ao longo da temporada.

A expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo. A proposta em discussão prevê um contrato de três a quatro anos. Hoje, o Flamengo já utiliza voos fretados em todos os deslocamentos, mas ainda depende da disponibilidade das companhias aéreas.

Com uma aeronave dedicada, o cenário muda. A ideia é ter o avião baseado no Rio de Janeiro, pronto para uso conforme a necessidade do clube, tanto nas idas quanto nos retornos.

"Vamos garantir 30/35 voos com uma companhia. Se tudo der certo, essa aeronave fica em chão no Rio de Janeiro e só decola quando a gente quiser", afirmou o presidente Bap em entrevista à Flamengo TV.

Antes mesmo de avançar na negociação, o clube já vinha ajustando processos internos para tentar minimizar problemas logísticos. A ideia tem sido antecipar o planejamento das viagens e encaixar os deslocamentos de acordo com a rotina de treinos e jogos.

"Essa aeronave poderia prestar serviço para outros clubes, para o Flamengo fica mais barato e é conveniente para todos. Quando o Flamengo está no Rio, a aeronave estaria em chão e poderia voar com outros clubes. O que o Flamengo está comprando é ter a aeronave no chão no dia e na hora que quisermos voar. Sempre trabalhando na busca da excelência, e a logística não é diferente, ainda mais em um ano como esse. Depois da Copa do Mundo vai ser punk", explicou.

Até a parada para a Copa do Mundo, o calendário será apertado. O último compromisso antes da pausa está marcado para 31 de maio. Nesse intervalo, o Flamengo terá 18 partidas e deve percorrer mais de 27 mil quilômetros em compromissos pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

Depois do Mundial, o cenário tende a ser ainda mais exigente, com as competições em fases decisivas e um calendário mais apertado ainda pela paralisação de quase dois meses.

Copa Verde

Operário estreia com vitória na Copa Verde e segue invicto no ano

O time derrotou o Araguaína-TO e ganha moral para a sequência da temporada

26/03/2026 10h00

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Gabriel Teixeira garante a vitória do Operário

Gabriel Teixeira garante a vitória do Operário Reprodução/Instagram

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Na noite da última quarta-feira, dia 25, o clube do Operário foi até o Tocantins para enfrentar o Araguaína em partida válida pela estreia da Copa Verde e saiu com a vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa. 

Em confronto que marcou a estreia do Galo da Capital na competição regional, o time bateu o time tocantinense por 1 a 0 fora de casa e garantiu os três pontos na competição.  

O JOGO

Com um primeiro tempo morno e sem muitas oportunidades, cada time teve sua chance de abrir o placar, mas sem efetividade, com os goleiros levando a melhor ou contando com má pontaria dos atacantes. 

A segunda etapa, já reservou mais emoções, aos 9 minutos, Alan, do time do Araguaína viu o goleiro Lucas Covolan avançado e arriscou um chute do meio de campo e graças ao travessão, por pouco não fez uma pintura digna de Prêmio Puskás. 

O time do Tocantins produzia as melhores oportunidades, mas quem abriu o placar foi o time do MS,  aos 22 minutos, o camisa 10 Robinho cruza na pequena área, na cabeça de Gabriel Teixeira, que desvia a bola e coloca o Operário em vantagem no marcador. 

A partida não teve mais gols e terminou dessa forma, com vitória do Operário por 1 a 0, o que além de garantir os 3 pontos serviu para manter a invencibilidades do time no ano, deixando o Operário num seleto grupo de 5 times que ainda não perderam na temporada de 2026. 

SEQUÊNCIA

A agenda do Operário é robusta, com o clube chegando a fazer um jogo a cada 3 dias, a próxima partida acontece já no sábado, dia 28, o adversário é velho conhecido Vila Nova-GO, em confronto válido pela segunda rodada da Copa Verde. 

A partida será disputada no mesmo palco do jogo da Copa do Brasil, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 20:30, horário de Brasília. 

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Esportes

A matemática dos jogos online: RTP e volatilidade protegem apostadores

26/03/2026 08h43

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A regulamentação dos jogos online no Brasil tornou-se um marco para o setor. Até 2025, cerca de 25,2 milhões de brasileiros já interagiam com plataformas de iGaming licenciadas.

De acordo com dados do Banco Central do Brasil (BCB), os volumes de transações atingiram aproximadamente 20,8 bilhões de reais (cerca de US$ 3,7 bilhões) apenas em agosto de 2024. Esse rápido crescimento posicionou o Brasil como um dos mercados de iGaming mais ativos do mundo, ao mesmo tempo que revelou uma lacuna entre a acessibilidade tecnológica e a educação financeira dos jogadores.

O principal motor por trás dessa mudança foi o sistema de pagamentos PIX, apoiado pelo governo. As transferências instantâneas eliminaram o atrito entre usuários e plataformas de apostas, tornando a participação quase sem esforço. Como resultado, muitos novatos passaram a enxergar os caça-níqueis não como entretenimento, mas como uma fonte potencial de renda rápida.

Para os jogadores brasileiros que desejam compreender melhor o RTP, a volatilidade e outros indicadores matemáticos antes de apostar dinheiro de verdade, as plataformas educacionais desempenham um papel cada vez mais importante.

Recursos especializados como o portal de jogos Slotozilla oferecem explicações detalhadas, testes gratuitos em modo demonstração e avaliações independentes de provedores de jogos, ajudando os usuários a tomarem decisões mais informadas e equilibradas antes de jogarem com dinheiro real.

O objetivo central é garantir que os usuários entendam a mecânica de um jogo antes mesmo de clicar no botão “Começar”.

A matemática da imparcialidade: o que RTP realmente significa

Se tem um conceito que todo jogador brasileiro já ouviu falar é o RTP — ou Retorno ao Jogador. Quem está começando geralmente busca os jogos de RTP mais alto, achando que isso garante ganhos rápidos.  Na teoria, a lógica parece simples: se um caça-níquel tem RTP de 96%, ele devolve 96 reais de cada 100 apostados ao longo do tempo. Na prática, essa interpretação é a origem da maioria dos mal-entendidos.

Para ajudar a navegar pelas ofertas dos operadores licenciados no Brasil, a seguinte classificação de níveis de RTP pode ser utilizada:

Nível de RTP

Faixa de Valores

Descrição

Alto

97% – 99%

Condições mais favoráveis, margem mínima da casa.

Médio

94% – 96.9%

O padrão ouro da indústria, equilibrando risco e retorno.

Baixo

Abaixo de 94%

Alta vantagem para a plataforma. Comum em caça-níqueis com jackpot.

 

É importante entender que o RTP não é uma promessa de curto prazo, mas uma expectativa matemática de longo prazo calculada ao longo de centenas de milhares — ou até milhões — de rodadas. Em uma única sessão, os resultados são guiados pela aleatoriedade, o que significa que os desfechos podem variar bastante em relação ao RTP declarado.
Essa distinção faz toda a diferença nos dias de hoje.

Com o novo marco regulatório no Brasil, as exigências de transparência são significativamente mais rígidas do que antes.

Os operadores licenciados devem passar por certificação independente, na qual laboratórios verificam a integridade do RNG, a estabilidade dos algoritmos e a conformidade com o RTP declarado. Se um caça-níquel anuncia 96%, a matemática por trás dele precisa realmente sustentar esse número.

Entender o RTP ajuda os jogadores a avaliarem o risco de forma realista. O cassino sempre mantém uma pequena vantagem matemática — geralmente de 3 a 5% — que pode ser vista como o preço do entretenimento. Quando essa vantagem é aceita como um custo e não como um defeito, o jogo deixa de ser visto como uma fonte garantida de renda. Analistas do setor observam que reconhecer esse princípio é o primeiro passo para evitar expectativas infladas.

Por que o RTP não funciona no curto prazo

Para entender por que o RTP não funciona no curto prazo, vamos comparar duas simulações para um caça-níquel com RTP de 96%:

Parâmetro

Simulação A (100 rodadas)

Simulação B (100.000 rodadas)

Total apostado

R$ 100

R$ 100.000

Retorno real

R$ 45 (a sorte não estava do lado do jogador)

R$ 95.920

RTP efetivo

45%

95.92%

Em sessões curtas, o RTP se comporta como uma variável aleatória. O valor teórico só começa a se alinhar com a realidade após milhares de rodadas, e é aí que muitos iniciantes interpretam mal os números.

No mercado regulado brasileiro, a rentabilidade real depende não só do RTP, mas também da tributação:
Os operadores pagam 12% sobre a Receita Bruta de Jogos (GGR)

Os jogadores pagam 15% de imposto sobre ganhos líquidos acima de um limite definido
Isso gera um efeito de matemática dupla. Um caça-níquel com 96% de RTP já carrega uma vantagem de 4% para a casa, e os ganhos expressivos ainda são reduzidos pela tributação. Compreender essa interação ajuda os jogadores a não superestimarem os ganhos possíveis.

Se a vantagem do cassino for tratada como custo do entretenimento e os impostos como parte de um mercado legal e regulado o jogo se torna um hobby controlado, e não uma fonte de lucro garantido. Analistas do setor no Slotozilla observam que apenas essa perspectiva de longo prazo, baseada em números, protege os jogadores de expectativas infladas.

Volatilidade: o temperamento do jogo

Se o RTP define o retorno de longo prazo, a volatilidade determina o risco no curto prazo. Ela afeta a frequência com que os ganhos aparecem e o tamanho que esses ganhos podem atingir.
Em estatística, esse parâmetro é chamado de variância — o grau em que os resultados se desviam do valor médio (RTP).

  • Baixa variância significa que os resultados reais do jogador se mantêm próximos da expectativa matemática (os pagamentos são constantes e frequentes).
  • Alta variância significa uma grande dispersão dos resultados: você pode perder tudo muito rapidamente ou acertar uma vitória centenas de vezes maior que sua aposta.

A volatilidade costuma ser dividida em três níveis, cada um com suas próprias regras e exigências para o jogador.

  • Baixa volatilidade: vitórias pequenas e frequentes, ideal para sessões mais longas e preservação do saldo.
  • Volatilidade média: risco equilibrado com pagamentos periódicos de tamanho médio.
  • Alta volatilidade: vitórias raras, risco elevado e potencial para multiplicadores muito altos.

Para escolher uma estratégia rapidamente, os especialistas brasileiros recomendam a seguinte matriz orçamento x risco:

Tipo de volatilidade

Orçamento recomendado

Estilo de jogo

Resultado esperado

Baixo

Baixo (a partir de R$ 50)

Sessão longa

Pagamentos pequenos e frequentes, preservação do saldo

Médio

Médio (a partir de R$ 200)

Equilibrado

Vitórias menos frequentes, mas significativas

Alto

Alto (a partir de R$ 1.000)

Caça aos bônus

Sequências de derrotas, chance de um multiplicador gigante

Exemplo de comportamento da banca: 

Com uma banca de R$ 500 e aposta de R$ 5 por rodada, a volatilidade tem impacto direto no desenrolar do jogo.
Em caça-níqueis de baixa volatilidade, as vitórias são frequentes, mas permanecem pequenas (em torno de R$ 2 a R$ 7).

Ao longo de 50 rodadas, isso mantém o saldo relativamente estável, geralmente oscilando entre R$ 480 e R$ 520, permitindo que o jogador permaneça mais tempo no jogo.

Em caça-níqueis de alta volatilidade, longas sequências de derrotas são comuns. O saldo pode cair rapidamente para cerca de R$ 300, mas uma única rodada de bônus pode mudar drasticamente o resultado, devolvendo R$ 600 ou mais em uma única rodada.

Dica matemática: 

Se seu orçamento total é $ X e você escolhe um caça-níquel de alta volatilidade, sua aposta não deve ultrapassar $ X / 100. Isso aumenta a probabilidade de alcançar um evento raro de alto pagamento antes que os fundos acabem.

Prática sem riscos com o Slotozilla

O conhecimento teórico da matemática dos caça-níqueis é melhor testado em um ambiente seguro. Na nova realidade regulatória do Brasil — onde cada aposta é registrada dentro de um sistema oficial e o custo dos erros na gestão de banca aumentou — o modo demonstração deixou de ser uma formalidade e se tornou uma ferramenta de aprendizado completa.

Diferente de muitos cassinos online, onde o modo demonstração funciona apenas como um aquecimento antes do depósito, a plataforma de demonstração Slotozilla trata o jogo gratuito como um modelo educacional independente. Tecnicamente, as versões demonstrativas são totalmente idênticas aos caça-níqueis reais: usam os mesmos algoritmos, ciclos de pagamento e configurações de volatilidade. A única diferença é a ausência de risco financeiro.

A plataforma permite que os jogadores realizem testes matemáticos claros, transformando números abstratos em experiência pessoal. Por exemplo, um usuário pode rodar o mesmo caça-níquel gratuito no Slotozilla duas vezes:

  • Primeiro, jogue 50 rodadas curtas, onde os resultados parecem caóticos — variando desde a perda completa de créditos virtuais até um jackpot aleatório.
  • Depois, execute uma sessão de 500 rodadas para observar como a curva de retorno (RTP) gradualmente se suaviza e se aproxima do valor declarado na descrição do jogo.

Essas simulações demonstram claramente que o jogo não é magia nem sorte pura, mas o resultado de probabilidades matemáticas que se desenrolam ao longo do tempo. De acordo com observações dos especialistas do Slotozilla, os jogadores brasileiros estão usando cada vez mais esses testes como campo de treinamento.

Usuários que sentiram a volatilidade no modo demonstração tendem a agir de forma menos impulsiva quando jogam com dinheiro real. Como resultado, o jogo se afasta da tomada de decisão emocional e se torna um hobby controlado — baseado na compreensão, e não na esperança.

Um jogador informado é um jogador protegido

A regulamentação no Brasil trouxe legalidade, mas não mudou a matemática. A licença garante honestidade, não adequação ao seu orçamento.
Um guia rápido: como transformar números em proteção

  • Identificando armadilhas: sempre verifique a seção de Informações primeiro. RTP abaixo de 94% significa aceitar conscientemente condições desfavoráveis.
  • Compatibilidade com a banca: orçamento pequeno = baixa volatilidade. Escolher o contrário muitas vezes encurta drasticamente as sessões.
  • Pensamento crítico versus sistemas: resultados baseados em RNG não podem ser previstos. Compreender isso protege os jogadores contra "sinais" fraudulentos e esquemas enganosos.

 

A plataforma Slotozilla funciona como um campo de treinamento prático para essas habilidades. Aqui, os jogadores não apenas "giram caça-níqueis" — eles aprendem a identificar os valores de RTP e observam como uma banca se comporta sob diferentes níveis de volatilidade, sem arriscar um único real. Em última análise, o jogador mais protegido no Brasil hoje é aquele que sabe ler os números e entende que o jogo é simplesmente uma forma paga de entretenimento digital, não um jeito garantido de ganhar dinheiro.
 

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