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Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open

Ao lado de canadense Dabrowski, brasileira sonha com título inédito

Agência Brasil

07/09/2026 - 23h00
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Nesta segunda-feira (7), a parceria entre a brasileira, número 4 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) venceu a da japonesa Eri Hozumi (68ª) com a eslovena Andreja Klepac (66ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

"Eu daria uma nota 9 na escala até 10 [pela atuação]. Sempre há espaço para melhora. Temos um grande time por trás, com muito trabalho, e dou a eles grande crédito pelos resultados que estamos tendo", disse Luisa, em comunicado à imprensa.

As adversárias da dupla serão conhecidas na noite desta segunda, no confronto das chinesas Jiang Xinyu (32ª) e Zhang Shuai (7ª) contra a japonesa Miyo Kato (43ª) e a taiwanesa Fang-Hsien Wu (60ª). O jogo pelas quartas ainda será marcado pela organização do evento, que ocorre em Nova York (Estados Unidos).

Se avançarem, Luisa e Dabrowski repetem o feito dos outros três Grand Slams (como são conhecidos os quatro maiores torneios do tênis mundial) do ano, quando chegaram, ao menos, às semifinais.

A paulista busca o primeiro título deste tipo de competição na carreira em disputas femininas. Nas duplas mistas, ela foi campeã do Aberto da Austrália de 2023, tendo o gaúcho Rafael Matos como parceiro.

Em 2026, a parceria conquistou três títulos em etapas do circuito mundial da WTA, disputadas em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).

Nos Grand Slams, o melhor desempenho foi em Wimbledon, na capital inglesa Londres, quando ficam com o vice.

Duplas masculinas
No último domingo (6), Marcelo Melo se despediu do torneio de duplas masculinas do US Open. O mineiro, 56º do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), atuou com o australiano John Peers (76ª).

Em duelo pela segunda fase, eles perderam para os norte-americanos Brandon Carpico (1103º) e Nikita Samuel Filin (739º) por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-0) e 6/4.

"Era uma dupla perigosa, são praticamente os primeiros do College [universitário] nos Estados Unidos, sabem jogar dupla, são rápidos. Fizemos um belo primeiro set e depois jogamos bem, mas faltou dar um click assim de alguns pontos na sequência para poder passar na frente e dominar o jogo", resumiu Marcelo, via assessoria de imprensa.

PONTO A PONTO

Flamengo sofre, mas vence o Remo e pressiona Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

Com mais um triunfo, o time chegou a 54 pontos na liderança provisória; o Palmeiras, com 52, joga ainda neste domingo

06/09/2026 19h00

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O atacante Samuel Lino anotou o único gol da partida

O atacante Samuel Lino anotou o único gol da partida Foto: Reprodução/X

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O Flamengo emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e incendiou de vez a briga pelo título com o Palmeiras. Na tarde deste domingo, venceu o Remo por 1 a 0 sob forte chuva no Mangueirão, em Belém (PA). O gol que garantiu a vitória na 26ª rodada foi marcado por Samuel Lino.

O Flamengo já vinha de vitórias contra Botafogo, por 3 a 0, e Mirassol, por 2 a 0. Com mais um triunfo, o time chegou a 54 pontos na liderança provisória. O Palmeiras, com 52, joga ainda neste domingo, a partir das 18h30, em visita ao Botafogo e só retoma a ponta em caso de vitória.

O Remo, que conseguiu uma boa reação recentemente, voltou a se complicar. Já são seis partidas sem vencer, sendo quatro derrotas. Assim, segue com 23 pontos na 19ª e penúltima colocação. O Mirassol, primeiro fora do Z-4, em 16º, já tem 28.

A partida começou quente com Arrascaeta finalizando logo no primeiro minuto, mas para fora. Depois, Carrascal apareceu na pequena área para completar cruzamento rasteiro de Samuel Lino, mas finalizou por cima.

Apesar de focar na marcação, o Remo buscou algumas escapadas e assustou quando Gabriel Taliari aproveitou escorregão do zagueiro dentro da área. Ele, porém, demorou para finalizar e depois acabou perdendo a bola.

O Flamengo respondeu com chute cruzado de Samuel Lino, na esquerda da área, mas Pedro Rangel salvou o Remo. Na reta final, o time paraense teve a melhor chance do jogo. Marcelinho cruzou da direita e Gabriel Taliari apareceu na primeira trave completamente livre. Ele cabeceou, mas Rossi mandou para escanteio.

O segundo tempo começou de forma frenética, com chances para os dois lados. Pedro cabeceou à queima-roupa após cruzamento da esquerda, mas Pedro Rangel fez outra grande defesa. O Remo respondeu com jogada parecida: cruzamento da direita e Picco apareceu na área para completar de cabeça. A bola passou muito perto da trave.

O Flamengo seguiu empilhando chances e parando na excelente atuação de Pedro Rangel. Em novo cruzamento da esquerda, desta vez rasteiro, Pedro chapou livre na pequena área, mas o goleiro paraense fez um verdadeiro milagre, talvez a defesa mais difícil do campeonato até agora.

De tanto tentar, o Flamengo foi premiado com o gol aos 19 minutos. Arrascaeta deu belo passe, encontrando Samuel Lino na esquerda da área. Com liberdade, ele ajeitou e chutou de bico, cruzado, para mandar no cantinho oposto.

A chuva ficou mais forte depois disso e, apesar de o gramado segurar bem com a drenagem, começou a ter poças d'água, deixando o jogo mais truncado. Mesmo assim, o Flamengo chegou com perigo em chute de Paquetá, que acertou o lado de fora da rede, enganando parte da torcida.

O Remo respondeu com Alef Manga, que deu passe perigoso para o meio da área, mas a defesa chegou antes para cortar. O time paranaense tentou se lançar ao ataque na reta final e, apesar de algumas chegadas, não conseguiu evitar a derrota.

No último lance, o Remo teria mais um escanteio a seu favor, mas o árbitro encerrou. Os jogadores, irritados, foram cobrar duramente, o que resultou na expulsão direta de Edson Fernando.

O Flamengo agora se concentra nas quartas de final da Libertadores. Na quinta, às 21h30, visita o Independiente del Valle no Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela partida de ida. A delegação ficará em Belém e viaja na segunda-feira com objetivo de realizar dois treinos de adaptação. No domingo seguinte, às 17h30, recebe o Corinthians no Maracanã pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Remo tem semana livre e volta a campo apenas na segunda-feira (14), às 20h, quando visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no fechamento da 27ª rodada.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 FLAMENGO

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick (Gabriel Poveda) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Jajá), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Galeano (Edson Fernando). Técnico: Léo Condé.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Arrascaeta (Erick Pulgar); Carrascal (Bruno Henrique), Pedro (Joaquín Freitas) e Samuel Lino (Valencia). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Samuel Lino, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho e Galeano (Remo). Arrascaeta e Carrascal (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Edson Fernando (Remo).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).

Duelo definido

Dourados e Náutico decidem final do sub-11

Ambas as classificações foram conquistadas neste sábado, em Campo Grande.

06/09/2026 18h03

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Foto: Rodrigo Moreira - Reprodução / FFMS

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Após vencerem em cenários distintos, Dourados e Náutico se enfrentam na final do Sul-Mato-Grossense sub-11. 

Ambas as classificações foram conquistadas neste sábado (5) no Jacques da Luz, em Campo Grande. 

Primeiro a carimbar a vaga, Dourados precisou reverter a vantagem mínima conquistada pelo Guaicurus no Estádio Douradão, no interior do Estado. 

Em cobrança ensaiada de escanteio, Felipe rolou para Mateus Malaquias, na área, chegar batendo e vencer o goleiro Miguel e igualar o placar agregado.

No segundo tempo, aos 23', o gol da classificação saiu em cobrança de falta de Caio, 2 a 0 e vaga garantida.

Mais tarde, o Náutico, que já havia vencido por 2 a 0 a primeira perna seminifnal, goleou o União ABC goleou por 5 a 0.

Miguel abriu o placar aos 25' do primeiro tempo. Na etapa final, João Guzzela ampliou aos quatro e aos 10' . José Truffi fechou a conta aos 12' e aos  25'.

A tabela detalhada dos dois jogos finais será divulgada nesta terça-feira (8) pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), com jogos previstos para os dias 19 e 26 de setembro.

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