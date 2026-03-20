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Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson

Brasil encara França e Croácia nos próximos dias 26 e 31 de março

Glaucea Vaccari

20/03/2026 - 14h31
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O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.

Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.

A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois - uma terça-feira - a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Lista de convocados

GOLEIROS

  • Hugo Souza (COR)
  • Bento - Al-Nassr (SAU)
  • Ederson - Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

  • Alex Sandro - Flamengo
  • Bremer - Juventus (ITA)
  • Danilo - Flamengo
  • Douglas Santos - Zenit (RUS)
  • Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
  • Ibañez - Al-Ahli (SAU)
  • Léo Pereira - Flamengo
  • Marquinhos - PSG (FRA)
  • Wesley - Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos - Chelsea (ING)
  • Casemiro - Manchester United (ING)
  • Danilo - Botafogo
  • Fabinho - Al-Ittihad (SAU)
  • Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)

ATACANTES

  • Endrick - Lyon (FRA)
  • Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)
  • Igor Thiago - Brentford (ING)
  • João Pedro - Chelsea (ING)
  • Luiz Henrique - Zenit (RUS)
  • Matheus Cunha - Manchester United (ING)
  • Raphinha - Barcelona (ESP)
  • Rayan - Bournemouth (ING)
  • Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Estadual

Veterano Operário enfrenta estreante Bataguassu na final do Sul-Mato-Grossense

Operário vence por 1 a 0, enquanto Bataguassu goleia fora de casa, e vão a final do estadual no MS

19/03/2026 10h30

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Bataguassu faz história e vai à final para encarar o Operário

Bataguassu faz história e vai à final para encarar o Operário Reprodução/Instagram

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A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi definida na noite da última quarta-feira (18), com a realização dos jogos de volta as equipes do Operário e do Bataguassu venceram suas partidas e agora decidem o título estadual de 2026. 

Operário 1 x 0 Corumbaense 

Com a vitória no jogo de ida e podendo se classificar apenas com o empate, a equipe do Operário entrou em campo na noite da última quarta-feira (18) em partida válida pelo jogo de volta da semifinal do campeonato estadual. 

Com um início de jogo bem movimentado, o Galo da Capital começou atacando mais e criando as melhores oportunidades, levando perigo ao gol de Zé Augusto. 

E com um volume de jogo maior que o da equipe do Corumbaense, o gol logo saiu e foi do artilheiro improvável, Gabriel Biteco, de novo ele recebeu a bola pela direita e na entrada da grande área disparou um canhotaço no canto direito do goleiro adversário.

Fazendo um belo gol para abrir o placar e aumentar a vantagem da equipe operariana, aos 29 minutos da primeira etapa. 

Após o gol, o time do Corumbaense melhorou na partida, criando algumas oportunidades, porém sem efetividade. 

A segunda etapa também reservou boas emoções, a equipe do Operário continuou criando as melhores chances e levando perigo ao gol do Galo da Avenida, porém as redes não balançaram no segundo tempo. 

Dessa forma, a partida terminou com vitória do Operário que confirmou o seu favoritismo e agora vai atrás do seu 15º título estadual, podendo ser a terceira conquista consecutiva. 

Naviraiense 0 x 4 Bataguassu 

Já na outra semifinal o jogo foi pra lá de emocionante. O time do Naviraiense, que tinha a melhor campanha da primeira fase, recebeu em casa no Estádio Virotão, o time do Bataguassu, que precisava reverter a desvantagem de um gol para ir à final do campeonato. 

A partida contou um verdadeiro recital do artilheiro do Brasil, Alex Choco que na goleada aplicada sobre a equipe de Naviraí fez três gols e deu a classificação para o Bata. 

O jogo começou com uma leve pressão do time da casa, mas não durou muito. Logo aos 10 minutos, do primeiro tempo após bate e rebate na área do Naviraiense, o árbitro da partida assinalou pênalti para a equipe do Bataguassu. Na bola estava o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que não desperdiçou e abriu o placar no Virotão, deixando tudo igual no placar agregado. 

Na sequência aos 20 minutos, da primeira etapa, após jogada pela esquerda, Paolo acha Choco na área que domina e vira batendo, para aumentar o placar e colocar o Bataguassu na frente no placar agregado. 

Antes do fim do primeiro tempo, ainda teve espaço para mais um, após um chute de fora da área o goleiro Denison do Naviraiense espalma e no rebote Breno Chaves, chegou batendo e ampliou a vantagem, levando um 3 a 0 para o segundo tempo.  

A segunda etapa foi mais cadenciada, ambos os times criavam, mas não levavam muito perigo aos goleiros, o jogo ainda deu uma requentada após expulsão do jogador do Naviraiense, que depois de levar um chapéu de Alex Choco, perdeu a linha e fez dura falta no atacante do Bata. 

E no apagar das luzes, aos 44 minutos, da etapa final Alex Choco recebeu na entrada da área, avançou e de cavadinha tocou na saída do goleiro, fazendo seu terceiro gol na partida e se isolando ainda mais na artilharia do Campeonato Sul-Mato-Grossense e do Brasil. 

Desse modo o Tucunaré consegue um feito histórico, para a pequena Bataguassu de apenas 23 mil habitantes e alcança sua primeira final de campeonato estadual, logo após subir da segunda divisão. 

Nacional

Além de fazerem a final do estadual, tanto Operário quanto o Bataguassu também garantiram vagas em competições nacionais. Ambas as equipes se classificaram para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D de 2027, reafirmando o Mato Grosso do Sul no cenário nacional. 

Vale destacar que o Operário ainda disputa a edição da Série D de 2026 e em caso de acesso, abre uma vaga para o estado, que deve ficar entre Corumbaense e Naviraiense. 

Final 

Com a definição das semifinais, a final ficou entre Operário e Bataguassu, que devem se enfrentar em partidas de ida e volta. Até o momento as datas e os horários ainda não foram revelados pela Federação. 
 

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Semifinal

Finalistas do Estadual do MS serão definidos nesta quarta-feira

Com a vantagem do empate, Operário e Naviraiense entram em campo hoje em partida válida pela semifinal do campeonato estadual

18/03/2026 11h30

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Operário, Corumbaense, Naviraiense e Bataguassu disputam por vaga na final

Operário, Corumbaense, Naviraiense e Bataguassu disputam por vaga na final Foto: Rodrigo Moreira

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Nesta quarta-feira, acontece a definição da final do campeonato estadual, Operário x Corumbaense e Naviraiense x Bataguassu, realizam a partida de volta da semifinal. 

O Galo da Capital chega para este confronto em vantagem, após vencer o duelo da ida em Corumbá por 2 a 1.

 Em contrapartida, a equipe do Corumbaense busca reverter o placar, caso vença por um gol de diferença levará a partida para as penalidades. 

Se vencer por dois ou mais gols de diferença avança de forma direta, em caso de empate ou derrota quem avança é o Operário. 

O jogo acontece nesta quarta-feira (18) às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A partida também contará com transmissão no ao vivo e com imagens no site do GE MS. 

Na outra semifinal, a equipe do Naviraiense recebe o estreante Bataguassu em seus domínios. O Jacaré tem a vantagem mínima, após vencer o jogo de ida por 1 a 0. 

Os cenários são semelhantes, visto que o Bataguassu também precisa reverter o placar, jogando fora de casa.

Para alcançar o feito histórico de chegar a final pela primeira vez, o Tucunaré tem que vencer o confronto, caso vença por um gol de diferença, levará o jogo para os pênaltis. 

Em caso de vitória de por dois ou mais gols de vantagem, se classifica sem a necessidade das penalidades e em caso de empate ou derrota, quem avança é o time de Naviraí. 

A partida será realizada nesta quarta-feira (18), em Naviraí às 19h30 no Estádio Virotão. O jogo contará com transmissão ao vivo pelo site do Lance!. 

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