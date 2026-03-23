Gurias do Pantanal estreiam com vitória no Brasileirão Feminino A3

No último domingo (22) o time feminino do Pantanal fez a sua estreia em competições nacionais. A partida realizada no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, terminou com vitória das pantaneiras por 3 a 1.
O triunfo foi um verdadeiro marco na história do futebol feminino do Pantanal, foi a primeira vitória a nível nacional do time sul-mato-grossense, que faz sua estreia em competições realizadas pela CBF, que além do Campeonato Brasileiro A3, elas também estão classificadas para a Copa do Brasil da modalidade.
A partida contra o Cresspom-DF, foi realizada em Campo Grande. O time do Pantanal abriu o placar aos 16 minutos da primeira etapa, com a camisa 11 Deise, levando vantagem no primeiro tempo.
O segundo tempo foi mais movimentado e com mais gols, o time do Distrito Federal empatou com Tais, aos 11 minutos da etapa final, deixando tudo igual no placar.
A resposta veio na sequência, com Milena, que colocou as pantaneiras novamente a frente do marcador, a confirmação da vitória veio aos 45 minutos, da etapa complementar, com Marielle fazendo o terceiro gol e afastando qualquer chance de revés. Fim de papo 3 a 1 Pantanal.
O time do Pantanal, volta a campo no próximo dia 29, onde vão viajar até o Mato Grosso para enfrentar a equipe do Várzea Grande, às 15:00 (horário local).