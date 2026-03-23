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Futebol Feminino

Gurias do Pantanal estreiam com vitória no Brasileirão Feminino A3

O clube do MS venceu por 3 a 1 o time do Cresspom-DF

João Pedro Zequini

23/03/2026 - 11h35
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No último domingo (22) o time feminino do Pantanal fez a sua estreia em competições nacionais. A partida realizada no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, terminou com vitória das pantaneiras por 3 a 1. 

O triunfo foi um verdadeiro marco na história do futebol feminino do Pantanal, foi a primeira vitória a nível nacional do time sul-mato-grossense, que faz sua estreia em competições realizadas pela CBF, que além do Campeonato Brasileiro A3, elas também estão classificadas para a Copa do Brasil da modalidade. 

A partida contra o Cresspom-DF, foi realizada em Campo Grande. O time do Pantanal abriu o placar aos 16 minutos da primeira etapa,  com a camisa 11 Deise, levando vantagem no primeiro tempo. 

O segundo tempo foi mais movimentado e com mais gols, o time do Distrito Federal empatou com Tais, aos 11 minutos da etapa final, deixando tudo igual no placar. 

A resposta veio na sequência, com Milena, que colocou as pantaneiras novamente a frente do marcador, a confirmação da vitória veio aos 45 minutos, da etapa complementar, com Marielle fazendo o terceiro gol e afastando qualquer chance de revés. Fim de papo 3 a 1 Pantanal. 

O time do Pantanal, volta a campo no próximo dia 29, onde vão viajar até o Mato Grosso para enfrentar a equipe do Várzea Grande, às 15:00 (horário local). 

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3X1

Operário vence primeiro jogo da final e tem dois gols de vantagem para decisão em casa

Bataguassu, que busca o título inédito para o município do interior, diminuiu o placar nos minutos finais

21/03/2026 17h45

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Arthur Manoel, camisa 27 do Operário, entrou na segunda etapa e fez dois gols

Arthur Manoel, camisa 27 do Operário, entrou na segunda etapa e fez dois gols Reprodução / Operário Futebol Clube

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Na tarde deste sábado (21), o Operário venceu, fora de casa, o Bataguassu, no Estádio Pereirão, no primeiro jogo da final do campeonato estadual sul-mato-grossense. O Galo emplacou 3x1 e garante uma boa vantagem para a decisão dentro de casa, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz. Ainda não há data nem horário para a partida de volta, pois o time da Capital tem outras competições no calendário.

Artilheiro do Brasil em 2026 com 15 gols, o atacante Alex Choco, do Bataguassu, passou em branco e não fez uma boa partida.

O Operário abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de contra-ataque, Mateus Petri cruzou na área depois do passe de Robinho e o atacante Eduardo Tanque desviou com a coxa, no canto do goleiro Mandela.

No intervalo, o técnico Paulo Massaro trocou o autor do primeiro e único gol, até aquele momento. No lugar de Eduardo Tanque, entrou o camisa 27 Arthur Manoel. A mudança foi fundamental para o time melhorar na segunda etapa.

Aos nove minutos do segundo tempo, o meio campista Robinho foi lançado em profundidade, cortou para dentro e encontrou Arthur Manoel livre. O atacante, de frente para o goleiro, finalizou de pé direito e fez o segundo do Operário. Mandela até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Oito minutos depois, aos 17 da segunda etapa, veio o terceiro gol, com participação dos dois jogadores que entraram no intervalo. Em nova jogada de contra-ataque, Danilinho encontrou Arthur Manoel na área, que dominou e fez seu segundo gol na decisão. Operário 3 a 0 em cima do Bataguassu.

Quando tudo parecia caminhar para o 3x0, aos 49 minutos, após escanteio cobrado por Breno, Marquinhos Murici subiu no meio dos defensores do Operário e cabeceou no canto do goleiro Lucas Covolan, para diminuir o placar e manter a esperança dos torcedores locais para o jogo da volta.

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Decisão

Bataguassu e Operário iniciam hoje a disputa pelo título do estadual de MS

O jogo de ida acontece em Bataguassu no Estádio Pereirão

21/03/2026 11h30

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Na primeira fase, o confronto entre os finalista terminou com vitória do Operário por 3 a 2

Na primeira fase, o confronto entre os finalista terminou com vitória do Operário por 3 a 2 Foto: @bahptista

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Inicia neste sábado (21) o primeiro capítulo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, as equipes do Bataguassu e do Operário, entram em campo às 15:30 no Estádio Pereirão, em Bataguassu. 

O caminho até a final foi bem distinto para ambos os times, por ter ficado na segunda colocação da primeira fase, o Galo da Capital entrou direto na semifinal, sem precisar passar pela fase de quartas de finais. 

E nas semifinais o Operário tirou a equipe do Corumbaense sem muitos esforços, venceu a ida por 2 a 1 e garantiu a vaga vencendo novamente no jogo de volta por 1 a 0. Alcançando sua quarta final consecutiva e busca repetir os feitos de 2024 e 2025, onde saiu com o título na ocasião. 

Já o caminho do Bataguassu foi mais complicado e emocionante. Por ter ficado na quinta colocação da primeira fase, o Tucunaré precisou passar duas fases até chegar na inédita final.  

Nas quartas de finais o time do Bataguassu enfrentou a equipe do Ivinhema, no jogo de ida vitória em casa por 2 a 1, diante do Azulão do Vale, mas na partida de volta, confronto emocionante, onde em um movimentado 4 a 3 para o time do Ivinhema, o que resultou em disputa por pênaltis. Nas penalidades máximas, o Bata venceu por 4 a 2 e avançou de fase. 

A última batalha antes da final seria ainda mais difícil, o time enfrentaria o Naviraiense, dono da melhor campanha da primeira fase. No jogo de ida em casa, um verdadeiro balde de água fria no time do Bataguassu, vitória dos visitantes por 1 a 0. 

Na partida de volta, jogo eletrizante e com show de Alex Choco, que marcou 3 gols na goleada por 4 a 0, o time do Bataguassu alcançou um feito inédito em sua história ao chegar na final do campeonato. 

E para acompanhar as emoções do jogo de ida, a partida contará com transmissão no portal ge.com/ms e na TV aberta pela TV Morena.  

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