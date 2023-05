Há seis jogos sem vencer, Vasco vai até Fortaleza para amenizar a pressão

Fortaleza e Vasco entram em campo neste sábado, às 16h, com o mesmo objetivo na oitava rodada do Campeonato Brasileiro: se reencontrar com a vitória. Sofrendo com protestos da torcida, o Vasco está há seis jogos sem vencer e precisa reagir, mesmo jogando fora de casa, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os mandantes também não vencem há quatro jogos, mas vêm de bom resultado na Copa sul-americana.

O Vasco empolgou nos primeiros jogos quando venceu o Atlético-MG, fora de casa, por 2 a 1, e depois ainda segurou empate por 2 a 2 com o Palmeiras, considerados dois fortes candidatos ao título. O empate por 1 a 1 com o Fluminense também foi um bom resultado.

O que desestabilizou o ambiente foram as derrotas em casa contra adversários que não brigam na parte de cima da tabela. Perdeu para Coritiba e Santos, ambos por 1 a 0. Depois não conseguiu recuperar esses pontos fora de casa, perdendo para o São Paulo, por 4 a 2, no Morumbi. Com seis pontos, o Vasco está em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento, posição que a torcida almejava passar longe, principalmente após a aquisição da SAF pela empresa americana 777 Partners, em um negócio de R$ 1,4 bilhão.

O Fortaleza também busca a reabilitação. Na última rodada, perdeu para o América-MG, fora de casa, por 2 a 1, em sua primeira derrota na competição. Este resultado ampliou a sequência sem vitórias para quatro jogos, já que vinha de três empates seguidos.

A boa notícia é que o time venceu no meio de semana ao fazer 3 a 2 no San Lorenzo, da Argentina, pela Sul-Americana, atuando no Castelão, trunfo para se recuperar também na competição nacional Com dez pontos, o Fortaleza ocupa a 11ª colocação.

Para superar o mau momento e aliviar a pressão, porém, o Vasco não poderá contar com o técnico Maurício Barbieri à beira do gramado. Punido com dois jogos pela expulsão na estreia, ele ainda precisa cumprir um, já que perdeu recurso no STJD. Assim, o auxiliar Cláudio Maldonado comanda o time.

Outro desfalque é o atacante Pedro Raul, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tido como a principal contratação do Vasco, ele ainda não emplacou e sua ausência pode ser até mesmo uma brecha para mudar o setor ofensivo. Alex Teixeira deve ser o titular, já que o jovem Rwan não foi relacionado. O zagueiro Robson, com incômodo muscular, também foi cortado.

Uma das boas surpresas do Vasco na temporada, o atacante Gabriel Pec reforçou a confiança em Barbieri. "O trabalho do Barbieri é muito bom, é um dos melhores treinadores que já tive. Estamos fechados com ele, acreditamos bastante. A gente já fez grandes jogos, todos puderam ver. Infelizmente não estamos vivendo grande momento, mas podem ter certeza que o trabalho está sendo feito."

Com mais um jogo em casa, a ideia do técnico Juan Pablo Vojvoda é utilizar a base do time que venceu o San Lorenzo, por 3 a 2, pela Copa Sul-Americana. Ele não poderá contar com o goleiro Fernando Miguel, lesionado, e João Ricardo segue na posição. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Thiago Galhardo, recuperados, entraram em campo no último jogo e podem voltar ao time titular. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco é dúvida por conta de um trauma no pé.

Vojvoda destacou a importância de vencer em casa para poder rodar o elenco com mais tranquilidade na sequência. "Jogamos a cada três dias e ter esses dois jogos em casa está sendo importante. Na próxima rodada já estaremos fora de novo e vamos ter que rodar o elenco. Então estamos totalmente concentrados no Vasco para garantir esses pontos em casa."

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VASCO

FORTALEZA - João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Tinga; José Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Calebe, Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO - Léo Jardim; Pumita, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton; Jair, Galarza e Barros; Gabriel Pec, Figueiredo e Alex Teixeira. Técnico: Cláudio Maldonado (auxiliar).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

