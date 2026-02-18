Ivinhema e Pantanal estreiam hoje na Copa do Brasil

Pela primeira vez na Copa do Brasil, o F.C Pantanal estreia na competição nesta quarta-feira em confronto único contra o Ji-Paraná (RO). Também estreando hoje, o Ivinhema F.C, segundo representante de Mato Grosso do Sul enfrenta o Independente E.C (AP). Ambos os jogos estão marcados para às 19h30.
O clube do interior sul-mato-grossense irá jogar em casa, no Estádio Luiz Saraiva Vieira, o Saraivão. Já o clube campo-grandense F.C Pantanal joga fora de casa, no Estádio José de Abreu Bianco, em Rondônia.
Válidas pela primeira rodada da disputa, as partidas são confrontos únicos, de mata-mata, então devem ser decididas dentro dos 90 minutos, e caso isso não ocorra, a decisão vai para os pênaltis.
Essa é a primeira vez do F.C Pantanal na competição, o que caracteriza o jogo contra o Ji-Paraná como mais importante na carreira do clube em competições de nível nacional. No estadual, o time ocupa a sexta posição com 8 pontos.
Em clima de retorno à competição após 10 anos, o clube interiorano Ivinhema F.C está na sua quarta participação, mas nas três vezes foi eliminado na primeira fase: Flamengo (2009), Náutico (2010) e CRB (2016). Atualmente o clube ocupa a quinta posição no Campeonato Sul-Mato-Grossense, também com 8 pontos.
*Saiba
É a primeira vez que Mato Grosso do Sul conta com três representantes na Copa do Brasil. O Operário-MS está na segunda fase da competição e irá jogar na próxima quarta-feira (25) contra o ASA (AL).