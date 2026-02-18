Ivinhema e Pantanal estreiam hoje na Copa do Brasil

TÊNIS

Carlos Alcaraz voltou às quadras após a conquista do Aberto da Austrália em grande estilo. Mantendo o jogo agressivo e sacando com perfeição, o líder do ranking superou francês Arthur Rinderknech pela quinta vez no confronto - jamais perdeu do oponente -, largando no ATP 500 de Doha com vitória por 6/4 e 7/6 (7/5) após 1h47.

Foi a oitava vitória seguida do espanhol na temporada, na qual não sabe o que é derrota. Desta vez, mostrando, ainda, enorme maturidade no momento em que seu adversário cresceu no embate. Nas oitavas de final, ele terá novo francês pelo caminho: encara Valentin Royer, nesta quarta-feira.

Alcaraz começou a partida pressionando o serviço do francês e desperdiçou logo dois break points no terceiro game. O jogo agressivo rendeu a primeira quebra logo depois, para abrir 3 a 2 no set. Foram outras três oportunidades para voltar a vencer o serviço do rival no sétimo game.

O líder do ranking dificultava as ações de Rinderknech e ainda dava mostras que está cada vez melhor quando tem o saque, sempre fechando seus pontos com enorme facilidade. Sem ameaças, aproveitou o terceiro match point para abrir 1 a 0 com 6/4.

Cabeça de chave 30 em Doha, o francês voltou melhor o começo do segundo set e conseguiu passar ileso nos serviços até 4 a 3, sempre andando na frente na parcial. Alcaraz, porém, também era preciso sacando e o set caminhava em alta velocidade.

O equilíbrio continuou até o oitavo game, sem nenhum break point e games confirmados no modo turbo. Alcaraz não queria que o jogo se estendesse e iniciou com pressão o nono game, mas Rinderknech soube se defender.

O francês conseguiu sua primeira oportunidade de quebra justamente para obter o match point com 6 a 5. O espanhol se safou por duas vezes e levou a definição ao tie-break.

O game de desempate seguiu com os saques fazendo a diferença e nada de mini break até 4 a 4, quando Alcaraz saltou na frente ao aproveitar a rara oportunidade. O match point veio com 6 a 4 e a ansiedade atrapalhou - o favorito desperdiçou o serviço. Nada a reclamar. O número 1 do mundo fechou com nova quebra, em contragolpe, por 7 a 5.

Na rede, o francês brincou sobre sua freguesia, ao questionar: "Você vai me deixar ganhar uma vez?" A depender do competitivo Alcaraz, a resposta todos já sabem: não.