LAR DOCE LAR

Ivinhema volta a jogar em casa pela Copa do Brasil

Segundo jogo do time na competição nacional será novamente no Saraivão, na próxima quarta-feira (04)

Noysle Carvalho

27/02/2026 - 13h00
Em terras e campo conhecido, o Ivinhema Futebol Clube retorna a jogar no Saraivão pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (04). O time que jogou a estreia no próprio Estádio, tem essa vantagem e pode mais uma vez se classificar em casa.

Na semana passada (18), o Azulão do Vale enfrentou o Independente Esporte Clube, e conquistou a vitória por 1 a 0 em cima do time amapaense com gol de fora da área do volante Douglas Fogliato, aos 37 minutos do segundo tempo.

Fogliato foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no SaraivãoFogliato foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão contra o Independente-AP - Foto: Rodrigo Moreira

Agora, o próximo confronto que pode classificar o time para a terceira e última antes da fase de grupos da competição nacional é contra o Volta Redonda Futebol Clube (RJ), às 18h no horário de Mato Grosso do Sul.

Histórico

O adversário do clube sul-mato-grossense, o Volta Redonda-RJ está na série C do Campeonato Brasileiro e ainda disputa antes do confronto contra o Ivinhema, a semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu válido pelo jogo de volta.

Na temporada desse ano, o clube já disputou oito jogos, acumulando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no Campeonato Carioca, além de mais uma derrota para o Bangu no primeiro jogo válido pela semifinal da competição.

Já o Ivinhema acumula oito jogos no Campeonato Sul-Mato-Grossense, sendo 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas e ocupa a quarta colocação. Além de mais uma vitória na conta na Copa do Brasil, em cima do Independete-AP.

Inédito

Essa é a primeira vez que o Azulão do Vale disputa a competição e já garante feito inédito com a vitória sobre o Independente. A história ainda pode se tornar mais inesquecível para o clube se ganhar do Volta Redonda e conseguir a classificação para a terceira fase.

Nessa etapa outro clube do Estado, o Operário já está classificado. Após 32 anos, o futebol sul-mato-grossense retornou a terceira fase da Copa do Brasil, e caso o Ivinhema vença serão dois representantes, feito esse pra ficar na história do esportivo do Estado.

Em caso de classificação do Azulão do Vale, o time enfrenta o América Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

> Serviço

Partida: Ivinhema x Volta Redonda
Data: quarta-feira - 04/03
Horário: às 18h (MS)
Local: Estádio Saraivão
Ingressos: os ingressos já estão disponíveis antecipadamente por R$ 30,00

CONMEBOL LIBERTADORES

2 de Mayo é eliminado nos pênaltis e se despede da Libertadores

Time de Pedro Juan Caballero encerra primeira participação na maior competição da América antes da fase de grupos

25/02/2026 10h00

2 de Mayo é eliminado da Libertadores nos pênaltis

2 de Mayo é eliminado da Libertadores nos pênaltis Reprodução Redes Sociais / 2 de Mayo

O time da fronteira com Mato Grosso do Sul encerra sua primeira participação na maior competição da América, a Conmebol Copa Libertadores, depois de falhar nos pênaltis. Durante o tempo normal, nenhum dos times marcou e o placar encerrou em 0 a 0.

A mais de 4 mil quilômetros de casa, o clube 2 de Mayo disputou pela vaga na terceira e última etapa da Libertadores antes da fase de grupos, mas não conseguiu a classificação. Em Bellavista, no Peru, o time não teve muitas oportunidades durante os 90 minutos e sofreu para chegar aos pênaltis.

2 de Mayo é eliminado da Libertadores nos pênaltisEstreante na Libertadores, time cai na pré-eliminatória com campanha histórica - Foto: Reprodução Redes Sociais / 2 de Mayo

Com 70% de posse de bola, o adversário Sporting Cristal dominou o jogo em casa e perdeu diversas chances de decidir o jogo dentro do tempo normal. Ao todo foram 19 chutes, em que 4 foram em direção ao gol do time paraguaio e rendeu boas defesas do goleiro Martinez.

Porém, para o 'Galo Norteño', o jogo não teve a mesma intensidade ofensiva. Com 30% de posse de bola, o 2 de Mayo teve apenas 6 chutes, em que nenhum acertou a mira do gol adversário. Apesar de não ter o melhor desempenho dentro dos 90 minutos, o time conseguiu segurar o placar e levar a decisão para os pênaltis.

Saindo na frente, o 2 de Mayo converteu as três primeiras cobranças, enquanto o Sporting Cristal errou a segunda, mas converteu o primeiro e terceiro chutes. Em seguida, o time visitante perdeu a quarta cobrança e conseguiu converter a quinta, no entanto, o time da casa também acertou o gol.

No primeiro chute da disputa alternada - em que quem errar, enquanto o outro acertar, classifica o adversário - o clube paraguaio chutou para fora, enquanto o time peruano conseguiu converter o pênalti e garantiu a classificação.

Apesar da eliminação, o time de Pedro Juan Caballero fez história ao entrar na competição pela primeira vez e sair invicto. O time nunca havia disputado a Libertadores e encerra a sua passagem sem nenhuma derrota.

Pênaltis
 

2 de Mayo
 		     Sporting Cristal
 
Oscar Romero
 		 X X Yoshimar Yotún
 
Orlando Colmán
 		 X X Cristian Benavente
 
Rodrigo Ruiz Díaz
 		 X X Martín Távara
 
Matias Caceres 
 		 X X Christofer Gonzáles
 
Brahian Ayala
 		 X X Juan González
 
Ulises Coronel
 		 X X Cris Silva
 


Camapanha 2 de Mayo

1ª pré-eliminatória - Jogo 1 de 2

  • 2 de Mayo - 1 x 0 - Alianza Lima

1ª pré-eliminatória - Jogo 2 de 2

  • Alianza Lima - 1 x 1 - 2 de Mayo

2ª pré-eliminatória - Jogo 1 de 2

  • 2 de Mayo - 2 x 2 - Sporting Cristal

2ª pré-eliminatória - Jogo 2 de 2

  • Sporting Cristal - (5) 0 x 0 (4) - 2 de Mayo

Surpresa

Bodo/Glimt elimina Internazionale e se classifica para as oitavas da Champions League

Time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1

24/02/2026 23h00

Hauge marcou um dos gols da vitória do time norueguês

Hauge marcou um dos gols da vitória do time norueguês Foto: Divulgação

Em uma das maiores zebras da história da Champions League, o Bodo/Glimt eliminou a Internazionale de Milão, em pleno estádio San Siro, em Milão, nesta terça-feira, para ficar com a vaga para as oitavas de final, ao vencer por 2 a 1. O time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1.

Com a necessidade de reverter a derrota na Noruega, a Inter pressionou desde o início. Todos os tipos de jogadas foram utilizadas pelo time italiano para tentar furar o bloqueio adversário. As chances de gol foram se sucedendo. Di Marco obrigou o goleiro Haikin, uma bola foi tirada quase em cima da linha e um chute colocado de Thuram passou perto. Tudo isso com 15 minutos de jogo.

O surpreendente Bodo/Glimt não se assustou com a pressão do poderoso rival. Buscou tocar a bola, apesar de ficar com ela menos de 40% do tempo. Posicionou seus jogadores no campo de ataque, tentando impedir a saída de bola do time italiano.

Com a demora em sair o gol e a cobrança da torcida no San Siro, a equipe da Inter passou a ficar nervosa, cometendo faltas 'bobas'. Taticamente, a equipe italiana adotou jogadas pelas laterais, com destaque para a participação de Bisseck pela direita.

Aos 27 minutos, Haikin voltou a fazer bela defesa desta vez em cabeçada de Frattesi, após cobrança de escanteio de Di Marco pela direita. A Inter aumentou o ritmo nos 15 minutos finais. Esposito finalizou duas vezes, mas foi Zielinski quem levou mais perigo à meta norueguesa.

Aparentemente tranquilo em campo, o Bodo/Glimt não mudou sua forma de jogar e ainda se aventurou no ataque. Aos 35 minutos, Evjen, de cabeça, exigiu boa defesa de Sommer.

A Inter seguiu no ataque, mas de forma desordenada, colaborando para a defesa do Bodo/Glimt desfazer as jogadas. Com isso, a missão italiana de marcar três gols permaneceu para o segundo tempo.

O começo do segundo tempo foi todo da Inter no ataque, mas aos 12 minutos um erro do zagueiro Akanji propiciou o gol de Hauge para o Bodo/Glimt.

Se a situação da Inter estava ruim, com o gol ficou desesperadora. O Bodo/Glimt aproveitou o momento de desequilíbrio italiano e quase fez o segundo.

A Inter se lançou ao ataque de qualquer maneira. Akanji tentou se redimir da falha no gol norueguês, mas uma vez acertou a trave e na outra a zaga tirou em cima da linha.

Mas o dia estava reservado para a maior vitória da história do Bodo/Glimt. Aos 27 minutos, em um contra-ataque sensacional, Evjen fez o segundo gol da equipe da Noruega. Muita gente deixou o estádio sem esperança de uma reviravolta no placar. Aos 32, Bastoni descontou para a Inter, mas a reação parou por aí.

OUTROS JOGOS

Na Espanha, o Atlético de Madrid afastou a 'zebra', ao marcar 4 a 1 no Club Brugge, após empate por 3 a 3 na Bélgica. Sorloth (3) e Cardoso fizeram os gols espanhóis, enquanto Ordóñez descontou para os belgas.

Na Inglaterra, o Newcastle, que entrou em campo com 6 a 1 de vantagem conquistada no primeiro duelo com o Qarabag, voltou a vencer, desta vez por 3 a 2. Fez dois gols em quatro minutos, com Tonali e Joelinton, enquanto Botman fez o terceiro para garantir a vaga nas oitavas de final da Champions League. Jankovic e Jafarguliyev descontaram.

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen empatou sem gols com o Olympiacos e se classificou para o mata-mata, graças aos 2 a 0 conquistados no primeiro duelo na Grécia.

