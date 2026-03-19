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João Fonseca elimina húngaro e vai enfrentar Alcaraz no Miami Open

Será a segunda vez em duas semanas que o carioca enfrenta um dos melhores do mundo

Estadão Conteúdo

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19/03/2026 - 22h00
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Agressividade e ótimos saques, como comprovam os 12 aces que somou nesta quinta-feira, ajudaram João Fonseca a superar o húngaro Fabian Maroszan, na primeira rodada do Miami Open. Ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, o carioca de 19 anos se credenciou para a difícil missão de enfrentar Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo, na segunda fase.

Dessa forma, será a segunda vez em duas semanas que o carioca enfrenta um dos melhores do mundo. No dia 10 de março, encarou o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, e perdeu por 2 a 0, com ambos os sets decididos no tie-break.

Os dois jogadores mostraram algumas semelhanças dentro de quadra, já que ambos passaram por momentos de nervosismo e reagiram ao sentimento apostando na força. O início da partida parecia mais favorável ao húngaro, que ficou perto de quebrar o saque do adversário depois de confirmar o primeiro serviço, mas encontrou um Fonseca forte mentalmente para não ceder.

Foram cinco minutos de segundo game, com muita pressão sobre o brasileiro. Foi necessário, inclusive, salvar um break point. Em seguida, acertou dois aces para se livrar de vez da quebra, jogadas que deram muita confiança para a construção do resultado final do set, que, apesar de games mais duros, como o quinto, continuou com superioridade do carioca e terminou com vantagem de 6/4 para ele.

No segundo set, Fonseca teve ótimo início e chegou a abrir 40 a 0 no serviço do adversário, mas permitiu a reação e perdeu a oportunidade de começar quebrando. A partir daí, passou a pecar no primeiro saque e sofreu com as devoluções de Maroszan. Sofreu a quebra no quarto game e viu o húngaro abrir 3/1.

O carioca melhorou o saque em seu serviço seguinte, pontuando com aces para fechar rapidamente o sexto game. Maroszan, contudo, continuou agressivo e dominante para fechar o set em 6/3. O cenário mudou no terceiro set, no qual o domínio voltou para as mãos de Fonseca, que quebrou o húngaro logo no segundo game, manteve a vantagem e quebrou de novo no oitavo game para sair de quadra vencedor.

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Semifinal

Finalistas do Estadual do MS serão definidos nesta quarta-feira

Com a vantagem do empate, Operário e Naviraiense entram em campo hoje em partida válida pela semifinal do campeonato estadual

18/03/2026 11h30

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Operário, Corumbaense, Naviraiense e Bataguassu disputam por vaga na final

Operário, Corumbaense, Naviraiense e Bataguassu disputam por vaga na final Foto: Rodrigo Moreira

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Nesta quarta-feira, acontece a definição da final do campeonato estadual, Operário x Corumbaense e Naviraiense x Bataguassu, realizam a partida de volta da semifinal. 

O Galo da Capital chega para este confronto em vantagem, após vencer o duelo da ida em Corumbá por 2 a 1.

 Em contrapartida, a equipe do Corumbaense busca reverter o placar, caso vença por um gol de diferença levará a partida para as penalidades. 

Se vencer por dois ou mais gols de diferença avança de forma direta, em caso de empate ou derrota quem avança é o Operário. 

O jogo acontece nesta quarta-feira (18) às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A partida também contará com transmissão no ao vivo e com imagens no site do GE MS. 

Na outra semifinal, a equipe do Naviraiense recebe o estreante Bataguassu em seus domínios. O Jacaré tem a vantagem mínima, após vencer o jogo de ida por 1 a 0. 

Os cenários são semelhantes, visto que o Bataguassu também precisa reverter o placar, jogando fora de casa.

Para alcançar o feito histórico de chegar a final pela primeira vez, o Tucunaré tem que vencer o confronto, caso vença por um gol de diferença, levará o jogo para os pênaltis. 

Em caso de vitória de por dois ou mais gols de vantagem, se classifica sem a necessidade das penalidades e em caso de empate ou derrota, quem avança é o time de Naviraí. 

A partida será realizada nesta quarta-feira (18), em Naviraí às 19h30 no Estádio Virotão. O jogo contará com transmissão ao vivo pelo site do Lance!. 

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Novo talento

Quem é a joia brasileira do Bayern de Munique que a CBF 'disputa' com a seleção portuguesa

Garoto jogou 30 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga

16/03/2026 23h00

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Foto: Bayern de Munique

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Deco, Liédson e Pepe representando gerações passadas e Matheus Nunes e Otávio como os nomes da atualidade: muitos brasileiros jogaram ou ainda atuam pela seleção de Portugal, seja por ascendência ou tempo no futebol do país. E agora, mais um pode estar a caminho, se o Brasil não for 'esperto': Maycon Cardozo.

Revelado pelo Bayern de Munique, ele fez sua estreia pelo time profissional do clube mais vitorioso da Alemanha ao jogar 30 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga. Ainda sem convocações nas categorias de base da seleção, ele é visado também pela federação portuguesa.

Ao Estadão, a CBF confirmou que Maycon é monitorado, assim como outros brasileiros que atuam fora e mesmo em divisões mais jovens que a sub-20, pela qual vivia-se a expectativa de que o jogador, que joga como meia-atacante e ponta esquerda, estivesse no certame da amarelinha.

Nascido em João Pessoa, Maycon Douglas Normanha Cardozo tem dupla-cidadania e foi "trabalhado" pelo Bayern de Munique através do STB Sports Thai Bavaria Academy, que tem parceria com o clube na Tailândia, ainda longe dos grandes mercados. Seu pai é famoso para o público santista: Douglas, atacante campeão brasileiro em 2002.

O ex-jogador chegou a promover o garoto ao Santos, como ele mesmo relembrou em entrevista ao GE. "Fui conversar com pessoal (do time alvinegro), pois ele se destacava nas escolinhas, do projeto na Tailândia. Quando precisava voltar, o Paulo Robson pediu para ele ficar, mas era difícil ficar longe dele. Voltei, um alemão chamado Marco me ligou e disse que abriria um projeto do Bayern", relembrou.

A vida na Tailândia começou através do pai, que passou as últimas 11 temporadas de sua carreira no país asiático. Ele saiu do Uberaba para o Buriram United em 2010 e lá ficou até aposentar, retornar em 2021 para jogar na segunda divisão pelo Siam Navy e pendurar as chuteiras de vez no Ratchaburi em 2023.

Ao consolidar-se no Bayern, passou pelos times sub-17, sub-19 e B até finalmente estrear nos profissionais contra o Borussia Mönchengladbach. No jogo, ele acertou 12 de 13 passes, sendo dez no campo adversário.

Nas categorias de base do hexacampeão da Champions League, foram nove jogos, sendo seis como titular e dois gols, um deles na Uefa Youth League, o maior torneio de formação europeu, de 2025-26, em que o time caiu na primeira fase.

Para não "perder" Maycon Cardozo para a seleção portuguesa, ele não pode atuar em mais do que três jogos ou entrar em campo pelo time europeu quando tiver mais do que 21 anos. Se fizer carreira na Bundesliga e surgir a ideia de jogar pela Alemanha, teria que completar cinco anos de residência e não escolher nem Brasil, nem Portugal no caminho.

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