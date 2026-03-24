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Jogo de volta da final entre Operário e Bataguassu tem data definida

A segunda partida ocorrerá na próxima quinta-feira (2), no estádio Jacques da Luz, às 19h30

João Pedro Flores

24/03/2026 - 16h45
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Nesta terça-feira (24), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu a data do segundo jogo da final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2026. No dia 2 de abril, próxima quinta-feira, no Estádio Jacques da Luz, Operário e Bataguassu se enfrentam às 19h30 (horário local) para definir o campeão. O Galo possui boa vantagem, por ter vencido o primeiro confronto, por 3x1, fora de casa.

Campeão em 2024 e 2025, o Operário busca o tricampeonato sul-mato-grossense. O maior campeão da competição já possui 14 títulos estaduais e, se vencer, será seu segundo tricampeonato no campeonato. Já o Bataguassu tenta um feito inédito, já que o time do interior nunca conquistou o troféu. Para isso, precisa, pelo menos, vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, e três para vencer de forma direta.

Primeiro jogo

Na tarde do último sábado (21), o Operário venceu, fora de casa, o Bataguassu, no Estádio Pereirão, no primeiro jogo da final do campeonato estadual sul-mato-grossense. O Galo emplacou 3x1 e garantiu uma boa vantagem para a decisão dentro de casa, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz.

O Operário abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de contra-ataque, Mateus Petri cruzou na área depois do passe de Robinho e o atacante Eduardo Tanque desviou com a coxa, no canto do goleiro Mandela.

No intervalo, o técnico Paulo Massaro trocou o autor do primeiro e único gol, até aquele momento. No lugar de Eduardo Tanque, entrou o camisa 27 Arthur Manoel. A mudança foi fundamental para o time melhorar na segunda etapa.

Aos nove minutos do segundo tempo, o meio campista Robinho foi lançado em profundidade, cortou para dentro e encontrou Arthur Manoel livre. O atacante, de frente para o goleiro, finalizou de pé direito e fez o segundo do Operário. Mandela até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Oito minutos depois, aos 17 da segunda etapa, veio o terceiro gol, com participação dos dois jogadores que entraram no intervalo. Em nova jogada de contra-ataque, Danilinho encontrou Arthur Manoel na área, que dominou e fez seu segundo gol na decisão. Operário 3 a 0 em cima do Bataguassu.

Quando tudo parecia caminhar para o 3x0, aos 49 minutos, após escanteio cobrado por Breno, Marquinhos Murici subiu no meio dos defensores do Operário e cabeceou no canto do goleiro Lucas Covolan, para diminuir o placar e manter a esperança dos torcedores locais para o jogo da volta.

BRASILEIRÃO

Santos, sem Neymar e Gabigol, empata sem gols com o lanterna Cruzeiro no Mineirão

O Santos chegou aos 7 pontos no quarto jogo seguido sem vitória no campeonato, já o Cruzeiro é a única equipe que ainda não venceu no Brasileiro e soma apenas 4 pontos na lanterna

22/03/2026 20h00

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Cruzeiro e Santos empataram sem gols na tarde deste domingo

Cruzeiro e Santos empataram sem gols na tarde deste domingo Foto: Reprodução

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Em um confronto envolvendo duas equipes situadas na parte de baixo da classificação, Santos e Cruzeiro empataram sem gols neste domingo no Mineirão pela oitava rodada do Brasileirão. O Santos chegou aos 7 pontos no quarto jogo seguido sem vitória no campeonato. Já o Cruzeiro é a única equipe que ainda não venceu no Brasileiro e soma apenas 4 pontos na lanterna.

O jogo marcou a estreia do técnico Cuca, contratado de forma emergencial após a demissão do argentino Juan Pablo Vojvoda no meio de semana. O Cruzeiro teve no comando o interino Wesley Carvalho após a saída de Tite, oficializada após o empate com o Vasco, no Mineirão. Neste domingo, o clube mineiro anunciou a contratação do português Artur Jorge, que estava no Al-Rayyan, do Catar, e assinou contrato até o fim de 2027.

Sem Neymar, que ficou de fora do jogo por controle de carga, e Gabigol, impedido de atuar por questões contratuais, o Santos praticamente não criou na parte ofensiva no primeiro tempo. O goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, não foi incomodado.

Aos 4 minutos, Arroyo surgiu livre diante de Gabriel Brazão e acabou desperdiçando. O lance foi anulado por impedimento, mas foi uma mostra do que aconteceria durante a maior parte do primeiro tempo, com o Cruzeiro controlando as ações. Mesmo com maior volume de jogo, o mandante finalizou com perigo apenas duas vezes: com Gerson, que exigiu defesa de Brazão, e Arroyo, em chute que desviou na zaga e acabou indo para escanteio.

No segundo tempo, o Santos voltou com Thaciano no lugar de Moisés e com uma postura diferente. O time pressionou o Cruzeiro e conseguiu algumas finalizações no início da etapa. O time mineiro também apareceu no ataque e só não abriu o placar por causa do goleiro Gabriel Brazão, que fez grande defesa após chute de Villarreal.

O interino Wesley Carvalho tentou mudar o panorama do jogo ao mexer no ataque do Cruzeiro com Wanderson e Bruno Rodrigues nos lugares de Arroyo e Villarreal. Wanderson finalizou de fora da área no canto inferior direito de Brazão, que mandou para escanteio, aos 28.

Nos acréscimos, aos 50 minutos, Barreal marcou após receber passe de Rony e finalizar no canto esquerdo de Matheus Cunha, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Barreal estava pouco à frente no momento do passe.

Após o apito final, jogadores do Santos entraram em campo para reclamar da arbitragem e Gabriel Menino foi punido com cartão amarelo. A torcida do Cruzeiro vaiou o time, que faz um péssimo início de Brasileiro.

O Santos volta a jogar pelo Brasileiro no dia 2 de abril contra o Remo, na Vila Belmiro. O Cruzeiro busca sua primeira vitória no campeonato recebendo o Vitória, no Mineirão, um dia antes.

FICHA TÉCNICA - CRUZEIRO 0 X 0 SANTOS

CRUZEIRO - Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson, Christian (Kenji) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Villarreal (Bruno Rodrigues). Técnico: Wesley Carvalho.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Rincón), Gustavo Henrique (João Schmidt), Gabriel Menino (Rollheiser) e Barreal; Rony e Moisés (Thaciano). Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS - William e Matheus Pereira (Cruzeiro), Barreal, Gustavo Henrique, Rincón e Gabriel Menino (Santos).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 2.747.015,50.

PÚBLICO - 43.252.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Título

Libertadores Sub-20: onde assistir e horários dos jogos de Flamengo e Palmeiras

As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle, às 14h30 e 18h30, horário de Brasília

22/03/2026 11h30

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Times disputam a Libertadores Sub 20 neste domingo

Times disputam a Libertadores Sub 20 neste domingo Divulgação

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Dois times brasileiros entram em campo neste domingo, 22, na Libertadores Sub-20, com um deles disputando o título.

Às 14h30, o Palmeiras disputa o terceiro lugar contra o Olímpia, e às 18h30, o Flamengo entra em campo contra o Santiago Wanderers em busca do tricampeonato consecutivo.

Os representantes do País chegaram muito perto de fazerem mais uma final entre eles, que aconteceu justamente no ano passado, em que o time rubro-negro venceu nos pênaltis após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

A equipe alviverde caiu nas semifinais após levar a virada dos uruguaios em um jogo em que teve três expulsos.

Essa será a primeira vez que tanto Palmeiras quanto Olímpia disputam o terceiro lugar, e também a estreia do Santiago Wanderers em decisões da Libertadores Sub-20.

Para o Flamengo, é a terceira final seguida e a chance de manter os 100% de aproveitamento no jogo derradeiro da competição. Em 2024, a vitória foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 1.

QUANDO E ONDE SERÃO OS JOGOS DA LIBERTADORES SUB-20?

As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle. O Palmeiras entra em campo às 14h30, enquanto o jogo do Flamengo está previsto para começar às 18h30, ambos no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR AO VIVO A OLIMPIA X PALMEIRAS

  • SporTV (TV fechada).
  • N Sports (YouTube).
  • GOAT (YouTube).
  • UOL Esporte (YouTube).
  • TV Palmeiras (YouTube).

ONDE ASSISTIR AO VIVO A FLAMENGO X SANTIAGO WANDERERS

  • X Sports (TV aberta).
  • SporTV (TV fechada).
  • N Sports (YouTube).
  • GOAT (YouTube).
  • UOL Esporte (YouTube).
  • Flamengo TV (YouTube)

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