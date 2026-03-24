Jogo de volta da final entre Operário e Bataguassu tem data definida

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Nesta terça-feira (24), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu a data do segundo jogo da final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2026. No dia 2 de abril, próxima quinta-feira, no Estádio Jacques da Luz, Operário e Bataguassu se enfrentam às 19h30 (horário local) para definir o campeão. O Galo possui boa vantagem, por ter vencido o primeiro confronto, por 3x1, fora de casa.

Campeão em 2024 e 2025, o Operário busca o tricampeonato sul-mato-grossense. O maior campeão da competição já possui 14 títulos estaduais e, se vencer, será seu segundo tricampeonato no campeonato. Já o Bataguassu tenta um feito inédito, já que o time do interior nunca conquistou o troféu. Para isso, precisa, pelo menos, vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, e três para vencer de forma direta.

Primeiro jogo

Na tarde do último sábado (21), o Operário venceu, fora de casa, o Bataguassu, no Estádio Pereirão, no primeiro jogo da final do campeonato estadual sul-mato-grossense. O Galo emplacou 3x1 e garantiu uma boa vantagem para a decisão dentro de casa, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz.

O Operário abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de contra-ataque, Mateus Petri cruzou na área depois do passe de Robinho e o atacante Eduardo Tanque desviou com a coxa, no canto do goleiro Mandela.

No intervalo, o técnico Paulo Massaro trocou o autor do primeiro e único gol, até aquele momento. No lugar de Eduardo Tanque, entrou o camisa 27 Arthur Manoel. A mudança foi fundamental para o time melhorar na segunda etapa.

Aos nove minutos do segundo tempo, o meio campista Robinho foi lançado em profundidade, cortou para dentro e encontrou Arthur Manoel livre. O atacante, de frente para o goleiro, finalizou de pé direito e fez o segundo do Operário. Mandela até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Oito minutos depois, aos 17 da segunda etapa, veio o terceiro gol, com participação dos dois jogadores que entraram no intervalo. Em nova jogada de contra-ataque, Danilinho encontrou Arthur Manoel na área, que dominou e fez seu segundo gol na decisão. Operário 3 a 0 em cima do Bataguassu.

Quando tudo parecia caminhar para o 3x0, aos 49 minutos, após escanteio cobrado por Breno, Marquinhos Murici subiu no meio dos defensores do Operário e cabeceou no canto do goleiro Lucas Covolan, para diminuir o placar e manter a esperança dos torcedores locais para o jogo da volta.