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Libertadores Sub-20: onde assistir e horários dos jogos de Flamengo e Palmeiras

As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle, às 14h30 e 18h30, horário de Brasília

Estadão Conteúdo

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22/03/2026 - 11h30
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Dois times brasileiros entram em campo neste domingo, 22, na Libertadores Sub-20, com um deles disputando o título.

Às 14h30, o Palmeiras disputa o terceiro lugar contra o Olímpia, e às 18h30, o Flamengo entra em campo contra o Santiago Wanderers em busca do tricampeonato consecutivo.

Os representantes do País chegaram muito perto de fazerem mais uma final entre eles, que aconteceu justamente no ano passado, em que o time rubro-negro venceu nos pênaltis após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

A equipe alviverde caiu nas semifinais após levar a virada dos uruguaios em um jogo em que teve três expulsos.

Essa será a primeira vez que tanto Palmeiras quanto Olímpia disputam o terceiro lugar, e também a estreia do Santiago Wanderers em decisões da Libertadores Sub-20.

Para o Flamengo, é a terceira final seguida e a chance de manter os 100% de aproveitamento no jogo derradeiro da competição. Em 2024, a vitória foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 1.

QUANDO E ONDE SERÃO OS JOGOS DA LIBERTADORES SUB-20?

As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle. O Palmeiras entra em campo às 14h30, enquanto o jogo do Flamengo está previsto para começar às 18h30, ambos no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR AO VIVO A OLIMPIA X PALMEIRAS

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ONDE ASSISTIR AO VIVO A FLAMENGO X SANTIAGO WANDERERS

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amistoso

Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson

Brasil encara França e Croácia nos próximos dias 26 e 31 de março

20/03/2026 14h31

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Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira

Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

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O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.

Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.

A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois - uma terça-feira - a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Lista de convocados

GOLEIROS

  • Hugo Souza (COR)
  • Bento - Al-Nassr (SAU)
  • Ederson - Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

  • Alex Sandro - Flamengo
  • Bremer - Juventus (ITA)
  • Danilo - Flamengo
  • Douglas Santos - Zenit (RUS)
  • Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
  • Ibañez - Al-Ahli (SAU)
  • Léo Pereira - Flamengo
  • Marquinhos - PSG (FRA)
  • Wesley - Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos - Chelsea (ING)
  • Casemiro - Manchester United (ING)
  • Danilo - Botafogo
  • Fabinho - Al-Ittihad (SAU)
  • Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)

ATACANTES

  • Endrick - Lyon (FRA)
  • Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)
  • Igor Thiago - Brentford (ING)
  • João Pedro - Chelsea (ING)
  • Luiz Henrique - Zenit (RUS)
  • Matheus Cunha - Manchester United (ING)
  • Raphinha - Barcelona (ESP)
  • Rayan - Bournemouth (ING)
  • Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Revés

Endrick 'vira' defensor com expulsão cedo e vê Lyon cair nas oitavas da Liga Europa para Celta

Com somente 18 minutos, o Lyon ficou com um a menos após entrada dura de Niakhaté, seu principal defensor

19/03/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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Endrick amargou sua primeira grande decepção no Lyon nesta quinta-feira. Sacrificado com a expulsão de um companheiro com somente 18 minutos, o brasileiro precisou ser recuado em campo e, longe da área, nada pôde fazer na eliminação nas oitavas de final da Liga Europa diante do Celta de Vigo, com derrota por 2 a 0, no Groupama Stadium, na França.

Buscar o empate por 1 a 1 com gol de Endrick nos minutos finais em Vigo, deixou o Lyon bastante empolgado para o duelo de volta das oitavas, nesta quinta-feira. Com o Groupama Stadium lotado, os franceses não confirmaram a previsão e iniciaram a partida sofrendo para agredir o bom sistema defensivo do Celta.

Com somente 18 minutos, o Lyon ficou com um a menos após entrada dura de Niakhaté, seu principal defensor. O zagueiro ainda tentou argumentar, mas o árbitro, bem posicionado, puxou o cartão vermelho de imediato, dificultando aina mais a missão dos locais.

O técnico Paulo Fonseca, inicialmente, não acenou em reforçar a marcação. Optou por redistribuir seus atletas em campo. Endrick recebeu orientações ao pé do ouvido. Depois de garantir o empate na ida, o brasileiro agora tinha uma função a mais: ajudar da defesa.

Querendo findar com jejum de três jogos sem triunfos na Liga Europa, o Celta cresceu com um jogador a mais e teve tudo para abrir frente com Duran. Cara a cara, o atacante bateu em cima de Greif. O goleiro voltou a salvar os franceses logo depois, em batida forte de Swedberg dentro da área.

Endrick estava distante da área adversária, obrigado a buscar a bola na defesa na nova configuração do Lyon. Sacrificava-se pela equipe e, em contrapartida, sofria para criar algo na frente, onde vem fazendo temporada artilheira que lhe rendeu convocação de Carlo Ancelotti.

Com seu principal atacante no sacrifício, o Lyon perdeu todo o ímpeto ofensivo e lutava, apenas, para não sair em desvantagem. Fer Lopez exigiu nova defesaça de Greif antes do intervalo. Pulo Fonseca tinha 45 minutos para ajustar sua equipe depois de muito sufoco e nenhum susto na frente.

O Lyon teve boa oportunidade aos oito minutos da etapa final com falta próxima da área. Endrick assumiu a cobrança e mandou pelo alto. O destaque francês, entretanto, era o goleiro Greif, que empilhava defesas importantes e salvadoras.

Após outra chance desperdiçada, o técnico Claudio Giraldez resolveu aumentar ainda mais seu poderio ofensivo e colocou o ídolo Iago Aspas, autor de sete gols na temporada, em campo, além de Jutglá, para tentar superar o inspirado Greif. E a resposta veio após três minutos, com gol do lateral Rueda - já havia anotado em Vigo e apareceu livre na pequena área.

Bastante cansado pela dupla função, Endrick deixou o gramado aos 22 minutos, extenuado. Mesmo precisando de reação, O Lyon fez a segunda metade da fase final totalmente modificado. E mais da base do coração do que na tática.

Querendo repetir a ida, quando buscaram a igualdade no fim, os franceses foram todos para a área. AS jogadas limitavam-se a chuveirinhos sem produtividade e o castigo veio nos acréscimos. Rueda deu lindo passe entre as linhas de marcação e Jutglá saiu livre, escolheu o canto e garantiu a festa espanhola.

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