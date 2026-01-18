Marcus D'Almeida conquista o bronze na etapa de Nîmes da Copa do Mundo indoor de tiro com arco

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Vice-líder do ranking mundial de tiro com arco, na categoria arco recurvo, e principal nome do Brasil na modalidade, Marcus D'Almeida conquistou neste domingo a medalha de bronze na etapa de Nîmes da Copa do Mundo indoor, na França.

O arqueiro de 27 anos conseguiu um lugar no pódio ao derrotar o franco-canadense Alexandre Desemery por 7 a 3, após ter sido batido por 6 a 4 pelo atual campeão mundial, o espanhol Andrés Temiño, na semifinal. Para chegar entre os quatro melhores, o brasileiro ainda derrotou o francês Thomas Raimbault, o israelense Roy Dror e o alemão Jonathan Vetter.

Marcus D'Almeida havia liderado a fase classificatória, no sábado, e batido o recorde brasileiro com uma pontuação de 596 de 600 possíveis. Assim, avançou para as eliminatórias como cabeça de chave número 1.

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, D'Almeida tem conseguido bons resultados no atual ciclo olímpico, desde a eliminação nas oitavas de final dos Jogos de Paris-2024.

No ano passado, ele venceu a etapa turca de Antália da Copa do Mundo, foi vice-campeão mundial em setembro e levou a prata no Finals, competição que reuniu os oito melhores do ranking mundial de arco recurvo em Nanjing, na China.

