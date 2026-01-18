Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

VITÓRIA

Marcus D'Almeida conquista o bronze na etapa de Nîmes da Copa do Mundo indoor de tiro com arco

Brasileiro sobe ao pódio na França após recorde nacional na fase classificatória

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/01/2026 - 20h00
Vice-líder do ranking mundial de tiro com arco, na categoria arco recurvo, e principal nome do Brasil na modalidade, Marcus D'Almeida conquistou neste domingo a medalha de bronze na etapa de Nîmes da Copa do Mundo indoor, na França.

O arqueiro de 27 anos conseguiu um lugar no pódio ao derrotar o franco-canadense Alexandre Desemery por 7 a 3, após ter sido batido por 6 a 4 pelo atual campeão mundial, o espanhol Andrés Temiño, na semifinal. Para chegar entre os quatro melhores, o brasileiro ainda derrotou o francês Thomas Raimbault, o israelense Roy Dror e o alemão Jonathan Vetter.

Marcus D'Almeida havia liderado a fase classificatória, no sábado, e batido o recorde brasileiro com uma pontuação de 596 de 600 possíveis. Assim, avançou para as eliminatórias como cabeça de chave número 1.

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, D'Almeida tem conseguido bons resultados no atual ciclo olímpico, desde a eliminação nas oitavas de final dos Jogos de Paris-2024.

No ano passado, ele venceu a etapa turca de Antália da Copa do Mundo, foi vice-campeão mundial em setembro e levou a prata no Finals, competição que reuniu os oito melhores do ranking mundial de arco recurvo em Nanjing, na China.

tenis

Tenista socorre boleira que desmaia de calor na Austrália; vídeo

Turca, Zeynep Sonmez, interrompeu o jogo contra Ekaterina Alexandrova ao perceber que uma boleira passava mal em quadra

18/01/2026 13h00

Um gesto de atenção transformou um momento de susto em alívio no Australian Open. Durante a partida contra Ekaterina Alexandrova, a turca Zeynep Sonmez interrompeu o jogo ao perceber que uma boleira passava mal em quadra por causa do forte calor em Melbourne - acabou desmaiando na quadra.

O incidente aconteceu no fim do segundo set, quando os termômetros marcavam cerca de 28°C na capital australiana. Sonmez se aproximou ao notar que a boleira demonstrava sinais de mal-estar e pediu que ela se sentasse e bebesse água. No caminho, ela acabou desmaiando e foi amparada pela jogadora. Confira: 

Após a partida, a turca explicou que agiu por instinto ao perceber que algo não estava bem. "Sempre digo que é mais importante ser uma boa pessoa do que ser uma boa tenista. Foi apenas meu instinto ajudá-la", afirmou Sonmez, que contou que a boleira tremia bastante no momento do atendimento.

A atitude rendeu aplausos do público presente e também marcou um dia especial para a jogadora dentro de quadra. Atual número 112 do mundo, Sonmez venceu Ekaterina Alexandrova, 11ª do ranking e cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4, conquistando sua primeira vitória em uma chave principal de Australian Open.

Com o triunfo, a turca avançou à segunda rodada e aguarda a vencedora do duelo entre a americana Elizabeth Mandlik e a húngara Anna Bondar. A organização do torneio, por sua vez, monitora as condições climáticas, já que a previsão indica temperaturas ainda mais altas nos próximos dias.

TÊNIS

João Fonseca tem data e hora de estreia no Australian Open; confira

João entra em quadra nesta segunda-feira, 19, por volta das 22h30, pelo horário de Mato Grosso do Sul

18/01/2026 12h00

Sensação da última temporada, Fonseca participará pela segunda vez do Australian Open

Sensação da última temporada, Fonseca participará pela segunda vez do Australian Open Reprodução/X/João Fonseca

João Fonseca já tem data e horário de estreia no Australian Open de 2026 definidos. O brasileiro de 19 anos e atualmente na 32ª posição no ranking da ATP enfrentará o americano Eliot Spizzirri em duelo válido pela primeira rodada da chave de simples do Grand Slam.

João entra em quadra nesta segunda-feira, 19, por volta das 23h30 (de Brasília). O carioca e Spizzirri farão o segundo jogo da 1573 Arena, depois do confronto entre o italiano Luciano Darderi e o chileno Cristian Garin.

Esta será a segunda participação de Fonseca no Australian Open. No ano passado, ele parou na segunda rodada, quando foi superado pelo italiano Lorenzo Sonego.

Na estreia, o brasileiro bateu o favorito russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5), em sua única vitória contra um top-10 do mundo na carreira.

Atual 85º colocado do ranking da ATP, Eliot Spizzirri tem 24 anos e disputa o Grand Slam na Austrália pela segunda vez na carreira. Ao todo, o americano acumula cinco finais de simples em torneios de nível Challenger, com dois títulos e três vices no currículo.

João Fonseca e Spizzirri já se enfrentaram uma vez no circuito profissional. Em 2024, o brasileiro foi superado pelo rival no qualificatório do US Open por 2 sets a 1.

 

