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Memphis tem lesão muscular e vai viajar para fazer tratamento com seleção holandesa

Atacante foi substituído na partida do Corinthians contra o Flamengo após sentir dores ainda no 1° tempo

Estadão Conteúdo

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23/03/2026 - 23h00
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Memphis Depay teve constatado um estiramento do músculo anterior da coxa direita e fará tratamento junto à seleção holandesa. O atacante foi substituído na partida do Corinthians contra o Flamengo após sentir dores ainda no primeiro tempo.

O próprio clube informou, em comunicado publicado nesta segunda-feira, que, mesmo lesionado, o jogador foi solicitado pela seleção. Ele vai dar início ao tratamento com o departamento médico da Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB, na sigla em holandês).

Memphis já estava convocado para os amistosos contra Noruega e Equador, nesta Data Fifa. Os dois jogos ocorrem na Holanda. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, comentou a situação.

"Pode ser que ele (Memphis) ainda se integre, mas não parece estar bem. Ele até poderia vir para o segundo jogo, talvez. Mas se ele não conseguir, tudo bem, nem precisa. E não chamarei substituto (em caso de corte). Nem saberia quem chamar", disse o treinador, ainda antes do comunicado do Corinthians.

Após ter sido substituído, aos 22 minutos de jogo, Memphis foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas. O atacante publicou uma justificativa nas suas redes sociais.

"Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", disse.

O Corinthians vive um momento de pressão, com uma série de sete jogos sem vitória. Após a Data Fifa, a equipe volta a atuar no dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã. O time paulista caiu para o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos.

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Libertadores Sub-20: onde assistir e horários dos jogos de Flamengo e Palmeiras

As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle, às 14h30 e 18h30, horário de Brasília

22/03/2026 11h30

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Times disputam a Libertadores Sub 20 neste domingo

Times disputam a Libertadores Sub 20 neste domingo Divulgação

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Dois times brasileiros entram em campo neste domingo, 22, na Libertadores Sub-20, com um deles disputando o título.

Às 14h30, o Palmeiras disputa o terceiro lugar contra o Olímpia, e às 18h30, o Flamengo entra em campo contra o Santiago Wanderers em busca do tricampeonato consecutivo.

Os representantes do País chegaram muito perto de fazerem mais uma final entre eles, que aconteceu justamente no ano passado, em que o time rubro-negro venceu nos pênaltis após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar.

A equipe alviverde caiu nas semifinais após levar a virada dos uruguaios em um jogo em que teve três expulsos.

Essa será a primeira vez que tanto Palmeiras quanto Olímpia disputam o terceiro lugar, e também a estreia do Santiago Wanderers em decisões da Libertadores Sub-20.

Para o Flamengo, é a terceira final seguida e a chance de manter os 100% de aproveitamento no jogo derradeiro da competição. Em 2024, a vitória foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 1.

QUANDO E ONDE SERÃO OS JOGOS DA LIBERTADORES SUB-20?

As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle. O Palmeiras entra em campo às 14h30, enquanto o jogo do Flamengo está previsto para começar às 18h30, ambos no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR AO VIVO A OLIMPIA X PALMEIRAS

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ONDE ASSISTIR AO VIVO A FLAMENGO X SANTIAGO WANDERERS

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3X1

Operário vence primeiro jogo da final e tem dois gols de vantagem para decisão em casa

Bataguassu, que busca o título inédito para o município do interior, diminuiu o placar nos minutos finais

21/03/2026 17h45

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Arthur Manoel, camisa 27 do Operário, entrou na segunda etapa e fez dois gols

Arthur Manoel, camisa 27 do Operário, entrou na segunda etapa e fez dois gols Reprodução / Operário Futebol Clube

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Na tarde deste sábado (21), o Operário venceu, fora de casa, o Bataguassu, no Estádio Pereirão, no primeiro jogo da final do campeonato estadual sul-mato-grossense. O Galo emplacou 3x1 e garante uma boa vantagem para a decisão dentro de casa, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz. Ainda não há data nem horário para a partida de volta, pois o time da Capital tem outras competições no calendário.

Artilheiro do Brasil em 2026 com 15 gols, o atacante Alex Choco, do Bataguassu, passou em branco e não fez uma boa partida.

O Operário abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de contra-ataque, Mateus Petri cruzou na área depois do passe de Robinho e o atacante Eduardo Tanque desviou com a coxa, no canto do goleiro Mandela.

No intervalo, o técnico Paulo Massaro trocou o autor do primeiro e único gol, até aquele momento. No lugar de Eduardo Tanque, entrou o camisa 27 Arthur Manoel. A mudança foi fundamental para o time melhorar na segunda etapa.

Aos nove minutos do segundo tempo, o meio campista Robinho foi lançado em profundidade, cortou para dentro e encontrou Arthur Manoel livre. O atacante, de frente para o goleiro, finalizou de pé direito e fez o segundo do Operário. Mandela até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Oito minutos depois, aos 17 da segunda etapa, veio o terceiro gol, com participação dos dois jogadores que entraram no intervalo. Em nova jogada de contra-ataque, Danilinho encontrou Arthur Manoel na área, que dominou e fez seu segundo gol na decisão. Operário 3 a 0 em cima do Bataguassu.

Quando tudo parecia caminhar para o 3x0, aos 49 minutos, após escanteio cobrado por Breno, Marquinhos Murici subiu no meio dos defensores do Operário e cabeceou no canto do goleiro Lucas Covolan, para diminuir o placar e manter a esperança dos torcedores locais para o jogo da volta.

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