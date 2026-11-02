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Memphis treina no Corinthians e deve ter chance em clássico com o São Paulo

Após 22 dias afastado por lesão, atacante pode estrear sob o comando de Clarence Seedorf em clássico decisivo para o Corinthians, que luta para sair da zona de rebaixamento.

Estadão Conteúdo

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02/11/2026 - 19h00
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Memphis Depay está de volta. O atacante treinou normalmente com o elenco do Corinthians nesta segunda-feira, 2, e deve ter a oportunidade de retornar na partida diante do São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira.

O atleta não entra em campo desde 11 de outubro, quando o Corinthians perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras. Nos 22 dias seguintes, desfalcou a equipe em três partidas, todas já sob o comando de Clarence Seedorf, por causa de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita.

Após um período de transição física, o camisa 10 está disponível pela primeira vez para o treinador holandês.

Além de representar um importante reforço em um momento crítico para o clube na temporada, a volta de Memphis também é vista como uma oportunidade de redenção para o holandês.

Desde a polêmica renovação contratual, o camisa 10 esteve em campo em apenas uma vitória em nove jogos, contribuindo com uma assistência nesse período.

A situação na tabela aumenta a importância do clássico contra o São Paulo para o time alvinegro. Com 36 pontos, o Corinthians ocupa a 17ª colocação e abre a 34ª rodada dentro da zona de rebaixamento. A distância para o Mirassol, primeiro clube fora do Z-4, é de apenas um ponto.

RENOVAÇÃO DE MEMPHIS PASSOU POR IMPASSE ANTES DE SER OFICIALIZADA

A permanência de Memphis no Corinthians foi uma das novelas dos bastidores do clube em 2026. Após meses de negociação, o presidente Osmar Stábile chegou a anunciar, em 11 de agosto, que não renovaria o contrato do holandês, alegando motivos financeiros.

Uma semana depois, porém, as partes chegaram a um novo acordo, que estendeu o vínculo até julho de 2028.

Para viabilizar a renovação, o atacante aceitou reduzir sua remuneração, diminuir pela metade a verba de marketing e abrir mão do auxílio-moradia.

O novo contrato também retirou bonificações específicas por partidas disputadas e gols marcados, além de estabelecer novas condições para o pagamento da dívida que o clube tinha com o jogador.

Dentro de campo, o holandês também enfrentou momentos difíceis. Em setembro, desperdiçou uma cobrança decisiva no último lance da partida contra o Estudiantes, resultado que confirmou a eliminação do Corinthians nas quartas de final da Libertadores.

O episódio fez parte de uma temporada em que Memphis encontrou dificuldades para engrenar e marcou apenas um gol, feito em partida contra o Santos.

Na ocasião, abriu o placar para o time alvinegro, mas viu o adversário buscar o empate por 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

SEM VENCEDOR

Pantanal estreia na Copa MS com empate em casa

O clube de Campo Grande saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas viu o São Gabriel igualar no final do jogo

01/11/2026 15h00

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Pantanal e São Gabriel ficaram no empate em 1 a 1 na manhã deste domingo, na Capital

Pantanal e São Gabriel ficaram no empate em 1 a 1 na manhã deste domingo, na Capital Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

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O Pantanal estreou na Copa MS com um empate em casa, na manhã deste domingo (1º), contra o São Gabriel.

Após perder parte do elenco após o fim do estadual, o Pantanal vem para a competição com caras novas e um novo comandante, já que o clube contratou o técnico português João Carlos Barros, que foi campeão da Série B Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense.

O jogo de estreia começou às 10h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A equipe da casa saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, quando, em jogada pela esquerda, o lateral Izaldo cruzou na área para Porto, de cabeça, tirar do goleiro Valsir e abrir o placar.

À frente, o Pantanal empilhou chances desperdiçadas, especialmente na reta final da partida, e deu a oportunidade para que o time do interior sonhasse com o empate. E foi o que aconteceu.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Rodrigo cruzou pela esquerda e Gigante, que saiu do banco de reservas, ganhou dos marcadores pelo alto e, de cabeça, venceu o goleiro Luizão, igualando o placar, que assim se manteve até o fim.

Vale lembrar que esta é a segunda rodada da Copa MS. A primeira rodada já aconteceu durante a semana, e contou com a vitória do Dourados sobre o 7 de Setembro e o empate em 2 a 2 entre São Gabriel e União ABC. Ambas as partidas aconteceram na última quarta-feira (28).

Atualmente, o Dourados lidera o grupo A, com três pontos, seguido por Naviraiense e 7 de Setembro, ambos com zero pontos. No grupo B, o São Gabriel lidera, com dois pontos, à frente do Pantanal e do CE União ABC, que estão com um ponto.

Inclusive, Naviraiense é outro time que teve sua estreia reservada para este domingo, jogando em casa contra o Dourados, às 18h. E o time de Naviraí também vem com caras novas, tanto dentro de campo quanto na beira do gramado, o time anunciou Claudemir Sturion, com novo técnico da equipe.

Na próxima rodada, prevista para acontecer na quarta-feira (4), o 7 de Setembro recebe o Naviraiense, às 15h, e o Pantanal vai em busca da sua primeira vitória na competição contra o CE União ABC, novamente no Estádio Jacques da Luz.

Formato de Disputa 

A competição será disputada em três fases, grupos, semifinal e final. Na primeira etapa, os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos.

O Grupo A será formado por Naviraiense, Dourados e 7 de Setembro, enquanto o Grupo B terá Pantanal, São Gabriel e União ABC.

Após o término da fase de grupos, as duas equipes mais bem colocadas de cada chave avançam às semifinais. Os confrontos serão definidos da seguinte forma, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B medirá forças com o segundo colocado do Grupo A.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final, também em partidas de ida e volta. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2027, ao lado de Operário e Bataguassu., que por já estarem garantidos na competição nacional, não estão participando da Copa MS.

(Colaborou João Pedro Zequini)

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Decisão

Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define horário da final da Libertadores; veja detalhes

Verdão disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo

31/10/2026 23h00

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Taça da Copa Libertadores da America

Taça da Copa Libertadores da America Reproção/ CNN Brasil

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A Conmebol confirmou neste sábado (31) o horário da final da Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. A partida será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Palmeiras disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo, depois de terminar a edição de 2025 com o vice-campeonato. Tricampeão da Libertadores, com títulos em 1999, 2020 e 2021, o clube paulista tenta conquistar a quarta taça de sua história.

Do outro lado, o Estudiantes busca o quinto título continental. A equipe argentina, campeã em 1968, 1969, 1970 e 2009, não chegava a uma final desde a conquista sobre o Cruzeiro, há 17 anos.

Os dois finalistas garantiram a classificação nos pênaltis. O Palmeiras eliminou o Fluminense na semifinal, enquanto o Estudiantes deixou o Flamengo, atual campeão da competição, pelo caminho.

PALMEIRAS VOLTA AO ESTÁDIO ONDE CONQUISTOU A LIBERTADORES DE 2021

O Estádio Centenário receberá uma final de Libertadores em jogo único pela segunda vez. A primeira foi justamente em 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou seu terceiro título continental.

Na ocasião, Raphael Veiga abriu o placar para o time paulista, Gabriel Barbosa empatou para os cariocas e Deyverson marcou o gol da vitória no tempo extra. Mais de 55 mil torcedores acompanharam a decisão em Montevidéu.

A capital uruguaia também tem importância histórica para a Libertadores. Foi na cidade que aconteceu a primeira partida da competição, em 1960, além do primeiro jogo de uma final do torneio.

Veja data, horário e local da final da Libertadores 2026

Palmeiras x Estudiantes

Data: sábado, 28 de novembro

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

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