Esportes

Campo-grandense

Mini Craque Neto rouba cena em vídeo de apresentação de Lingard no Corinthians

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica é conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto

Alison Silva

Alison Silva

06/03/2026 - 14h30
O vídeo de apresentação do inglês Jesse Lingard como novo reforço do Sport Club Corinthians Paulista na manhã nesta sexta-feira (6) teve um protagonista inesperado.

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica, de apenas 10 anos, conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto, o Craque Neto, roubou a cena ao reproduzir um dos bordões do ídolo corintiano durante o anúncio oficial do jogador.

No vídeo divulgado pelo clube, o garoto aparece incorporando o personagem que o tornou famoso na internet.

Com o estilo irreverente e os trejeitos característicos de Craque Neto, o “Mini Craque Neto” arranca risadas e rapidamente virou um dos pontos mais comentados entre torcedores nas redes sociais. No vídeo, ele aparece chamando o inglês de "oreiudo e pé de rato". Veja: 

O anúncio confirmou a contratação de Lingard até o fim de 2026. O contrato ainda prevê uma cláusula de renovação automática até o término de 2027, caso o jogador alcance metas estabelecidas pelo clube.

Livre no mercado, o meia-atacante inglês de 33 anos estava sem clube desde que deixou o FC Seoul time da Coreia do Sul. A passagem pelo futebol asiático foi considerada positiva: em 67 partidas disputadas, Lingard marcou 19 gols e deu 11 assistências.

Lingard está no Brasil desde domingo (1º), mas o anúncio oficial demorou mais do que o esperado. De acordo com o portal Lance!, a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador pudesse ser oficializado e ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A expectativa da torcida agora é ver o inglês em campo vestindo a camisa alvinegra. O jogador revelado pelo Manchester United e com passagem pelo West Ham disputou a Copa do Mundo de 2018 e marcou um gol no torneio. 

Atacante vai vestir a camisa 77 em alusão ao título paulista daquele ano / Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O garoto

O pequeno viralizou em fevereiro do ano passado, como noticiou o Correio do Estado. À época, o novo sucesso mirim do Brasil, possuía 300 mil seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações na sua página "Os Donos da Bolinha". Neste momento, o perfil conta com quase 700 mil seguidores, onde o garoto já postou vídeo "cornetando" o novo jogador. 

Júnior Manica, pai do “Mini Neto”, como é conhecido, conta que o menino sempre teve contato com a comunicação e a comédia, mas que tudo começou quando assistiam a um jogo do Corinthians na TV.

“Ele foi no quarto fazer alguma coisa, e ficou brincando, fazendo alguns sons com a voz. E aí ele voltou e falou ‘pai, olha o que eu sei fazer. Eu sei imitar o Neto’. Falei ‘não é possível, né?’. Ele imitou, eu filmei e postei no meu story (Instagram)”, afirmou.

Ele conta que mesmo com a reação positiva de seus seguidores ao vídeo postado, acabou “ficando por isso mesmo”. Um tempo depois, Júnior conta que Bernardo revelou o desejo de fazer vídeos no Tik Tok sobre notícias do mundo do futebol, mas logo foi barrado pela rede social por ter menos de 16 anos.

Então, o pai do Mini Neto o aconselhou a postar os vídeos no Instagram, onde não há idade mínima. Mesmo conseguindo a liberação para publicar o conteúdo, Júnior achava que Bernardo estava muito sério em seus vídeos.

“Falei ‘filho, faz uma coisa mais solta, mais engraçada. Usa o Neto que você imitou naquele dia, faz o Neto dando as notícias’. Quando eu estava na Rádio Hora [onde Júnior trabalha], ele criou o primeiro vídeo e postou. Eu já achei muito legal, muito engraçado, e compartilhei no meu Instagram porque o dele até então não tinha seguidores”, explicou Júnior.

Quanto o fato do filho ter roubado à cena na chegada do novo jogador, Júnior disse que é muito gratificante ver o filho fazer parte da história recente do clube e ser querido da torcida corintiana.

"Não tive influência no fato dele ser corintiano, partiu dele. É muito gratificante saber que hoje ele faz parte da história do Corinthians, torcedores que marcam a história", disse. 

Sobre o novo contratado, Júnior disse que jamais imaginava ter algum contato com Lingard. "Joguei muito video-game com o Lingard, aquele CD falsificado do Bomba Patch, jamais imaginava ter contato com ele e com outros jogadores do Corinthians", destacou o pai, que falou enquanto o filho participa de uma bateria de gravações ao longo do dia. 

*Colaborou Felipe Machado

ADEUS

De virada, Ivinhema F.C perde e é eliminado da Copa do Brasil

Com jogo de seis gols, Ivinhema não consegue a vitória em casa e cai antes da fase de grupos

05/03/2026 10h43

Ivinhema toma virada e está eliminado da Copa do Brasil

Ivinhema toma virada e está eliminado da Copa do Brasil Reprodução / FFMS

O Ivinhema Futebol Clube encerrou sua participação na Copa do Brasil de 2026 após derrota para o Volta Redonda Futebol Clube (RJ) por 4 a 2. Apesar da vantagem de jogar em casa, o ambiente familiar não foi o suficiente.

No Saraivão, casa do Azulão do Vale, os times iniciaram a partida às 18h no horário sul-mato-grossense. Com a bola para o time da casa, o Ivinhema recebeu o time carioca com pressão.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque iniciado por Wendel, o volante Ninho recebeu a bola e de primeira, ainda fora da área, soltou o chute em direção ao gol adversário para abrir o placar para o Ivinhema. 

Seguida a pressão e com melhores chances durante o primeiro tempo, aos 38 minutos, Elieser, camisa 9 do Azulão do Vale, tocou a bola para o camisa 9, Wendel, que achou o gol com chute do início da área e ampliou o placar para 2 a 0.

Apesar da dominância e dos gols, ainda durante o primeiro tempo da partida, o jogo teve mais 3 gols. Aos 41 minutos, Wagninho fez o levantamento para a área, em que Ygor Catatau, de costas para o gol, recebeu de cabeça e, no canto esquerdo do goleiro, marcou o primeiro do Volta Redonda.

Com mais seis minutos de acréscimo, o clube carioca conseguiu virar o jogo. Aos 49, na tentativa de cruzamento, o chute do lateral-direito do Volta Redonda passou por todo mundo da área, encontrou o gol e deixou empatado no Saraivão.

No minuto seguinte, o Volta Redonda roubou a bola e o camisa 8, Dener, virou o placar para o time visitante, com chute no ângulo, sem chance para o goleiro. O placar do primeiro tempo encerrou em 3 a 2, com quatro dos gols de fora da área.

Depois do intervalo, o clube do interior do Estado não conseguiu manter a mesma intensidade do começo do jogo. Apesar de mais algumas chances boas para empatar novamente, o placar para o Ivinhema não mudou, e ainda sofreu mais um gol para ampliar a diferença.

Novamente nos acréscimos, com oito minutos a mais, o Volta Redonda aproveitou e marcou para definir o classificado. Aos 51, o atacante carioca no canto esquerdo fez o último gol do Volta Redonda e o sexto do jogo.

Com o apito final, o Azulão do Vale se despediu da competição nacional na segunda fase e em casa. O clube precisava de mais duas vitórias para chegar à fase de grupos.

Resta um

Na terceira fase e prestes a enfrentar o Vila Nova (GO), o único representante de Mato Grosso do Sul que está na competição é o Operário Futebol Clube. Com vitória em cima da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), o Galo da Massa acumula a vitória por 2 a 1.

O Vila Nova enfrentou o Velo Clube ontem e encerrou o placar em tempo normal em 0 a 0. Nos pênaltis, o time de Goiânia se classificou para jogar contra o Operário, por 4 a 2.

O confronto entre Operário F.C e Vila Nova F.C está na 11ª chave das disputas e ainda não foi divulgado local, horário e data. Porém, a terceira fase da Copa do Brasil está prevista para começar a partir do dia 11 de março.

DECISÃO

Ivinhema busca classificação inédita na Copa do Brasil

Azulão do Vale joga hoje contra o Volta Redonda-RJ, e se ganhar, chega à terceira fase da disputa pelo título nacional

04/03/2026 10h35

Em casa, Ivinhema decide ida para terceira fase da Copa do Brasil

Em casa, Ivinhema decide ida para terceira fase da Copa do Brasil Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Em casa, o Ivinhema Futebol Clube enfrenta o Volta Redonda-RJ para decisão que determinará o futuro dos times na Copa do Brasil. A disputa acontece no Saraivão, às 18h, e time sul-mato-grossense pode garantir feito inédito ao chegar na 3ª fase da competição nacional.

A campanha do Azulão do Vale até o momento, acumula uma vitória em cima do Independente-AP, em que derrotou o adversário amapaense com gol de Douglas Fogliato, de fora da área. Já o Volta Redonda faz a sua estreia na competição no jogo de hoje.

Além da Copa do Brasil, ambos os times iniciaram a temporada de 2026 na disputa pelos Estaduais, mas estão em momentos diferentes. O Volta Redonda disputa o Campeonato Carioca e no último jogo, válido pela semifinal empatou em 1 a 1 contra o Bangu, mas foi eliminado da decisão pela Taça Rio devido ao placar agregado.

No lado sul-mato-grossense, o Ivinhema também empatou no último jogo, com placar final em 2 a 2, contra o F.C Pantanal. Porém, o jogo foi válido ainda pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Estadual, e agora o clube segue para disputa de quartas de finais.

Raro

O jogo entre o Ivinhema e o Volta Redonda definirá o tamanho do feito inédito que o clube sul-mato-grossense constrói até o momento. Essa é a primeira vez que o Azulão do Vale disputa a competição.

Além da conquista inédita para o próprio clube, em caso de vitória e classificação, o time será a segunda equipe de Mato Grosso do Sul a chegar à terceira fase nesta temporada, feito histórico para o futebol do Estado, visto que há 32 anos os representantes não chegavam à última etapa antes da fase de grupos. 

Já na terceira fase, outro clube do Estado, o Operário Futebol Clube venceu na última quarta-feira (26), por 2 a 1 em cima do ASA (AL) e garantiu a classificação. O Galo da Massa espera o vencedor do duelo entre Velo Clube (SP) e Vila Nova (GO), que acontece hoje (04), às 18h, no Benitão.

O Operário já embolsou até o momento R$ 1,78 milhão pelas classificações. Já o Ivinhema garantiu R$ 830 mil até agora, e ainda pode receber R$ 950 mil se conseguir a classificação para a terceira fase. Se acontecer, o Azulão do Vale enfrenta o América Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

*Saiba

Em 120 jogos dos times de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, o maior destaque das equipes foi em 1994. Na ocasião, o Esporte Clube Comercial alcançou as quartas de final, após eliminar o Kaburé E.C (TO) e o Linhares F.C (ES), e segue desde então com marco de melhor campanha entre os clubes sul-mato-grossenses na competição.

> Serviço

Partida: Ivinhema x Volta Redonda
Data: hoje - 04/03
Horário: às 18h (MS)
Local: Estádio Saraivão
Transmissão: canal do Youtube da Federação de Futebol Sul-Mato-grossense (FFMS)

 

