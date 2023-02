Nenhum jogador acerta e Mega-Sena acumula em R$ 9 milhões

Campeonato Paulista

Peixe busca vitória para não ficar fora das quartas de final pelo 3º ano consecutivo

Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo com os dois times em situações bem opostas no Campeonato Paulista.

Enquanto o Timão já está garantido na próxima fase, o Peixe vai encarar o clássico, agendado para as 15h (MS), na Vila Belmiro, como a primeira decisão deste ano. Isso porque o Santos corre o risco de ficar de fora das quartas de final do estadual pelo terceiro ano consecutivo.

No time da Baixada Santista, o desempenho na vitória contra o Ceilândia, na estreia da Copa do Brasil, por 1 a 0, em Taguatinga, deixou o treinador, Odair Hellmann, confiante na possibilidade de obter um bom resultado contra o tradicional rival do Parque São Jorge.

“O mais importante é que vieram a vitória [em Taguatinga], a classificação e o terceiro jogo sem derrota. Vitória fora de casa é um aspecto importante. Daqui um dia e meio temos uma decisão. É mudar o momento, continuar sendo maduros e equilibrados. O time fez uma partida séria, concentrada, e, por isso, classificou”, disse o treinador.

O Santos está em terceiro lugar no Grupo A, com 13 pontos, um a menos do que Botafogo e Inter de Limeira. Detalhe: as duas equipes jogam neste sábado, o que vai fazer com que os comandados de Odair entrem em campo para o clássico sabendo do resultado dos rivais.

Argentino

Já no Corinthians a expectativa é de que o argentino Fausto Vera volte ao time titular da equipe do Parque São Jorge. Contratado em julho de 2022 para sua primeira aventura longe de casa, o volante revelou que ainda se sente sozinho em solo verde e amarelo e que busca refúgio em séries de tevê e no mate.

Fausto chegou ao clube com o Brasileirão de 2022 rolando e foi logo se firmando entre os titulares, ainda sob o comando de Vítor Pereira, jogando uma sequência de jogos.

Neste ano, sob a direção de Fernando Lázaro, também largou como titular, mas um entorse no tornozelo, na estreia contra o Red Bull Bragantino, o deixou fora por algumas rodadas. Ele retornou na reserva, mas tem tudo para ser novidade na Vila Belmiro.

“Aqui em São Paulo saio bastante para jantar e fico com a minha família. Quando estou sozinho, gosto de treinar pela manhã e, à tarde, sigo trabalhando também mais um pouco na academia. Depois gosto de descansar em casa, assisto séries e tomo um mate”, revelou.

O Corinthians não conta com compatriotas de Fausto, o que dificulta sua ambientação. Os gringos do elenco são os paraguaios Romero e Balbuena e o colombiano Cantillo.

Protesto

Nos bastidores do clássico, a escolha de Edina Alves Batista para apitar o duelo não agradou a diretoria do Santos, que entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol (FPF) tentando modificar, em vão, a escolha.

Sem ser ouvido, o clube soltou uma nota de repúdio assinada pelo presidente Andrés Rueda.

“O Santos Futebol Clube vem a público demonstrar a sua preocupação com a escolha da árbitra Edina Alves Batista para o clássico contra o Corinthians, no domingo, na Vila Belmiro. Desde a divulgação da escala de arbitragem para este importante jogo, o clube se empenhou em esclarecer sobre essa escolha em conversas diretas entre os presidentes Andrés Rueda e Reinaldo Carneiro Bastos, também entre o coordenador de esportes Falcão e o vice da FPF, Mauro Silva”, explicou, em nota, o Santos.

Ainda no estadual de 2022, o Peixe fez uma reclamação formal sobre falhas cometidas por Edina Alves, que deixou de marcar dois pênaltis claros para a equipe, derrotada na época por 3 a 0. A FPF reconheceu os erros e prometeu “ações corretivas” na arbitragem. Edina voltou a apitar jogos da equipe neste estadual, e o clube também não gostou nada da arbitragem no empate sem gols contra o Água Santa – cobrou expulsões de jogadores dos rivais.

Solidariedade

Em meio aos bastidores da disputa, os clubes deixaram a rivalidade do campo de lado e fizeram uma parceria, nesta sexta-feira, para arrecadar recursos para ajudar as vítimas das enchentes que deixaram mais de 4 mil desabrigados no litoral norte do estado de São Paulo.

A campanha Juntos pelo Litoral vai leiloar a camisa dos 11 titulares de cada equipe, todas autografadas e com lances a partir de R$ 800, e o dinheiro será encaminhado para as cidades de São Sebastião e Bertioga, que sofreram com desabamentos, alagamentos e falta de abastecimento. Muitas pessoas perderam a vida na região.

“Santos e Corinthians se uniram em uma iniciativa para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram o litoral do estado de São Paulo nos últimos dias. A camisa dos jogadores dos dois clubes terá um patch especial, na barra frontal, para simbolizar a união #juntospelolitoral”, informou o comunicado dos clubes.

Assine o Correio do Estado