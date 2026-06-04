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PRÉ-COPA

Neymar não viaja com seleção para Cleveland; segue em tratamento

Cidade dos EUA sedia último amistoso do Brasil com Egito no sábado

Agência Brasil

04/06/2026 - 20h00
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O atacante Neymar não viajará junto com a seleção brasileira para Cleveland (Estados Unidos) onde a Amarelinha enfrenta o Egito no sábado (6), no último amistoso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo. De acordo com a CBF afirmou que o jogador seguirá em tratamento para se recuperar da lesão muscular grau 2 na panturrilha direita.

“O atleta Neymar não viajará com a delegação para Cleveland. Ele ficará em Nova Jersey, em tratamento de fisioterapia e intensificando a programação de recuperação física”, informou a entidade em comunicado na manhã desta quinta-feira (4).

A comissão técnica aguarda a recuperação do atleta para a primeira fase do Mundial. No último sábado (30), o treinador italiano Carlo Ancelotti afirmou que não planeja fazer cortes na lista final de 26 convocados.

“Pensamos que ele [Neymar] pode se recuperar para o primeiro jogo. Se não puder, para o segundo jogo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém”, enfatizou o técnico.

O Brasil encara o Egito às 19h (horário de Brasília) no sábado (6), no estádio Huntington Bank Field, na Cleveland, no estado de Ohio. A abertura da Copa do Mundo será na próxima quinta (11), às 16h, no México. A seleção anfitriã medirá forças com a África do Sul, no estádio Azteca, no primeiro duelo do Grupo A, que inclui ainda República Tcheca e Coreia do Sul.

A seleção brasileira estreará contra Marrocoas, em 13 de junho (um sábado), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.

De malas prontas

Campo-grandense Ederson fecha acordo de R$ 262 milhões com Manchester United

Sul-mato-grossense é apontado como substituto ideal de Casemiro nos Red Devils

03/06/2026 15h30

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Éderson também foi especulado em vários times grandes europeus, como Inter de Milão e Liverpool

Éderson também foi especulado em vários times grandes europeus, como Inter de Milão e Liverpool Foto: Atalanta

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Atualmente na Atalanta, da Itália, o meio-campista campo-grandense Éderson, de 26 anos, fechou um acordo de R$ 262 milhões com o Manchester United, da Espanha, informação apurada nesta terça-feira (2) pela ESPN. 

Conforme apurado, os Red Devils vão pagar 40 milhões de euros (R$ 233 milhões, na cotação atual) mais bônus pelo sul-mato-grossense, aguardado na Inglaterra nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato.

A contratação de um meio-campista era uma prioridade do clube, uma vez que Casemiro saiu sem custos de transferência e Manuel Ugarte segue sem definição sobre novo contrato. Além de Éderson, o time inglês deve trazer mais um meia na próxima janela de transferências.

Na pré-lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, foi um dos principais jogadores da Atalanta na última temporada, mas tinha contrato apenas até junho de 2027. Ele soma passagens por Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza.

De origem Terena, o volante fez 41 jogos na atual temporada, na qual marcou três gols e distribuiu duas  assistência. Foi convocado para a disputa da Copa América, em junho de 2024. Valorizado no mercado, também foi sondado outras vezes por Manchester City e Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid e Liverpool. 

Com mãe e avó de origem indígena, inclusive com vários familiares na Aldeia Bananal, em Aquidauana, o jogador tem uma tatuagem em homenagem à sua ascendência terena.

No braço direito ele traz tatuada a data de nascimento da avó materna, apontada por ele como uma de suas inspirações e que inclusive fala a língua dos terenas.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. 

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Seletiva

Campo Grande vence União ABC e garante vaga na Copinha 2027

Clube será o representante do Estado na mais tradicional competição de base do país

03/06/2026 14h30

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Comemoração contou com a presença do presidente da FFMS, Estevão Petrallás

Comemoração contou com a presença do presidente da FFMS, Estevão Petrallás Foto: Rodrigo Moreira / FFMS

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O EC Campo Grande é o representante de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Juniores 2027. Após empate em 1 a 1 na priemeira partida da decisão da seletiva Sub-20, o clube da Capital venceu o União ABC por 3 a 2 no Jacques da Luz e selou a vaga, conquistada no último dia 1°. 

Com a conquista, o Campo Grande será o indicado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) como o representante do Estado na mais tradicional competição de base do país, que acontece em janeiro do próximo ano. Caso a Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, direcione mais uma vaga ao Estado, o que acontece nos últimos anos, esta será do vice-campeão ABC.

Gols

Aos 19' Kairon cobrou escanteio pela direita, o zagueiro Luiz Carioca subiu mais que o marcador e cabeceou no ângulo do goleiro Samuel Zatti, sem chances de defesa do ABC, que empatou aos 38' após Guilherme receber passe de Erick e bater cruzado para igualar o marcador. 

No segundo tempo veio a primeira virada no placar, a favor do ABC. Aos 29', Heitor fez jogada pela direita e rolou para chegada de Riquelme, que bateu forte. A vantagem, porém, durou pouco menos que dez minutos. Aos 38', Douglas rolou por baixo para chegada de Leonardo concluir para o gol, igualando em 2 a 2. 

Já no fim, com tudo encaminhado aos penaltis, o clube da Capital marcou aos 50'. Após disputa de bola entre Daniel foi puxado por Erick dentro da área. Próxima à jogada, a árbitra Karina Carvalho Rocha apontou a falta, cobrança convertida por Samuel. 

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