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Neymar passa em branco, Memphis desencanta, mas Santos e Corinthians ficam no empate

Em má fase, as duas equipes não conseguiram entregar seu máximo e deixaram a desejar na Vila Belmiro

Estadão Conteúdo

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15/03/2026 - 18h00
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Santos e Corinthians promoveram neste domingo, na Vila Belmiro, um clássico com dois tempos muito distintos que terminou em empate por 1 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em má fase, as duas equipes não conseguiram entregar seu máximo e deixaram a desejar. A equipe do Parque São Jorge chega a cinco partidas sem vitória, enquanto os santistas não ganham há quatro jogos.

Pelo lado santista, a confiança foi totalmente depositada em Neymar. O craque passou em branco em sua última chance de convencer Carlo Ancelotti antes da convocação da seleção para os amistosos de março. O camisa 10 tentou ser protagonista, mas não exibiu um futebol suficientemente bom para que não haja dúvidas sobre sua ida para o time nacional. Já no Corinthians, Memphis Depay teve um lampejo do que foi o seu vitorioso 2025 e marcou o primeiro gol da partida. O holandês vivia longo jejum.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Internacional, na Vila. O jogo está agendado para quarta-feira, às 21h30. O Corinthians, por sua vez, visita a Chapecoense na quinta, às 21h30.

O Santos começou o clássico mais valente com boas participações de Neymar e Barreal. Os duelos físicos fizeram subir o tom da partida. A equipe da casa continuou mais propositiva até que Memphis Depay mudou provisoriamente o cenário.

O holandês, que não anotava um gol desde a final da Copa do Brasil, arrancou em contragolpe, levou a bola para o lado esquerdo da área, se livrou da marcação e, com um chute cruzado colocado, pôs o Corinthians em vantagem, aos 18 minutos.

Não houve muito tempo para os corintianos comemoraram. Aos 21, Gabriel Paulista foi pressionado por Neymar, caiu ao fazer o passe, a bola esbarrou no camisa 10 santista e foi para os pés de Gabigol, que partiu em velocidade para a grande área e tocou firme no canto inferior esquerdo de Hugo Souza para deixar tudo igual no marcador.

Com o placar alterado, a partida ficou mais movimentada, com boas chances de parte a parte. Apesar disso, o primeiro tempo terminou com o empate em 1 a 1.

Na volta do intervalo, a intensidade da partida diminuiu. Os treinadores fizeram substituições pontuais que pouco alteraram o ritmo do clássico. A torcida do Santos protestou contra as mudanças promovidas pelo auxiliar Gastón Liendo, que comandou o time dada a suspensão de Juan Pablo Vojvoda.

Depois dos 40 minutos do segundo tempo, o clássico ganhou contornos mais tensos. Em menos de dois minutos, Luan Peres levou dois cartões amarelos e foi expulso de campo. Dorival, então, decidiu aumentar a força ofensiva aérea do Corinthians, trocando Raniele por Pedro Raul.

A situação santista ficou ainda pior quando Lira caiu no gramado reclamando de uma lesão no joelho. Ele deixou o campo quando não havia mais possibilidade de substituição, deixando o time da casa com dois atletas a menos. Apesar das circunstâncias, o Santos conseguiu sustentar o empate até o apito final.

FICHA TÉCNICA - SANTOS 1 x 1 CORINTHIANS

SANTOS - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías, Luan Peres e Christian Oliva (Gabriel Menino); Gustavinho (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Willian Arão) e Neymar; Barreal (Vinicius Lira), Gabigol (Thaciano) e Rony. Técnico: Gastón Liendo (auxiliar).

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Pedro Raul), André (Kayke), Breno Bidon e Carrillo (Allan); Kaio César (Rodrigo Garro) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Memphis Depay, aos 18, Gabigol aos 21 minutos do 1º tempo

CARTÕES AMARELOS - Barreal, Rony, Gustavo Henrique e Kaio César.

CARTÃO VERMELHO - Luan Peres.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

PÚBLICO - 15.008 torcedores.

RENDA - R$ 1.006.278,40.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

AUTOMOBILISMO

Antonelli, mais jovem pole da F1, comemora 'classificação tranquila' no GP da China

Brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 na classificação do GP da China de Fórmula 1 após cometer um erro em sua última tentativa rápida no Q2

14/03/2026 13h00

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Pole também foi destacada por Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari e que abriu espaço na equipe alemã para a chegada de Antonelli.

Pole também foi destacada por Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari e que abriu espaço na equipe alemã para a chegada de Antonelli. Reprodução/X

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Andrea Kimi Antonelli celebrou a pole position conquistada para o GP da China de Fórmula 1, neste sábado (14), resultado que também o colocou como o piloto mais jovem a largar na frente em um Grande Prêmio. O italiano da Mercedes alcançou a marca aos 19 anos, 6 meses e 18 dias, superando um recorde que durava quase duas décadas na categoria.

O jovem piloto aproveitou um problema enfrentado pelo companheiro de equipe George Russell no Q3 para garantir o melhor tempo da sessão em Xangai. Russell ainda voltou à pista e conseguiu uma volta suficiente para assegurar o segundo lugar no grid, mas sem ameaçar a posição de Antonelli.

Após a classificação, o italiano destacou a forma como conduziu a sessão decisiva. "Estou muito feliz, foi uma sessão muito tranquila. Tentei manter o foco, ficar calmo e fazer uma boa volta", afirmou.

O desempenho também recebeu elogios dentro da própria Mercedes. O chefe da equipe, Toto Wolff, lembrou das críticas que surgiram quando o jovem piloto foi escolhido para ocupar uma vaga no time

"Muitos disseram que o garoto era muito jovem para estar em uma Mercedes, que deveríamos tê-lo preparado de outra forma. E ele se saiu bem hoje", comentou.

A pole também foi destacada por Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari e que abriu espaço na equipe alemã para a chegada de Antonelli.

"É uma conquista incrível. Kimi assumiu meu lugar e começou com tudo. É ótimo vê-lo progredindo e ele realmente merece", disse.

Com a pole em Xangai, Antonelli superou uma marca que pertencia a Sebastian Vettel desde o GP da Itália de 2008, quando o alemão largou na frente aos 21 anos, 2 meses e 11 dias.

O resultado também encerrou um longo período sem poles italianas na Fórmula 1 - a última havia sido de Giancarlo Fisichella, no GP da Bélgica de 2009.

Brasil na F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 na classificação do GP da China de Fórmula 1 após cometer um erro em sua última tentativa rápida no Q2.

O piloto da Audi perdeu o controle do carro na Curva 16, rodou e ainda tocou levemente a barreira de proteção na entrada dos boxes, o que encerrou qualquer chance de avançar na sessão.

Até então, o desempenho alimentava a expectativa de uma vaga entre os dez melhores do grid. Bortoleto havia feito o sétimo melhor tempo no Q1, mas acabou ficando pelo caminho na segunda parte da classificação e largará mais atrás no grid em Xangai.

Após a sessão, o brasileiro explicou o que aconteceu no momento decisivo da volta rápida.

"Uma volta até que legal. Sabia que talvez não fosse 100% suficiente para passar para o Q3. A verdade é que tentei um pouquinho demais naquela curva e acabei perdendo a traseira do carro, que já vinha sendo, na volta toda, bem sensível, digamos assim", começou.

"Mas tentei tirar tudo o que dava ali e acabei perdendo a traseira do carro. Sabia que era a última volta do Q2 e, infelizmente, acabou desta forma", lamentou o brasileiro.

Bortoleto também analisou o momento da Audi na disputa do pelotão intermediário da Fórmula 1 e comparou o desempenho com a etapa anterior da temporada.

"Não estamos como em Melbourne. Como o ritmo e tudo o que a gente tinha lá era bem positivo. Aqui a gente está um pouquinho mais para trás. Acho que não muito. Mas acho também que todo mundo está se aproximando um pouquinho mais agora. O pessoal está se entendendo com o carro", pontuou.

"Há algumas coisas que a gente também tem aprendido pela primeira vez nessa pista. Mas vamos ver amanhã. Vamos ver o que dá para fazer na corrida. Largando, obviamente, uma posição um pouquinho mais atrás. Mas vamos dar o nosso melhor", encerrou Bortoleto.

O GP da China, segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, será disputado neste domingo, às 4h (horário de Brasília), no circuito de Xangai.

 

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Artilheiro

Alex Choco desbanca Carlos Vinicius e Kaio Jorge, e é o artilheiro do Brasil em 2026

Com 12 gols marcados no estadual, o atacante do Bataguassu ganha destaque neste início de temporada

14/03/2026 11h10

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Artilheiro do Brasil Alex Choco, lidera a lista de goleadores do país

Artilheiro do Brasil Alex Choco, lidera a lista de goleadores do país Reprodução/Instagram

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Com um início de temporada marcante, não é só o Bataguassu que vem surpreendendo o atacante Alex Choco, figura como o artilheiro do Brasil em 2026, deixando para trás nomes como Carlos Vinicius do Grêmio e Kaio Jorge do Cruzeiro. 

Com apenas 24 anos, o jovem centroavante já soma na atual temporada 12 gols e 11 jogos, com uma média superior a 1,09 gols por jogo, se isolando na artilharia do país. 

Com Choco liderando a lista, o top 5 é completado por: 

  • Carlos Vinicius do Grêmio com 10 gols em 16 partidas 
  • Mikael do CRB, com 9 gols em 12 partidas
  • Felipe Clemente do Gama, com 8 gols em 9 jogos 
  • Kaio Jorge do Cruzeiro, com 8 gols em 11 jogos 

Com início de carreira no PSTC do Paraná, Alex Choco também coleciona passagens pelo sub-17 do Corinthians, onde atuou por empréstimo em 2018. Passou também pelo tradicional Figueirense de Santa Catarina. Jogou nas divisões de acesso do futebol paulista, atuando por Taquaritinga, VOCEM e também jogou pelo Toledo, na terceira divisão do paranaense.  

Antes de chegar ao Bataguassu em 2025, para a disputa da segunda divisão do estadual, 
jogou pelo City London FC, clube recém criado na cidade de Londrina-PR 

Alex Choco e o Bataguassu voltam a campo neste domingo, 15, para disputa do jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Tucunaré recebe o Naviraiense no Estádio Pereirão em Bataguassu, o jogo acontece às 18h30 horário local. 
 

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