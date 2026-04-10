Operário amarga empate na estreia do técnico Diego Souza

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Na noite da última quinta-feira (9), jogando em Campo Grande diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o Operário empatou em 1 a 1 com a equipe do Rio Branco - ES pela terceira rodada da Copa Centro-Oeste.

A partida marcou a estreia da dupla ex-Bataguassu, o técnico Diego Souza e o artilheiro Alex Choco, fizeram ontem sua primeira partida com a camisa do Galo e pode-se dizer que apesar do empate, a dupla deixou uma boa primeira impressão.

O JOGO

A partida começou com o Operário propondo mais o jogo e sendo mais agressivo no ataque, que a equipe do Rio Branco, o gol do Operário saiu aos 30 minutos, da primeira etapa. Robinho chutou da entrada da grande área e no rebote do goleiro Gabriel Bernard, o artilheiro Alex Choco não perdoou e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar no Jacques da Luz.

Porém a vantagem do Galo durou pouco tempo, menos de cinco minutos, depois de abrir o marcador, o atacante Braga do Rio Branco aproveitou o bate e rebate na entrada da área e bateu cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, deixando a partida empatada em 1 a 1.

A segunda etapa começou com o time do Rio Branco criando mais oportunidades e levando muito perigo à meta operariana, antes dos dois minutos do segundo tempo, a equipe visitante acertou uma bola na trave, assustando o goleiro Luiz Felipe.

Após o susto, a equipe do Espírito Santo continuou pressionando, mas ou parava na defesa ou em Luiz Felipe, que estava em uma noite inspirada e salvou diversas vezes o time da casa.

No final da partida ainda sobrou espaço para uma expulsão, o camisa 18 do time visitante, cometeu duas faltas na sequência, recebeu dois cartões amarelos e consequentemente acabou sendo expulso.

E a partida terminou com cada equipe levando um ponto para casa. A classificação após o empate ficou da seguinte maneira, o Rio Branco continua líder isolado com 7 pontos, na sequência vêm, Vila Nova, Araguaína, Capital-DF e Operário, todos com 4 pontos, o que diferencia na classificação é o saldo de gols, que por conta da goleada sofrida, deixa o Galo, quinta posição do grupo, fechando a lista tem o Primavera-MT, com um ponto.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

O Operário volta a campo no próximo domingo dia 12, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão Série D, na ocasião o time irá enfrentar a equipe do CRAC de Goiás, o jogo acontece fora de casa na cidade de Catalão, à 263 quilômetros da capital Goiânia.

Já pela Copa Centro-Oeste, o próximo adversário será o Primavera de Mato Grosso, o jogo acontece quinta-feira (16), em Campo Grande.

