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1x1

Operário amarga empate na estreia do técnico Diego Souza

Em jogo válido pela terceira rodada, o Galo da Capital empatou em 1x1 em casa com o Rio Branco-ES

João Pedro Zequini

10/04/2026 - 10h30
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Na noite da última quinta-feira (9), jogando em Campo Grande diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o Operário empatou em 1 a 1 com a equipe do Rio Branco - ES pela terceira rodada da Copa Centro-Oeste. 

A partida marcou a estreia da dupla ex-Bataguassu, o técnico Diego Souza e o artilheiro Alex Choco, fizeram ontem sua primeira partida com a camisa do Galo e pode-se dizer que apesar do empate, a dupla deixou uma boa primeira impressão. 

O JOGO

A partida começou com o Operário propondo mais o jogo e sendo mais agressivo no ataque, que a equipe do Rio Branco, o gol do Operário saiu aos 30 minutos, da primeira etapa. Robinho chutou da entrada da grande área e no rebote do goleiro Gabriel Bernard, o artilheiro Alex Choco não perdoou e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar no Jacques da Luz.

Porém a vantagem do Galo durou pouco tempo, menos de cinco minutos, depois de abrir o marcador, o atacante Braga do Rio Branco aproveitou o bate e rebate na entrada da área e bateu cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, deixando a partida empatada em 1 a 1. 

A segunda etapa começou com o time do Rio Branco criando mais oportunidades e levando muito perigo à meta operariana, antes dos dois minutos do segundo tempo, a equipe visitante acertou uma bola na trave, assustando o goleiro Luiz Felipe. 

Após o susto, a equipe do Espírito Santo continuou pressionando, mas ou parava na defesa ou em Luiz Felipe, que estava em uma noite inspirada e salvou diversas vezes o time da casa. 

No final da partida ainda sobrou espaço para uma expulsão, o camisa 18 do time visitante, cometeu duas faltas na sequência, recebeu dois cartões amarelos e consequentemente acabou sendo expulso. 

E a partida terminou com cada equipe levando um ponto para casa. A classificação após o empate ficou da seguinte maneira, o Rio Branco continua líder isolado com 7 pontos, na sequência vêm, Vila Nova, Araguaína, Capital-DF e Operário, todos com 4 pontos, o que diferencia na classificação é o saldo de gols, que por conta da goleada sofrida, deixa o Galo, quinta posição do grupo, fechando a lista tem o Primavera-MT, com um ponto. 

PRÓXIMOS CONFRONTOS 

O Operário volta a campo no próximo domingo dia 12, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão Série D, na ocasião o time irá enfrentar a equipe do CRAC de Goiás, o jogo acontece fora de casa na cidade de Catalão, à 263 quilômetros da capital Goiânia. 

Já pela Copa Centro-Oeste, o próximo adversário será o Primavera de Mato Grosso, o jogo acontece quinta-feira (16), em Campo Grande.  
 

Chegadas e partidas

Brasileirão 2026 mantém média e tem 10º técnico demitido após 10 rodadas, sendo 3 ex-seleção

Neste domingo, Corinthians demitiu Dorival Jr, que deixou o comando do clube com quase um ano, dois títulos, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026

06/04/2026 23h00

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Dorival Jr em derrota corintiana diante do Internacional neste domingo

Dorival Jr em derrota corintiana diante do Internacional neste domingo Foto: Divulgação

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Após derrota sofrida por 1 a 0 para o Internacional, no último domingo (5), o Corinthians demitiu Dorival Jr, que deixou o comando do clube com quase um ano, dois títulos, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026 e entra para a lista de treinadores demitidos nesse início de Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 10 nomes já deixaram o comando de suas equipes em 10 rodadas. Uma média de um técnico demitido por rodada. Este número representa cerca de 46% das demissões do nacional em 2025, que terminou com 22 treinadores mandados embora.

Entre os treinadores demitidos, três comandaram a seleção brasileira em ciclos anteriores. Tite esteve com a amarelinha durante pouco mais de 6 anos, de junho de 2016 até a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Fernando Diniz foi contratado como interino por 12 meses, atuando em seis jogos entre 2023 e 2024, nas Eliminatórias da Copa deste ano, e conciliando a função com o Fluminense, onde era também técnico.

Já Dorival Jr, ficou pouco mais de um ano no cargo, sendo demitido em março de 2025, após 16 jogos e uma goleada sofrida para a Argentina nas Eliminatórias.

VEJA LISTA DE TÉCNICOS DEMITIDOS ATÉ A 10ª RODADA DO BRASILEIRÃO DE 2026

- Dorival Júnior (Corinthians) - 10ª rodada

- Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) - 9ª rodada

- Martín Anselmi (Botafogo) - 8ª rodada

- Juan Pablo Vojvoda (Santos) - 7ª rodada

- Tite (Cruzeiro) - 6ª rodada

- Hernán Crespo (São Paulo) - 4ª rodada

- Filipe Luís (Flamengo) - 4ª rodada

- Juan Carlos Osorio (Remo) - 4ª rodada

- Fernando Diniz (Vasco) - 3ª rodada

- Jorge Sampaoli (Atlético-MG) - 3ª rodada

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Esportes

Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: 'O vôlei me deu tudo'

Aos 34 anos, a jogadora encerra uma carreira marcada por passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes

05/04/2026 23h00

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Crédito: Confederação Brasileira de Voleibol

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A central Ana Beatriz Corrêa, a Bia, anunciou neste domingo a aposentadoria das quadras. Aos 34 anos, a jogadora encerra uma carreira marcada por passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes no Brasil e no exterior.

Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), se tornando uma das principais centrais do país em sua geração.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um texto de tom pessoal e reflexivo sobre a trajetória no esporte. "Hoje eu me aposento do vôlei. E ainda é estranho escrever isso. Porque como é que a gente se despede de algo que foi tão parte da nossa vida sem sentir que está deixando um pedaço de si para trás?", escreveu.

Na publicação, a atleta destacou o impacto do esporte em sua vida. "O vôlei me deu tudo. Me deu identidade, disciplina, propósito, amizades, memórias, dores, vitórias, derrotas, amadurecimento… me deu o mundo."

Bia atuou nas últimas temporadas nos Estados Unidos, pela League One Volleyball, e também teve experiências no vôlei europeu, com passagens por equipes da Itália e da Turquia. No Brasil, defendeu clubes como Osasco, SESI-SP e SESC-RJ.

Ao se despedir das quadras, a central indicou que pretende seguir ligada ao esporte, ainda que em um novo papel. "Hoje eu encerro um ciclo dentro de quadra. Mas não encerro a minha história com o vôlei. […] Hoje não é um adeus. É uma transformação", completou.

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