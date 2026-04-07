Operário anuncia Diego Souza como novo técnico para a sequência da temporada

No início da noite da última segunda-feira (6), o Operário anunciou a contratação do seu novo técnico e trata-se de Diego Souza, que fez bom trabalho à frente do Bataguassu. O técnico chega para ocupar a lacuna deixada por Paulo Massaro.
O novo comandante chega com a missão de continuar com o bom trabalho que o time vem fazendo até aqui.
Diego Souza ganha a oportunidade após bons resultados à frente do Bataguassu, onde conseguiu um feito histórico ao levar o time às competições nacionais, classificando o Bata para o Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil.
Além desses feitos, ele também foi campeão da Série B do campeonato estadual em 2025 e vice-campeão da Série A do sul-mato-grossense em 2026.
No comando do Bataguassu (2025-2026) foram 25 jogos, sendo 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, neste período o time marcou 53 gols e sofreu 38.
Vale destacar que não foi apenas Diego Souza que o Operário tirou do Bataguassu, o Galo da Capital anunciou no último domingo a contratação da sensação do campeonato e o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que se junta ao time para a sequência da temporada.
A estreia de Diego Souza está prevista para acontecer na próxima quinta-feira (9) diante do Rio Branco-ES, em partida válida pela terceira rodada da Copa Verde.