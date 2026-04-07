Contratação

Operário anuncia Diego Souza como novo técnico para a sequência da temporada

Após se destacar no Bataguassu, o jovem treinador ganha a oportunidade após demissão de Paulo Massaro

João Pedro Zequini

07/04/2026 - 10h23
No início da noite da última segunda-feira (6), o Operário anunciou a contratação do seu novo técnico e trata-se de Diego Souza, que fez bom trabalho à frente do Bataguassu. O técnico chega para ocupar a lacuna deixada por Paulo Massaro. 

O novo comandante chega com a missão de continuar com o bom trabalho que o time vem fazendo até aqui. 

Diego Souza ganha a oportunidade após bons resultados à frente do Bataguassu, onde conseguiu um feito histórico ao levar o time às competições nacionais, classificando o Bata para o Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil.

Além desses feitos, ele também foi campeão da Série B do campeonato estadual em 2025 e vice-campeão da Série A do sul-mato-grossense em 2026. 

No comando do Bataguassu (2025-2026) foram 25 jogos, sendo 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, neste período o time marcou 53 gols e sofreu 38. 

Vale destacar que não foi apenas Diego Souza que o Operário tirou do Bataguassu, o Galo da Capital anunciou no último domingo a contratação da sensação do campeonato e o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que se junta ao time para a sequência da temporada. 

A estreia de Diego Souza está prevista para acontecer na próxima quinta-feira (9) diante do Rio Branco-ES, em partida válida pela terceira rodada da Copa Verde. 

1X1

Com um a mais, Operário empata na estreia do Brasileiro série D

Galo ficou com um jogador a mais a partir dos 29 minutos, porém não conseguiu a virada

05/04/2026 18h15

O próximo compromisso do Operário será na quinta-feira (9), contra o Rio Branco (AC), pela Copa Verde

Após o título do tricampeonato sul-mato-grossense na última quinta-feira (2), o Operário estreou no Brasileiro série D, neste domingo (5) de Páscoa, contra o Betim (MG), no Estádio Jacques da Luz. O time é comandado pelo técnico interino Evandro de Lima, que assume no lugar de Paulo Massaro, demitido na derrota para o Vila Nova por 6 a 0, na Copa Verde.

O Operário foi à campo com a escalação: Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Leylon, Titi, Guilherme Teixeira; Zé Vitor, Mateus Petri, Matheus Galdezani, Robinho; Luisinho e Danilinho

O Galo saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Junior Fialho aproveitou a falha da defesa do Operário na saída de bola para abrir o placar nas Moreninhas.

O time sul-mato-grossense retornou do intervalo com mais vontade e conseguiu chegar ao gol de empate aos 10 minutos do 2° tempo com o meio-campista Matheus Galdezani, após escanteio cobrado por Robinho. 

O Operário melhorou na partida após o gol e esteve perto da virada. As chances aumentaram após Maycon Rangel, do Betim, receber cartão vermelho por cometer falta e depois reclamar da marcação, aos 29 minutos.

Mesmo com um a mais, o Galo não conseguiu virar o placar e encerrou a partida em 1x1. O próximo compromisso do Operário será na quinta-feira (9), contra o Rio Branco (AC), pela Copa Verde. Já pelo Brasileiro série D, enfrentará o CRAC, no domingo que vem, dia 12.

O Operário está no grupo A11, que é formado por Ivinhema, Uberlândia (MG), Betim (MG), Clube Recreativo e Atlético Catalano (GO) e Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvidorense (GO). 

REFORÇO NA ÁREA

Operário contrata artilheiro do Brasil para disputa do Brasileiro série D

Autor de 15 gols no Estadual, Alex Choco se apresentará ao Galo após a finalização de seu vínculo com o Bataguassu

05/04/2026 13h45

Alex Choco, de 24 anos, foi o vencedor do prêmio chuteira de ouro do campeonato estadual

Alex Choco, de 24 anos, foi o vencedor do prêmio chuteira de ouro do campeonato estadual Foto: Reprodução / rede social

O Operário Futebol Clube chegou a um acordo de pré-contrato com o atacante Alex Choco, que estava na Assoociação Atlética Bataguassu. Por meio do seu agente Eduardo Maluf, o jogador assinou com o Galo por duas temporadas.

O atacante de 24 anos fez boa campanha no campeonato Estadual sul-mato-grossense esta temporada vestindo a camisa da Associação Atlética Bataguassu. Ao todo, foi autor de 15 gols, terminando a competição como artilheiro e vencedor do prêmio chuteira de ouro. Alex Choco também integrou a seleção do campeonato.

O clube informa que o atleta se apresentará ao elenco após a finalização de seu vínculo com o Bataguassu, prevista para esta semana.

Clubes

Em seu currículo, o atacante já tem passagens pelos seguintes clubes:

  • Londrina (PR) 
  • PSTC (PR)
  • Arapongas (PR)
  • Figueirense (SC)
  • Taquaritinga (SP)
  • VOCEM (SP)
  • Toledo (PR)
  • City London FC (PR)
  • Bataguassu (MS)

Marca histórica

Choco entrou para história do futebol de Mato Grosso do Sul após se tornar o primeiro jogador no século a marcar dois hat-tricks no mata-mata do Estadual. Além disso, é o jogador a marcar mais gols em uma edição da competição desde 2021, quando Joãozinho também marcou 15 gols, porém, com mais jogos.

O centro-avante marcou nas quartas e semifinais do Estadual, ajudando o Bataguassu a chegar à inédita decisão do sul-mato-grossense.

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3654, segunda-feira (06/04)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3654, segunda-feira (06/04)

2

Obras da ponte da Rota Biocêanica entram na reta final para unir Brasil e Paraguai
binacional

/ 1 dia

Obras da ponte da Rota Biocêanica entram na reta final para unir Brasil e Paraguai

3

Resultado da Loteria Federal 6054-2 de hoje, sábado (04/04)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6054-2 de hoje, sábado (04/04)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6993, sábado (04/04)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6993, sábado (04/04)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2992, sábado (04/04)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2992, sábado (04/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 5 dias

Invalidez permanente no seguro de vida
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 27/03/2026

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Exclusivo para Assinantes

/ 26/03/2026

Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?