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Esportes

Copa Verde

Operário enfrenta Araguaína-TO na estreia da Copa Verde

O Galo da Capital, irá percorrer 2 mil quilômetros para enfrentar o time tocantinense

João Pedro Zequini

25/03/2026 - 11h15
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O Operário faz sua estreia nesta quarta-feira, dia 25, na Copa Verde, contra o Araguaína do Tocantins fora de casa, a partida é válida pela primeira rodada do grupo A da fase Centro-Oeste. 

A partida de hoje acontece em Araguaína no Tocantins, no Estádio Mirandão às 19h30 (horário de Brasília), e contará com transmissão ao vivo no Youtube da CBF. 

Com a mudança de formato, a Copa Verde passa ser disputada de maneira diferente, antes dividida era dividida em fases de mata-mata até a final. 

Agora com o novo regulamento, ela passa a ser disputada por 24 clubes, subdivididos em duas competições, Copa Norte e Copa Centro-Oeste. 

Cada Copa, conta com 2 grupos com 6 times cada, onde os dois melhores de cada grupo vão à semifinal. O campeão de cada Copa, além de disputar o título final da Copa Verde, também garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. 

O Operário está no grupo A da Copa Centro-Oeste,  ao lado do seu adversário da estreia o Araguaína-TO, também compõem o grupo Capital-DF, Primavera-MT, Rio Branco-ES e o velho conhecido o Vila Nova-GO, adversário do time operariano na segunda rodada.
 

Futebol Feminino

Gurias do Pantanal estreiam com vitória no Brasileirão Feminino A3

O clube do MS venceu por 3 a 1 o time do Cresspom-DF

23/03/2026 11h35

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A vitória na estreia coloca o time do MS temporariamente na liderança do Grupo 2

A vitória na estreia coloca o time do MS temporariamente na liderança do Grupo 2 Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

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No último domingo (22) o time feminino do Pantanal fez a sua estreia em competições nacionais. A partida realizada no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, terminou com vitória das pantaneiras por 3 a 1. 

O triunfo foi um verdadeiro marco na história do futebol feminino do Pantanal, foi a primeira vitória a nível nacional do time sul-mato-grossense, que faz sua estreia em competições realizadas pela CBF, que além do Campeonato Brasileiro A3, elas também estão classificadas para a Copa do Brasil da modalidade. 

A partida contra o Cresspom-DF, foi realizada em Campo Grande. O time do Pantanal abriu o placar aos 16 minutos da primeira etapa,  com a camisa 11 Deise, levando vantagem no primeiro tempo. 

O segundo tempo foi mais movimentado e com mais gols, o time do Distrito Federal empatou com Tais, aos 11 minutos da etapa final, deixando tudo igual no placar. 

A resposta veio na sequência, com Milena, que colocou as pantaneiras novamente a frente do marcador, a confirmação da vitória veio aos 45 minutos, da etapa complementar, com Marielle fazendo o terceiro gol e afastando qualquer chance de revés. Fim de papo 3 a 1 Pantanal. 

O time do Pantanal, volta a campo no próximo dia 29, onde vão viajar até o Mato Grosso para enfrentar a equipe do Várzea Grande, às 15:00 (horário local). 

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BRASILEIRÃO

Santos, sem Neymar e Gabigol, empata sem gols com o lanterna Cruzeiro no Mineirão

O Santos chegou aos 7 pontos no quarto jogo seguido sem vitória no campeonato, já o Cruzeiro é a única equipe que ainda não venceu no Brasileiro e soma apenas 4 pontos na lanterna

22/03/2026 20h00

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Cruzeiro e Santos empataram sem gols na tarde deste domingo

Cruzeiro e Santos empataram sem gols na tarde deste domingo Foto: Reprodução

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Em um confronto envolvendo duas equipes situadas na parte de baixo da classificação, Santos e Cruzeiro empataram sem gols neste domingo no Mineirão pela oitava rodada do Brasileirão. O Santos chegou aos 7 pontos no quarto jogo seguido sem vitória no campeonato. Já o Cruzeiro é a única equipe que ainda não venceu no Brasileiro e soma apenas 4 pontos na lanterna.

O jogo marcou a estreia do técnico Cuca, contratado de forma emergencial após a demissão do argentino Juan Pablo Vojvoda no meio de semana. O Cruzeiro teve no comando o interino Wesley Carvalho após a saída de Tite, oficializada após o empate com o Vasco, no Mineirão. Neste domingo, o clube mineiro anunciou a contratação do português Artur Jorge, que estava no Al-Rayyan, do Catar, e assinou contrato até o fim de 2027.

Sem Neymar, que ficou de fora do jogo por controle de carga, e Gabigol, impedido de atuar por questões contratuais, o Santos praticamente não criou na parte ofensiva no primeiro tempo. O goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, não foi incomodado.

Aos 4 minutos, Arroyo surgiu livre diante de Gabriel Brazão e acabou desperdiçando. O lance foi anulado por impedimento, mas foi uma mostra do que aconteceria durante a maior parte do primeiro tempo, com o Cruzeiro controlando as ações. Mesmo com maior volume de jogo, o mandante finalizou com perigo apenas duas vezes: com Gerson, que exigiu defesa de Brazão, e Arroyo, em chute que desviou na zaga e acabou indo para escanteio.

No segundo tempo, o Santos voltou com Thaciano no lugar de Moisés e com uma postura diferente. O time pressionou o Cruzeiro e conseguiu algumas finalizações no início da etapa. O time mineiro também apareceu no ataque e só não abriu o placar por causa do goleiro Gabriel Brazão, que fez grande defesa após chute de Villarreal.

O interino Wesley Carvalho tentou mudar o panorama do jogo ao mexer no ataque do Cruzeiro com Wanderson e Bruno Rodrigues nos lugares de Arroyo e Villarreal. Wanderson finalizou de fora da área no canto inferior direito de Brazão, que mandou para escanteio, aos 28.

Nos acréscimos, aos 50 minutos, Barreal marcou após receber passe de Rony e finalizar no canto esquerdo de Matheus Cunha, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Barreal estava pouco à frente no momento do passe.

Após o apito final, jogadores do Santos entraram em campo para reclamar da arbitragem e Gabriel Menino foi punido com cartão amarelo. A torcida do Cruzeiro vaiou o time, que faz um péssimo início de Brasileiro.

O Santos volta a jogar pelo Brasileiro no dia 2 de abril contra o Remo, na Vila Belmiro. O Cruzeiro busca sua primeira vitória no campeonato recebendo o Vitória, no Mineirão, um dia antes.

FICHA TÉCNICA - CRUZEIRO 0 X 0 SANTOS

CRUZEIRO - Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson, Christian (Kenji) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Villarreal (Bruno Rodrigues). Técnico: Wesley Carvalho.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Rincón), Gustavo Henrique (João Schmidt), Gabriel Menino (Rollheiser) e Barreal; Rony e Moisés (Thaciano). Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS - William e Matheus Pereira (Cruzeiro), Barreal, Gustavo Henrique, Rincón e Gabriel Menino (Santos).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 2.747.015,50.

PÚBLICO - 43.252.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

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