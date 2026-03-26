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Copa Verde

Operário estreia com vitória na Copa Verde e segue invicto no ano

O time derrotou o Araguaína-TO e ganha moral para a sequência da temporada

João Pedro Zequini

26/03/2026 - 10h00
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Na noite da última quarta-feira, dia 25, o clube do Operário foi até o Tocantins para enfrentar o Araguaína em partida válida pela estreia da Copa Verde e saiu com a vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa. 

Em confronto que marcou a estreia do Galo da Capital na competição regional, o time bateu o time tocantinense por 1 a 0 fora de casa e garantiu os três pontos na competição.  

O JOGO

Com um primeiro tempo morno e sem muitas oportunidades, cada time teve sua chance de abrir o placar, mas sem efetividade, com os goleiros levando a melhor ou contando com má pontaria dos atacantes. 

A segunda etapa, já reservou mais emoções, aos 9 minutos, Alan, do time do Araguaína viu o goleiro Lucas Covolan avançado e arriscou um chute do meio de campo e graças ao travessão, por pouco não fez uma pintura digna de Prêmio Puskás. 

O time do Tocantins produzia as melhores oportunidades, mas quem abriu o placar foi o time do MS,  aos 22 minutos, o camisa 10 Robinho cruza na pequena área, na cabeça de Gabriel Teixeira, que desvia a bola e coloca o Operário em vantagem no marcador. 

A partida não teve mais gols e terminou dessa forma, com vitória do Operário por 1 a 0, o que além de garantir os 3 pontos serviu para manter a invencibilidades do time no ano, deixando o Operário num seleto grupo de 5 times que ainda não perderam na temporada de 2026. 

SEQUÊNCIA

A agenda do Operário é robusta, com o clube chegando a fazer um jogo a cada 3 dias, a próxima partida acontece já no sábado, dia 28, o adversário é velho conhecido Vila Nova-GO, em confronto válido pela segunda rodada da Copa Verde. 

A partida será disputada no mesmo palco do jogo da Copa do Brasil, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 20:30, horário de Brasília. 

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Data marcada

Jogo de volta da final entre Operário e Bataguassu tem data definida

A segunda partida ocorrerá na próxima quinta-feira (2), no estádio Jacques da Luz, às 19h30

24/03/2026 16h45

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Primeiro confronto entre as equipes terminou em 3x1 para o Galo

Primeiro confronto entre as equipes terminou em 3x1 para o Galo Reprodução / Rede social da FFMS

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Nesta terça-feira (24), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu a data do segundo jogo da final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2026. No dia 2 de abril, próxima quinta-feira, no Estádio Jacques da Luz, Operário e Bataguassu se enfrentam às 19h30 (horário local) para definir o campeão. O Galo possui boa vantagem, por ter vencido o primeiro confronto, por 3x1, fora de casa.

Campeão em 2024 e 2025, o Operário busca o tricampeonato sul-mato-grossense. O maior campeão da competição já possui 14 títulos estaduais e, se vencer, será seu segundo tricampeonato no campeonato. Já o Bataguassu tenta um feito inédito, já que o time do interior nunca conquistou o troféu. Para isso, precisa, pelo menos, vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, e três para vencer de forma direta.

Primeiro jogo

Na tarde do último sábado (21), o Operário venceu, fora de casa, o Bataguassu, no Estádio Pereirão, no primeiro jogo da final do campeonato estadual sul-mato-grossense. O Galo emplacou 3x1 e garantiu uma boa vantagem para a decisão dentro de casa, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz.

O Operário abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de contra-ataque, Mateus Petri cruzou na área depois do passe de Robinho e o atacante Eduardo Tanque desviou com a coxa, no canto do goleiro Mandela.

No intervalo, o técnico Paulo Massaro trocou o autor do primeiro e único gol, até aquele momento. No lugar de Eduardo Tanque, entrou o camisa 27 Arthur Manoel. A mudança foi fundamental para o time melhorar na segunda etapa.

Aos nove minutos do segundo tempo, o meio campista Robinho foi lançado em profundidade, cortou para dentro e encontrou Arthur Manoel livre. O atacante, de frente para o goleiro, finalizou de pé direito e fez o segundo do Operário. Mandela até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Oito minutos depois, aos 17 da segunda etapa, veio o terceiro gol, com participação dos dois jogadores que entraram no intervalo. Em nova jogada de contra-ataque, Danilinho encontrou Arthur Manoel na área, que dominou e fez seu segundo gol na decisão. Operário 3 a 0 em cima do Bataguassu.

Quando tudo parecia caminhar para o 3x0, aos 49 minutos, após escanteio cobrado por Breno, Marquinhos Murici subiu no meio dos defensores do Operário e cabeceou no canto do goleiro Lucas Covolan, para diminuir o placar e manter a esperança dos torcedores locais para o jogo da volta.

Machucado

Memphis tem lesão muscular e vai viajar para fazer tratamento com seleção holandesa

Atacante foi substituído na partida do Corinthians contra o Flamengo após sentir dores ainda no 1° tempo

23/03/2026 23h00

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Memphis Depay

Memphis Depay

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Memphis Depay teve constatado um estiramento do músculo anterior da coxa direita e fará tratamento junto à seleção holandesa. O atacante foi substituído na partida do Corinthians contra o Flamengo após sentir dores ainda no primeiro tempo.

O próprio clube informou, em comunicado publicado nesta segunda-feira, que, mesmo lesionado, o jogador foi solicitado pela seleção. Ele vai dar início ao tratamento com o departamento médico da Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB, na sigla em holandês).

Memphis já estava convocado para os amistosos contra Noruega e Equador, nesta Data Fifa. Os dois jogos ocorrem na Holanda. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico da Holanda, Ronald Koeman, comentou a situação.

"Pode ser que ele (Memphis) ainda se integre, mas não parece estar bem. Ele até poderia vir para o segundo jogo, talvez. Mas se ele não conseguir, tudo bem, nem precisa. E não chamarei substituto (em caso de corte). Nem saberia quem chamar", disse o treinador, ainda antes do comunicado do Corinthians.

Após ter sido substituído, aos 22 minutos de jogo, Memphis foi flagrado utilizando o celular no banco de reservas. O atacante publicou uma justificativa nas suas redes sociais.

"Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", disse.

O Corinthians vive um momento de pressão, com uma série de sete jogos sem vitória. Após a Data Fifa, a equipe volta a atuar no dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã. O time paulista caiu para o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 10 pontos.

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