Operário estreia com vitória na Copa Verde e segue invicto no ano

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Na noite da última quarta-feira, dia 25, o clube do Operário foi até o Tocantins para enfrentar o Araguaína em partida válida pela estreia da Copa Verde e saiu com a vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa.

Em confronto que marcou a estreia do Galo da Capital na competição regional, o time bateu o time tocantinense por 1 a 0 fora de casa e garantiu os três pontos na competição.

O JOGO

Com um primeiro tempo morno e sem muitas oportunidades, cada time teve sua chance de abrir o placar, mas sem efetividade, com os goleiros levando a melhor ou contando com má pontaria dos atacantes.

A segunda etapa, já reservou mais emoções, aos 9 minutos, Alan, do time do Araguaína viu o goleiro Lucas Covolan avançado e arriscou um chute do meio de campo e graças ao travessão, por pouco não fez uma pintura digna de Prêmio Puskás.

O time do Tocantins produzia as melhores oportunidades, mas quem abriu o placar foi o time do MS, aos 22 minutos, o camisa 10 Robinho cruza na pequena área, na cabeça de Gabriel Teixeira, que desvia a bola e coloca o Operário em vantagem no marcador.

A partida não teve mais gols e terminou dessa forma, com vitória do Operário por 1 a 0, o que além de garantir os 3 pontos serviu para manter a invencibilidades do time no ano, deixando o Operário num seleto grupo de 5 times que ainda não perderam na temporada de 2026.

SEQUÊNCIA

A agenda do Operário é robusta, com o clube chegando a fazer um jogo a cada 3 dias, a próxima partida acontece já no sábado, dia 28, o adversário é velho conhecido Vila Nova-GO, em confronto válido pela segunda rodada da Copa Verde.

A partida será disputada no mesmo palco do jogo da Copa do Brasil, o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 20:30, horário de Brasília.

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