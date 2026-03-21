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3X1

Operário vence primeiro jogo da final e tem dois gols de vantagem para decisão em casa

Bataguassu, que busca o título inédito para o município do interior, diminuiu o placar nos minutos finais

João Pedro Flores

21/03/2026 - 17h45
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Na tarde deste sábado (21), o Operário venceu, fora de casa, o Bataguassu, no Estádio Pereirão, no primeiro jogo da final do campeonato estadual sul-mato-grossense. O Galo emplacou 3x1 e garante uma boa vantagem para a decisão dentro de casa, em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz. Ainda não há data nem horário para a partida de volta, pois o time da Capital tem outras competições no calendário.

Artilheiro do Brasil em 2026 com 15 gols, o atacante Alex Choco, do Bataguassu, passou em branco e não fez uma boa partida.

O Operário abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, após ótima jogada de contra-ataque, Mateus Petri cruzou na área depois do passe de Robinho e o atacante Eduardo Tanque desviou com a coxa, no canto do goleiro Mandela.

No intervalo, o técnico Paulo Massaro trocou o autor do primeiro e único gol, até aquele momento. No lugar de Eduardo Tanque, entrou o camisa 27 Arthur Manoel. A mudança foi fundamental para o time melhorar na segunda etapa.

Aos nove minutos do segundo tempo, o meio campista Robinho foi lançado em profundidade, cortou para dentro e encontrou Arthur Manoel livre. O atacante, de frente para o goleiro, finalizou de pé direito e fez o segundo do Operário. Mandela até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Oito minutos depois, aos 17 da segunda etapa, veio o terceiro gol, com participação dos dois jogadores que entraram no intervalo. Em nova jogada de contra-ataque, Danilinho encontrou Arthur Manoel na área, que dominou e fez seu segundo gol na decisão. Operário 3 a 0 em cima do Bataguassu.

Quando tudo parecia caminhar para o 3x0, aos 49 minutos, após escanteio cobrado por Breno, Marquinhos Murici subiu no meio dos defensores do Operário e cabeceou no canto do goleiro Lucas Covolan, para diminuir o placar e manter a esperança dos torcedores locais para o jogo da volta.

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Revés

Endrick 'vira' defensor com expulsão cedo e vê Lyon cair nas oitavas da Liga Europa para Celta

Com somente 18 minutos, o Lyon ficou com um a menos após entrada dura de Niakhaté, seu principal defensor

19/03/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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Endrick amargou sua primeira grande decepção no Lyon nesta quinta-feira. Sacrificado com a expulsão de um companheiro com somente 18 minutos, o brasileiro precisou ser recuado em campo e, longe da área, nada pôde fazer na eliminação nas oitavas de final da Liga Europa diante do Celta de Vigo, com derrota por 2 a 0, no Groupama Stadium, na França.

Buscar o empate por 1 a 1 com gol de Endrick nos minutos finais em Vigo, deixou o Lyon bastante empolgado para o duelo de volta das oitavas, nesta quinta-feira. Com o Groupama Stadium lotado, os franceses não confirmaram a previsão e iniciaram a partida sofrendo para agredir o bom sistema defensivo do Celta.

Com somente 18 minutos, o Lyon ficou com um a menos após entrada dura de Niakhaté, seu principal defensor. O zagueiro ainda tentou argumentar, mas o árbitro, bem posicionado, puxou o cartão vermelho de imediato, dificultando aina mais a missão dos locais.

O técnico Paulo Fonseca, inicialmente, não acenou em reforçar a marcação. Optou por redistribuir seus atletas em campo. Endrick recebeu orientações ao pé do ouvido. Depois de garantir o empate na ida, o brasileiro agora tinha uma função a mais: ajudar da defesa.

Querendo findar com jejum de três jogos sem triunfos na Liga Europa, o Celta cresceu com um jogador a mais e teve tudo para abrir frente com Duran. Cara a cara, o atacante bateu em cima de Greif. O goleiro voltou a salvar os franceses logo depois, em batida forte de Swedberg dentro da área.

Endrick estava distante da área adversária, obrigado a buscar a bola na defesa na nova configuração do Lyon. Sacrificava-se pela equipe e, em contrapartida, sofria para criar algo na frente, onde vem fazendo temporada artilheira que lhe rendeu convocação de Carlo Ancelotti.

Com seu principal atacante no sacrifício, o Lyon perdeu todo o ímpeto ofensivo e lutava, apenas, para não sair em desvantagem. Fer Lopez exigiu nova defesaça de Greif antes do intervalo. Pulo Fonseca tinha 45 minutos para ajustar sua equipe depois de muito sufoco e nenhum susto na frente.

O Lyon teve boa oportunidade aos oito minutos da etapa final com falta próxima da área. Endrick assumiu a cobrança e mandou pelo alto. O destaque francês, entretanto, era o goleiro Greif, que empilhava defesas importantes e salvadoras.

Após outra chance desperdiçada, o técnico Claudio Giraldez resolveu aumentar ainda mais seu poderio ofensivo e colocou o ídolo Iago Aspas, autor de sete gols na temporada, em campo, além de Jutglá, para tentar superar o inspirado Greif. E a resposta veio após três minutos, com gol do lateral Rueda - já havia anotado em Vigo e apareceu livre na pequena área.

Bastante cansado pela dupla função, Endrick deixou o gramado aos 22 minutos, extenuado. Mesmo precisando de reação, O Lyon fez a segunda metade da fase final totalmente modificado. E mais da base do coração do que na tática.

Querendo repetir a ida, quando buscaram a igualdade no fim, os franceses foram todos para a área. AS jogadas limitavam-se a chuveirinhos sem produtividade e o castigo veio nos acréscimos. Rueda deu lindo passe entre as linhas de marcação e Jutglá saiu livre, escolheu o canto e garantiu a festa espanhola.

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Avançou

João Fonseca elimina húngaro e vai enfrentar Alcaraz no Miami Open

Será a segunda vez em duas semanas que o carioca enfrenta um dos melhores do mundo

19/03/2026 22h00

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Foto: Divulgação

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Agressividade e ótimos saques, como comprovam os 12 aces que somou nesta quinta-feira, ajudaram João Fonseca a superar o húngaro Fabian Maroszan, na primeira rodada do Miami Open. Ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, o carioca de 19 anos se credenciou para a difícil missão de enfrentar Carlos Alcaraz, tenista número 1 do mundo, na segunda fase.

Dessa forma, será a segunda vez em duas semanas que o carioca enfrenta um dos melhores do mundo. No dia 10 de março, encarou o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, e perdeu por 2 a 0, com ambos os sets decididos no tie-break.

Os dois jogadores mostraram algumas semelhanças dentro de quadra, já que ambos passaram por momentos de nervosismo e reagiram ao sentimento apostando na força. O início da partida parecia mais favorável ao húngaro, que ficou perto de quebrar o saque do adversário depois de confirmar o primeiro serviço, mas encontrou um Fonseca forte mentalmente para não ceder.

Foram cinco minutos de segundo game, com muita pressão sobre o brasileiro. Foi necessário, inclusive, salvar um break point. Em seguida, acertou dois aces para se livrar de vez da quebra, jogadas que deram muita confiança para a construção do resultado final do set, que, apesar de games mais duros, como o quinto, continuou com superioridade do carioca e terminou com vantagem de 6/4 para ele.

No segundo set, Fonseca teve ótimo início e chegou a abrir 40 a 0 no serviço do adversário, mas permitiu a reação e perdeu a oportunidade de começar quebrando. A partir daí, passou a pecar no primeiro saque e sofreu com as devoluções de Maroszan. Sofreu a quebra no quarto game e viu o húngaro abrir 3/1.

O carioca melhorou o saque em seu serviço seguinte, pontuando com aces para fechar rapidamente o sexto game. Maroszan, contudo, continuou agressivo e dominante para fechar o set em 6/3. O cenário mudou no terceiro set, no qual o domínio voltou para as mãos de Fonseca, que quebrou o húngaro logo no segundo game, manteve a vantagem e quebrou de novo no oitavo game para sair de quadra vencedor.

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