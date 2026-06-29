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Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

Orlando Gill brilha nas cobranças, Enciso marca no tempo normal e seleção paraguaia derruba uma das favoritas ao título após duelo dramático nos Estados Unidos

Welyson Lucas

29/06/2026 - 20h14
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O Paraguai escreveu um dos capítulos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29). Em uma atuação marcada pela disciplina tática, resistência defensiva e frieza nas penalidades, a seleção sul-americana eliminou a Alemanha ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial.

Considerada uma das favoritas ao título, a equipe alemã dominou a posse de bola durante boa parte do confronto disputado em Foxborough, nos Estados Unidos, mas encontrou enormes dificuldades para superar a organização defensiva montada pelo técnico Gustavo Alfaro.

Quando conseguiu criar oportunidades claras, esbarrou na grande atuação do goleiro Orlando Gill, protagonista da classificação paraguaia.

Mesmo pressionado durante a maior parte da etapa inicial, o Paraguai mostrou eficiência no momento decisivo.

Aos 42 minutos, Julio Enciso apareceu na área para completar de cabeça uma jogada construída pela direita e abriu o placar, levando a vantagem mínima para o intervalo e aumentando a pressão sobre os europeus.

A Alemanha voltou mais agressiva para o segundo tempo e conseguiu o empate logo aos 54 minutos. Após cruzamento de Florian Wirtz, Kai Havertz desviou de cabeça e deixou tudo igual.

O gol intensificou o domínio alemão, que passou a rondar a área adversária em busca da virada, enquanto o Paraguai apostava nos contra-ataques e na solidez do sistema defensivo.

Nem mesmo a prorrogação foi suficiente para separar as duas seleções. Os alemães chegaram a balançar as redes novamente, mas o lance acabou invalidado após revisão do árbitro de vídeo, que identificou falta sobre o goleiro Orlando Gill na origem da jogada.

A decisão manteve o empate e levou a definição para a disputa por pênaltis.

Disputa por pênaltis

A classificação paraguaia foi definida em uma dramática disputa por pênaltis. Logo na primeira cobrança, Kai Havertz parou em defesa de Orlando Gill, que acertou o canto e deu vantagem ao Paraguai.

Foto: Divulgação FIFA

Maurício converteu na sequência, enquanto Joshua Kimmich e Jamal Musiala mantiveram a Alemanha viva ao balançarem as redes.

Pelo lado paraguaio, Gustavo Gómez e Matías Galarza também foram precisos. A emoção aumentou quando Nick Woltemade teve sua cobrança defendida por Gill, mas Antonio Sanabria desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação ao chutar para fora.

Nadiem Amiri voltou a igualar a disputa, e Fabián Balbuena viu Manuel Neuer defender sua cobrança, levando a decisão para as alternadas.

Na série decisiva, Jonathan Tah isolou a penalidade alemã, abrindo caminho para que José Canale convertesse a cobrança seguinte e garantisse a vitória por 4 a 3, confirmando a classificação

Foto: Divulgação FIFA

O resultado representa uma das maiores surpresas da fase eliminatória da Copa do Mundo até o momento e reforça o bom momento vivido pela seleção comandada por Gustavo Alfaro.

Com uma campanha baseada na consistência defensiva, intensidade e eficiência nos momentos decisivos, o Paraguai segue vivo na disputa pelo título e enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre França e Suécia.

Para a Alemanha, a eliminação precoce amplia a frustração de uma geração que chegou ao Mundial cercada de expectativas.

Apesar da superioridade em posse de bola e volume ofensivo, os alemães voltaram a sofrer com a falta de eficiência nas finalizações e pagaram caro pelos erros na disputa por pênaltis, encerrando sua participação antes do esperado.

Ficha técnica - Alemanha x Paraguai

Competição: Copa do Mundo 2026 - segunda fase
Data: 29 de junho de 2026
Horário: 17h30 (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos
Árbitro: Jalal Jayed, do Marrocos

Placar: Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai
Gols: Enciso, aos 41 minutos do 1º tempo; Havertz, aos 8 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Cubas e Galarza, do Paraguai; Havertz e Musiala, da Alemanha

Alemanha: Neuer; Kimmich, Rüdiger (Thiaw), Tah e Brown; Pavlovic (Anton), Nmecha (Goretzka), Wirtz (Amiri) e Sané (Woltemade); Undav (Musiala) e Havertz.
Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: Gill; Cáceres (Ojeda), Gómez, Canale e Alonso (Balbuena); Cubas, Bobadilla (Sanabria) e Galarza; Almirón (Velázquez), Enciso (Maurício) e Ávalos.
Técnico: Gustavo Alfaro.

Série D

Precisando de um empate, Ivinhema vai à Minas Gerais enfrentar o Democrata

A partida de volta da primeira fase de mata-mata, vale vaga na próxima fase e garantia de calendário nacional em 2027

29/06/2026 10h45

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Ivinhema busca classificação que colocaria MS pela primeira vez na terceira fase da Série D

Ivinhema busca classificação que colocaria MS pela primeira vez na terceira fase da Série D Foto: Ribero Jr

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Nesta segunda-feira (29), tem futebol em dose dupla para o amante do esporte, além da Seleção Brasileira que enfrenta o Japão logo mais às 13h, pela pré-oitavas da Copa do Mundo. 

Outro mata-mata chama atenção nesta segunda, pela Série D, o Ivinhema vai até Governador Valadares, em Minas Gerais, para duelar contra o Democrata. 

A equipe sul-mato-grossense entra em campo com a vantagem no placar, já que venceu a partida de ida por 3 a 1. 

Com esse resultado o Azulão do Vale pode empatar e até perder por um gol de diferença, caso perca por dois de diferença, a partida será decidida nos pênaltis. 

E em caso de classificação o Ivinhema escreveria seu nome na história, pois seria a primeira vez que uma equipe de Mato Grosso do Sul alcançaria a terceira fase da competição. 

O jogo desta segunda-feira para o Ivinhema, vai muito além da classificação para a terceira fase, para o Azulão vale também a garantia de vaga na Série D de 2027, visto que via campeonato estadual o time não conseguiu conquistar a vaga. 

Essa forma de classificação é válida pois o novo regulamento da competição permite, dessa forma 26 dos 32 classificados para terceira fase, podem garantir vaga na edição do ano seguinte. Vale o destaque que neste ano sobem seis clubes para a terceira divisão. 
 

ex-técnico

Internado, Parreira passa por cirurgia no Rio de Janeiro

Ele está internado por problemas no pulmão

28/06/2026 23h00

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Carlos Alberto Parreira

Carlos Alberto Parreira Foto: Rafael Ribeiro / CBF / Arquivo

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O técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por uma cirurgia na manhã deste domingo (28), no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A cirurgia foi bem-sucedida e deve ser divulgado novo boletim médico.

Parreira está internado, desde o último dia 16, com problemas no pulmão. Nesse sábado (27), ele apresentou uma piora, passando a ter de respirar com ajuda de aparelhos.

Em sua carreira, o técnico se consagrou pela participação vitoriosa no comando da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Parreira também treinou as seleções dos Emirados Árabes, em 1990, e da Arábia Saudita, em 1998. Teve passagens pela seleção brasileira nos anos 2000, além de treinar times como Corinthians e Fluminense.

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