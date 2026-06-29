Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo - Foto: Divulgação FIFA

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O Paraguai escreveu um dos capítulos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29). Em uma atuação marcada pela disciplina tática, resistência defensiva e frieza nas penalidades, a seleção sul-americana eliminou a Alemanha ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial.

Considerada uma das favoritas ao título, a equipe alemã dominou a posse de bola durante boa parte do confronto disputado em Foxborough, nos Estados Unidos, mas encontrou enormes dificuldades para superar a organização defensiva montada pelo técnico Gustavo Alfaro.

Quando conseguiu criar oportunidades claras, esbarrou na grande atuação do goleiro Orlando Gill, protagonista da classificação paraguaia.

Mesmo pressionado durante a maior parte da etapa inicial, o Paraguai mostrou eficiência no momento decisivo.

Aos 42 minutos, Julio Enciso apareceu na área para completar de cabeça uma jogada construída pela direita e abriu o placar, levando a vantagem mínima para o intervalo e aumentando a pressão sobre os europeus.

A Alemanha voltou mais agressiva para o segundo tempo e conseguiu o empate logo aos 54 minutos. Após cruzamento de Florian Wirtz, Kai Havertz desviou de cabeça e deixou tudo igual.

O gol intensificou o domínio alemão, que passou a rondar a área adversária em busca da virada, enquanto o Paraguai apostava nos contra-ataques e na solidez do sistema defensivo.

Nem mesmo a prorrogação foi suficiente para separar as duas seleções. Os alemães chegaram a balançar as redes novamente, mas o lance acabou invalidado após revisão do árbitro de vídeo, que identificou falta sobre o goleiro Orlando Gill na origem da jogada.

A decisão manteve o empate e levou a definição para a disputa por pênaltis.

Disputa por pênaltis

A classificação paraguaia foi definida em uma dramática disputa por pênaltis. Logo na primeira cobrança, Kai Havertz parou em defesa de Orlando Gill, que acertou o canto e deu vantagem ao Paraguai.

Foto: Divulgação FIFA

Maurício converteu na sequência, enquanto Joshua Kimmich e Jamal Musiala mantiveram a Alemanha viva ao balançarem as redes.

Pelo lado paraguaio, Gustavo Gómez e Matías Galarza também foram precisos. A emoção aumentou quando Nick Woltemade teve sua cobrança defendida por Gill, mas Antonio Sanabria desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação ao chutar para fora.

Nadiem Amiri voltou a igualar a disputa, e Fabián Balbuena viu Manuel Neuer defender sua cobrança, levando a decisão para as alternadas.

Na série decisiva, Jonathan Tah isolou a penalidade alemã, abrindo caminho para que José Canale convertesse a cobrança seguinte e garantisse a vitória por 4 a 3, confirmando a classificação

Foto: Divulgação FIFA

O resultado representa uma das maiores surpresas da fase eliminatória da Copa do Mundo até o momento e reforça o bom momento vivido pela seleção comandada por Gustavo Alfaro.

Com uma campanha baseada na consistência defensiva, intensidade e eficiência nos momentos decisivos, o Paraguai segue vivo na disputa pelo título e enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre França e Suécia.

Para a Alemanha, a eliminação precoce amplia a frustração de uma geração que chegou ao Mundial cercada de expectativas.

Apesar da superioridade em posse de bola e volume ofensivo, os alemães voltaram a sofrer com a falta de eficiência nas finalizações e pagaram caro pelos erros na disputa por pênaltis, encerrando sua participação antes do esperado.

Ficha técnica - Alemanha x Paraguai

Competição: Copa do Mundo 2026 - segunda fase

Data: 29 de junho de 2026

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos

Árbitro: Jalal Jayed, do Marrocos

Placar: Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai

Gols: Enciso, aos 41 minutos do 1º tempo; Havertz, aos 8 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Cubas e Galarza, do Paraguai; Havertz e Musiala, da Alemanha

Alemanha: Neuer; Kimmich, Rüdiger (Thiaw), Tah e Brown; Pavlovic (Anton), Nmecha (Goretzka), Wirtz (Amiri) e Sané (Woltemade); Undav (Musiala) e Havertz.

Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: Gill; Cáceres (Ojeda), Gómez, Canale e Alonso (Balbuena); Cubas, Bobadilla (Sanabria) e Galarza; Almirón (Velázquez), Enciso (Maurício) e Ávalos.

Técnico: Gustavo Alfaro.