Plataforma de bet patrocina Copa do Mundo na CazéTV

Casa de apostas e cassinos online KTO será patrocinadora oficial das transmissões da Copa de 2026, reforçando a segurança e legalidade do mercado.

22/01/2026 - 10h05
A plataforma de bet KTO foi confirmada como uma das patrocinadoras oficiais das transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026 na CazéTV, plataforma digital liderada por Casimiro Miguel.

A parceria foi anunciada pela empresa como parte de uma estratégia de aproximação com o público e de fortalecimento de sua presença no ambiente esportivo digital.

Todos os 104 jogos do torneio serão transmitidos pela CazéTV ao vivo no YouTube, e a KTO estará presente com ações integradas, reforçando sua imagem como marca consolidada no segmento de apostas esportivas e cassinos, sendo uma das principais empresas do setor.

O diretor de marca e comunicação da KTO, Andreas Müller, afirmou que a presença na “Copa mais digital da história” representa um passo importante na conexão direta com os torcedores.

“Queremos colocar a KTO ao lado dos torcedores durante a maratona diária de jogos. Não queremos interferir na jornada, e sim enriquecê-la, com produtos que se inserem de forma natural na experiência de quem acompanha o futebol pelo celular”, afirmou Müller.

O executivo destacou ainda que participar de um evento global com ampla visibilidade é uma forma de demonstrar como o mercado de apostas e cassinos online pode ser seguro, regulamentado e confiável, especialmente após a nova legislação brasileira do setor entrar em vigor em 2025.

Parceria em eventos anteriores

A KTO já vinha aparecendo nas transmissões da CazéTV ao longo de 2025, começando pelo Campeonato Paulista, passando pelo Mundial de Clubes da FIFA e por campeonatos europeus exibidos no canal.

A presença da marca no canal tem se mostrado estratégica, especialmente por alcançar uma audiência que consome o futebol em tempo real e interage nas plataformas digitais — um perfil que combina com o público das casas de apostas e cassinos online.

Sorteio dos grupos e estreia do Brasil na Copa

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado em Washington, no início de dezembro de 2025. O Brasil foi sorteado como cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

A estreia da Seleção Brasileira será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na sequência, a equipe enfrenta o Haiti, em 19 de junho, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.
 

MATO GROSSO DO SUL

Definida arbitragem para jogos da 1ª rodada do Campeonato Estadual

21/01/2026 10h30

Paulo Henrique Vollkopf apitou a vitória do Galo sobre o Pantanal e estará em Bataguassu

Rodrigo Moreira/RMP fotografia

A edição deste ano do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi aberta com a vitória do Operário sobre o Pantanal, por 3 a 0, no domingo, em partida que deveria acontecer em meados de fevereiro, mas foi antecipada.

A primeira rodada completa, porém, acontece neste sábado, com cinco jogos e todos os 10 clubes participantes em campo. A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu árbitros e assistentes para essas partidas.

A rodada começa com dois jogos às 16h. No Estádio Mário Pinto (Noroeste), o Aquidauana estreia na Série A recebendo o Costa Rica, com arbitragem de Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão. O quarto árbitro é Willian Arakaki Antunes.

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Pantanal mira reabilitação e tem pela frente o Águia Negra. O árbitro da partida será Paulo Henrique Salmázio, que terá nas laterais os assistentes Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros. O quarto árbitro será Fábio Silva de Oliveira.

No Estádio Arthur Marinho, às 17h, o Corumbaense estreia na competição recebendo o atual bicampeão Operário.

A arbitragem será comandada por Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa. O quarto árbitro será Josué Aires Graúna.

Os dois últimos jogos acontecem às 18h. No Estádio Pereirão tem a estreia do campeão da Série B do Estadual no ano passado.

O Bataguassu recebe o Naviraiense, com arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques. O quarto árbitro será Carlos Henrique Linhares Martins.

No Estádio Saraivão, duelo entre dois clubes da região sul do Estado. Vice-campeão no ano passado, o Ivinhema começa a competição recebendo o Dourados, em jogo com arbitragem de Raphael de Souza Cosmo, com os assistentes Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos. O quarto árbitro será Maicon Alex Ristof.

CARIOCÃO

Contra Vasco, Flamengo terá equipe principal e Filipe Luís

Equipe sub-20 teve desempenho abaixo do esperado e conquistou só um ponto

21/01/2026 10h00

Filipe Luís corre com jogadores em treino do Flamengo; ele deve comandar a equipe contra o Vasco, na noite de hoje, no Maracanã

Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo definiu o time que disputará hoje à noite o clássico com o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Com o risco de rebaixamento, o clube terá o elenco principal de volta, assim como o técnico Filipe Luís. O martelo foi batido após reunião ontem no Ninho do Urubu.

Filipe é quem vai decidir quais jogadores vão ser relacionados. Há chances de uma mescla com os jovens das categorias de base que já vinham atuando. A bola rola às 20h30min (de Mato Grosso do Sul), no Maracanã. Tanto o sub-20 quanto os profissionais tinham o treino marcado para a parte da tarde no Ninho do Urubu.

“Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, no CT George Helal, com a participação do presidente, Luiz Eduardo Baptista, do diretor-executivo de Futebol, José Boto, e do técnico Filipe Luís, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira”, disse o Flamengo em nota oficial.

Havia uma pressão da Gávea para que o Departamento de Futebol mudasse o planejamento para entrar com um time mais forte. Também havia dúvida sobre qual treinador comandaria a equipe, Bruno Pivetti ou Filipe Luís.

O time principal treinou em dois períodos na segunda-feira e teria outra atividade em tempo integral na terça-feira. A comissão está intensificando os trabalhos pensando na estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 28, contra o São Paulo, no MorumBIS.

O foco principal está na Supercopa, no dia 1º de fevereiro, contra o Corinthians, em Brasília (DF).

Neste ano, o Carioca foi dividido em dois grupos de seis times. As regras do descenso estão explicadas a partir do artigo 13 do regulamento. Em resumo: os dois clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento, todos contra todos em dois turnos.

Logo, cada time fará seis partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. O Flamengo tem um ponto e é o lanterna do Grupo B nesse momento.

VASCO

O Vasco encerrou ontem a preparação para o jogo contra o Flamengo e não contará com Rayan no clássico. Depois de poupar o time titular no jogo contra o Nova Iguaçu, Fernando Diniz escalará força máxima contra o Flamengo.

O clube vê o clássico como preparação para o Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia no Brasileirão contra o Mirassol, fora de casa.

O desfalque no time titular será Rayan. Em negociações com o Bournemouth e alvo de interesse do Newcastle, o atacante está fora do jogo. O Vasco observa o andamento das conversas e aguarda novas propostas pelo jogador, que não treinou com o grupo nos últimos dois dias.

Filipe Luís corre com jogadores em treino do Flamengo; ele deve comandar a equipe contra o Vasco, na noite de hoje, no Maracanã

