Plataforma de bet patrocina Copa do Mundo na CazéTV

A plataforma de bet KTO foi confirmada como uma das patrocinadoras oficiais das transmissões da Copa do Mundo FIFA 2026 na CazéTV, plataforma digital liderada por Casimiro Miguel.

A parceria foi anunciada pela empresa como parte de uma estratégia de aproximação com o público e de fortalecimento de sua presença no ambiente esportivo digital.

Todos os 104 jogos do torneio serão transmitidos pela CazéTV ao vivo no YouTube, e a KTO estará presente com ações integradas, reforçando sua imagem como marca consolidada no segmento de apostas esportivas e cassinos, sendo uma das principais empresas do setor.

O diretor de marca e comunicação da KTO, Andreas Müller, afirmou que a presença na “Copa mais digital da história” representa um passo importante na conexão direta com os torcedores.

“Queremos colocar a KTO ao lado dos torcedores durante a maratona diária de jogos. Não queremos interferir na jornada, e sim enriquecê-la, com produtos que se inserem de forma natural na experiência de quem acompanha o futebol pelo celular”, afirmou Müller.

O executivo destacou ainda que participar de um evento global com ampla visibilidade é uma forma de demonstrar como o mercado de apostas e cassinos online pode ser seguro, regulamentado e confiável, especialmente após a nova legislação brasileira do setor entrar em vigor em 2025.

Parceria em eventos anteriores

A KTO já vinha aparecendo nas transmissões da CazéTV ao longo de 2025, começando pelo Campeonato Paulista, passando pelo Mundial de Clubes da FIFA e por campeonatos europeus exibidos no canal.

A presença da marca no canal tem se mostrado estratégica, especialmente por alcançar uma audiência que consome o futebol em tempo real e interage nas plataformas digitais — um perfil que combina com o público das casas de apostas e cassinos online.

Sorteio dos grupos e estreia do Brasil na Copa

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado em Washington, no início de dezembro de 2025. O Brasil foi sorteado como cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

A estreia da Seleção Brasileira será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Na sequência, a equipe enfrenta o Haiti, em 19 de junho, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

