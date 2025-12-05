Copa do Mundo 2026: veja como ficou cada grupo definido por sorteio da Fifa

O sorteio que define os grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, foi realizado nesta sexta-feira (5), em Washington. A Copa será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.
O Brasil será o cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti que estão na mesma chave.
A estreia do time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, ainda em local a ser definido.
A equipe verde e amarela estava no pote 1 do sorteio, ao lado dos outros cabeças de chave da competição: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
No sorteio, os países-sede - Canadá, México e Estados Unidos - foram alocados no pote 1. As outras 39 seleções classificadas foram distribuídas nos quatro potes de 12 equipes cada de acordo com o Ranking Mundial Masculino da Fifa publicado no dia 19de novembro de 2025.
Por fim, as duas vagas referentes ao torneio de repescagem da Copa do Mundo de 2026, assim como as quatro vagas da repescagem europeia, foram alocadas no pote 4.
Rio Ferdinand, ex-jogador da Inglaterra, e Samantha Johnson, ex-jogadora dos Estados Unidos, apresentaram o sorteio oficial da Copa do Mundo de 2026.
Já as seleções foram sorteadas por Aaron Judge, atleta de beisebol dos EUA, Shaquille O’Neal, ex-atleta de basquete da NBA, e Tom Brady, ex-jogador de futebol americano da NFL.
Confira o chaveamento de cada grupo da Copa do Mundo Fifa 2026
Grupo A
- México;
- África do Sul;
- Coreia do Sul;
- Vencedor da repescagem D (Dinamarca; Macedônia do Norte; República Tcheca ou Irlanda).
Grupo B
- Canadá;
- Vencedor da repescagem A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia);
- Catar;
- Suíça.
Grupo C
- Brasil;
- Marrocos;
- Haiti;
- Escócia.
Grupo D
- Estados Unidos;
- Paraguai;
- Austrália;
- Vencedor da repescagem C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo).
Grupo E
- Alemanha;
- Curaçao;
- Costa do Marfim;
- Equador.
Grupo F
- Holanda;
- Japão;
- Vencedor da repescagem B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia);
- Tunísia.
Grupo G
- Bélgica;
- Egito;
- Irã;
- Nova Zelândia.
Grupo H
- Espanha;
- Cabo Verde;
- Arábia Saudita;
- Uruguai.
Grupo I
- França;
- Senegal;
- Vencedor da repescagem 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia);
- Noruega.
Grupo J
- Argentina;
- Argélia;
- Áustria;
- Jordania.
Grupo K
- Portugal;
- Vencedor da repescagem 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia);
- Uzbequistão;
- Colômbia.
Grupo L
- Inglaterra;
- Croácia;
- Gana;
- Panamá.