Copa do Mundo 2026: veja como ficou cada grupo definido por sorteio da Fifa

Brasil está no grupo C; Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026

Glaucea Vaccari

05/12/2025 - 15h13
O sorteio que define os grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, foi realizado nesta sexta-feira (5), em Washington. A Copa será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

O Brasil será o cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti que estão na mesma chave.

A estreia do time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, ainda em local a ser definido.

A equipe verde e amarela estava no pote 1 do sorteio, ao lado dos outros cabeças de chave da competição: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

No sorteio, os países-sede - Canadá, México e Estados Unidos - foram alocados no pote 1. As outras 39 seleções classificadas foram distribuídas nos quatro potes de 12 equipes cada de acordo com o Ranking Mundial Masculino da Fifa publicado no dia 19de novembro de 2025.

Por fim, as duas vagas referentes ao torneio de repescagem da Copa do Mundo de 2026, assim como as quatro vagas da repescagem europeia, foram alocadas no pote 4.

Rio Ferdinand, ex-jogador da Inglaterra, e Samantha Johnson, ex-jogadora dos Estados Unidos, apresentaram o sorteio oficial da Copa do Mundo de 2026.

Já as seleções foram sorteadas por Aaron Judge, atleta de beisebol dos EUA, Shaquille O’Neal, ex-atleta de basquete da NBA, e Tom Brady, ex-jogador de futebol americano da NFL.

Confira o chaveamento de cada grupo da Copa do Mundo Fifa 2026

Grupo A

  • México;
  • África do Sul;
  • Coreia do Sul;
  • Vencedor da repescagem D (Dinamarca; Macedônia do Norte; República Tcheca ou Irlanda).

Grupo B

  • Canadá;
  • Vencedor da repescagem A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia);
  • Catar;
  • Suíça.

Grupo C

  • Brasil;
  • Marrocos;
  • Haiti;
  • Escócia.

Grupo D

  • Estados Unidos;
  • Paraguai;
  • Austrália;
  • Vencedor da repescagem C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo).

Grupo E

  • Alemanha;
  • Curaçao;
  • Costa do Marfim;
  • Equador.

Grupo F

  • Holanda;
  • Japão;
  • Vencedor da repescagem B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia);
  • Tunísia.

Grupo G

  • Bélgica;
  • Egito;
  • Irã;
  • Nova Zelândia.

Grupo H

  • Espanha;
  • Cabo Verde;
  • Arábia Saudita;
  • Uruguai.

Grupo I

  • França;
  • Senegal;
  • Vencedor da repescagem 2 (Iraque, Suriname ou Bolívia);
  • Noruega.

Grupo J

  • Argentina;
  • Argélia;
  • Áustria;
  • Jordania.

Grupo K

  • Portugal;
  • Vencedor da repescagem 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia);
  • Uzbequistão;
  • Colômbia.

Grupo L

  • Inglaterra;
  • Croácia;
  • Gana;
  • Panamá.

é campeão

Arrascaeta faz melhor temporada no Flamengo e celebra título do Brasileirão

Em 61 jogos, ele marcou 23 gols e deu 18 assistências. Na campanha do título brasileiro, o uruguaio é o artilheiro do rubro-negro, com 18 gols

04/12/2025 07h11

Desde 2019 no Flamengo, Arrascaeta já conquistou dois Brasileirões, duas Copas do Brasil e duas Libertadores, além de cinco estaduais

Giorgian de Arrascaeta certamente é o grande protagonista do Flamengo em 2025. Referência técnica e maestro da equipe, o uruguaio foi determinante para o time rubro-negro conquistar a Libertadores e mais uma vez o Campeonato Brasileiro

"É difícil explicar o sentimento desse momento. Não tem palavras para explicar nossa torcida. Esse grupo merecia muito. Trabalhamos muito durante todo o ano. Estamos colhendo os frutos de ter um elenco qualificado, um treinador que dá seu melhor a cada dia", disse ao final da vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira.

"Já faz muito tempo que estou no Flamengo, virei mais um torcedor. Sei o que o torcedor sente. Tento fazer meu trabalho, o melhor possível. Sou uma pessoa, um ser humano, tenho sentimento, e isso é minha casa. Não tenho palavras para explicar o que é o Flamengo para mim", completou.

Com a saída de Gabigol, Arrascaeta herdou a camisa 10, usada por Zico, Adriano e Petkovic, e não sentiu o peso. Em meio a uma temporada de reformulações no elenco, o uruguaio, que chegou ao clube em 2019, provou que era o cara certo para assumir tamanha responsabilidade e liderança.

Em 2025, o meia vive a melhor temporada com a camisa rubro-negra Para construir mais uma jornada vitoriosa, Arrascaeta precisou superar uma crise interna do clube após a eliminação no Mundial de Clubes, em julho, e também questões particulares, como a aflição depois de sofrer uma tentativa de assalto em que sofreu junto à esposa grávida em outubro.

Além de atuar como garçom, o jogador ficou ainda mais completo e se transformou em um verdadeiro artilheiro. Assim, ele se tornou ainda mais decisivo para o Flamengo, como na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0 pela 35ª rodada, quando abriu o placar e serviu Bruno Henrique.

"Acredito que não tem maior motivação do que jogar com essa camisa, representar da melhor forma possível dentro de campo. Todo ano nós estamos brigando por coisas importantes e mais um ano estamos na reta final do Brasileiro, na final da Libertadores. Agora é pensar jogo a jogo, antes da Libertadores tem mais uma decisão fora de casa e temos que estar preparados", disse o meia após o jogo contra o time paulista.

A grande atuação do jogador também rendeu elogios do técnico Filipe Luís, que o considera uma liderança do elenco.

"É um jogador único, que não perde a ambição e que quer cada vez mais. É um grande líder. É mérito absolutamente dele. E eu, claro, monto a equipe em função do melhor jogador. Sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço para ficar mais perto do gol, onde ele é realmente diferente", disse Filipe Luís.

Em 61 jogos na temporada até aqui, ele marcou 23 gols e deu 18 assistências. Na campanha do título brasileiro, o uruguaio é o artilheiro do time rubro-negro, com 18 gols, apenas três a menos que Kaio Jorge, do Cruzeiro, líder geral.

Em sete anos de Flamengo, o camisa 10 possui uma extensa lista de troféus: duas Libertadores (2019 e 2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), dois Brasileirões (2019 e 2020), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), além de uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025). Todo esse currículo rendeu a ele a renovação de contrato com o uruguaio até 2028, anunciada no início de novembro. O desempenho de alto nível também rendeu um aumento salarial e uma multa rescisória de mais de R$ 217 milhões (35 milhões de euros)

"Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias, e isso é como sermos feitos um para o outro", escreveu o jogador no X após a extensão do vínculo.

Apesar de já alcançar marcas históricas em 2025, Arrascaeta terá pela frente o grande desafio da temporada no próximo sábado, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras, às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, na decisão da Libertadores. Seja com gols ou assistências, o que a torcida rubro-negra espera na final continental é que a estrela do uruguaio possa brilhar mais uma vez.

Esporte

Arsenal vence Brentford e mantém vantagem na liderança do Campeonato Inglês

Com o resultado, o time do técnico Mike Arteta chegou aos 33 pontos, cinco à frente do Manchester City

03/12/2025 23h00

Divulgação/X

O Arsenal manteve a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, ao vencer, nesta quinta-feira, no Emirates Stadium, em Londres, o Brentford, por 2 a 0, em duelo válido pela 14ª rodada. Com o resultado, o time do técnico Mike Arteta chegou aos 33 pontos, cinco à frente do Manchester City.

Apesar de ocupar apenas a 13ª colocação no campeonato e de jogar no campo do adversário, o Brentford não se limitou a ficar na defesa. A impetuosidade da equipe acabou dando espaços para o Arsenal criar jogadas e o primeiro gol não demorou a sair.

Aos 11 minutos, após jogada iniciada em toques rápidos, White, pela direita, cruzou para o aproveitamento de Merino, de cabeça

O jogo permaneceu bem disputado, mas assa equipes não conseguiram mexer no placar a até o final dos primeiros 45 minutos. Kevin Schade teve grande oportunidade para o Brentford, mas a cabeçada foi no travessão, após desvio do goleiro Raya.

Na etapa final, o Arsenal voltou melhor e pressionou para aumentar a vantagem no placar. Em 25 minutos, Merino teve ao menos três chances para marcar mais uma vez, mas falhou.

Com o objetivo de não correr riscos no final da partida, o Arsenal se fechou na defesa e viu o Brentford ir ao ataque com suas perigosas cobranças de lateral. Aos 44 minutos, em um rebote do goleiro Kelleher, Saka teve a chance de fazer o segundo gol do Arsenal, mas finalizou fraco.

Mas, aos 46, não teve jeito. Em um contra-ataque, Saka foi lançado e bateu. Kelleher fez defesa parcial, mas a bola acabou entrando. O quarto gol do atacante garantiu a décima vitória do time londrino no campeonato.

LIVERPOOL E CHELSEA

Além da vitória sobre o Brentford, o Arsenal viu dois de seus principais adversários na luta pelo título falharem na rodada. O Liverpool, em casa, só empatou, por 1 a 1, com o Sunderland, enquanto o Chelsea, como visitante, acabou derrotado pelo Leeds por 3 a 1.

O Liverpool chegou aos 22 pontos, em oitavo lugar, enquanto o Chelsea se mantém com 24 pontos, na quarta colocação, atrás do Aston Villa, que bateu o Brighton, por 4 a 3, e alcançou os 27 pontos.

