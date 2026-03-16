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Quem é a joia brasileira do Bayern de Munique que a CBF 'disputa' com a seleção portuguesa

Garoto jogou 30 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga

Estadão Conteúdo

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16/03/2026 - 23h00
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Deco, Liédson e Pepe representando gerações passadas e Matheus Nunes e Otávio como os nomes da atualidade: muitos brasileiros jogaram ou ainda atuam pela seleção de Portugal, seja por ascendência ou tempo no futebol do país. E agora, mais um pode estar a caminho, se o Brasil não for 'esperto': Maycon Cardozo.

Revelado pelo Bayern de Munique, ele fez sua estreia pelo time profissional do clube mais vitorioso da Alemanha ao jogar 30 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga. Ainda sem convocações nas categorias de base da seleção, ele é visado também pela federação portuguesa.

Ao Estadão, a CBF confirmou que Maycon é monitorado, assim como outros brasileiros que atuam fora e mesmo em divisões mais jovens que a sub-20, pela qual vivia-se a expectativa de que o jogador, que joga como meia-atacante e ponta esquerda, estivesse no certame da amarelinha.

Nascido em João Pessoa, Maycon Douglas Normanha Cardozo tem dupla-cidadania e foi "trabalhado" pelo Bayern de Munique através do STB Sports Thai Bavaria Academy, que tem parceria com o clube na Tailândia, ainda longe dos grandes mercados. Seu pai é famoso para o público santista: Douglas, atacante campeão brasileiro em 2002.

O ex-jogador chegou a promover o garoto ao Santos, como ele mesmo relembrou em entrevista ao GE. "Fui conversar com pessoal (do time alvinegro), pois ele se destacava nas escolinhas, do projeto na Tailândia. Quando precisava voltar, o Paulo Robson pediu para ele ficar, mas era difícil ficar longe dele. Voltei, um alemão chamado Marco me ligou e disse que abriria um projeto do Bayern", relembrou.

A vida na Tailândia começou através do pai, que passou as últimas 11 temporadas de sua carreira no país asiático. Ele saiu do Uberaba para o Buriram United em 2010 e lá ficou até aposentar, retornar em 2021 para jogar na segunda divisão pelo Siam Navy e pendurar as chuteiras de vez no Ratchaburi em 2023.

Ao consolidar-se no Bayern, passou pelos times sub-17, sub-19 e B até finalmente estrear nos profissionais contra o Borussia Mönchengladbach. No jogo, ele acertou 12 de 13 passes, sendo dez no campo adversário.

Nas categorias de base do hexacampeão da Champions League, foram nove jogos, sendo seis como titular e dois gols, um deles na Uefa Youth League, o maior torneio de formação europeu, de 2025-26, em que o time caiu na primeira fase.

Para não "perder" Maycon Cardozo para a seleção portuguesa, ele não pode atuar em mais do que três jogos ou entrar em campo pelo time europeu quando tiver mais do que 21 anos. Se fizer carreira na Bundesliga e surgir a ideia de jogar pela Alemanha, teria que completar cinco anos de residência e não escolher nem Brasil, nem Portugal no caminho.

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VITÓRIA

Brasil encerra Paralimpíada de Inverno histórica em Milão-Cortina

Prova dos 20 km do esqui cross-country marca fim da campanha

15/03/2026 23h00

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Entre os homens, o Brasil ainda teve o paulista Guilherme Rocha terminando em 19º (58min49s4) e o paraibano Robelson Lula em 22º (1h01min07s3)

Entre os homens, o Brasil ainda teve o paulista Guilherme Rocha terminando em 19º (58min49s4) e o paraibano Robelson Lula em 22º (1h01min07s3) Alessandra Cabral/CPB

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A Paralimpíada de Inverno de Milão-Cortina (Itália) chegou ao fim neste domingo (15). A participação brasileira foi histórica, com a maior delegação já enviada a uma edição do evento - oito atletas - e a conquista da primeira medalha, a prata do rondoniense Cristian Ribera na prova do sprint (um quilômetro) do esqui cross-country para competidores sentados.

A campanha terminou com a disputa dos 20 quilômetros do esqui cross country. Seis brasileiros foram à pista de neve da cidade de Tesero, com destaques para os quintos lugares de Cristian no masculino, com tempo de 53min40s8, e da paranaense Aline Rocha (que também esquia sentada) no feminino, com 1h01min30s2.

"[A prova de 20 quilômetros] Não é minha especialidade. Eu esperava um bom resultado, mas sabia que seria uma luta. Nas primeiras parciais, estava em segundo ou terceiro. Talvez, se eu segurasse um pouco, desse para recuperar no fim. Nessas provas longas, a gente vê que a competição é muito forte. Hoje [domingo], cheguei mais de um minuto atrás dos mesmos atletas que venci no sprint", disse o rondoniense, que é radicado em Jundiaí (SP), em depoimento ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Entre os homens, o Brasil ainda teve o paulista Guilherme Rocha terminando em 19º (58min49s4) e o paraibano Robelson Lula em 22º (1h01min07s3). Na disputa das mulheres, a paulista Elena Sena ficou em 14º lugar (1h19min04s9). Na classe standing (para atletas que competem de pé) masculina, o paulista Wellington da Silva ficou com a 25ª colocação (52min54s).

Outros resultados históricos na neve italiana em 2026 foram os sétimos lugares de Aline no biatlo paralímpico e do trio formado por ela, Cristian e Wellington no revezamento do esqui cross-country. A gaúcha Vitória Machado, por sua vez, tornou-se a primeira mulher brasileira a competir no snowboard.

Vitória e o também gaúcho André Barbieri, outro a disputar o snowboard nos Jogos de Milão-Cortina, serão os representantes brasileiros na cerimônia de encerramento, que ocorre neste domingo, a partir de 16h30 (horário de Brasília), em Cortina d'Ampezzo, cidade onde foram as provas da modalidade.

André, que conseguiu ir para a neve após se recuperar de um acidente durante um treino antes do evento, será o porta-bandeira.

"Com resultados consistentes, presença em finais e um pódio histórico no cross-country, a participação brasileira em Milão-Cortina 2026 consolida um novo momento dos esportes de inverno paralímpicos do país e reforça a evolução técnica da equipe nacional nas provas disputadas na neve", afirmou o presidente do CPB, José Antônio Freire à comunicação da entidade.

A próxima edição da Paralimpíada de Inverno será nos Alpes Franceses, entre 1º e 10 e março de 2030. Antes, em 2028, ocorrem os Jogos de Verão, em Los Angeles (Estados Unidos).

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CLÁSSICO ALVINEGRO

Neymar passa em branco, Memphis desencanta, mas Santos e Corinthians ficam no empate

Em má fase, as duas equipes não conseguiram entregar seu máximo e deixaram a desejar na Vila Belmiro

15/03/2026 18h00

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Santos e Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro em jogo de poucas ações

Santos e Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro em jogo de poucas ações Foto: Reprodução/X

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Santos e Corinthians promoveram neste domingo, na Vila Belmiro, um clássico com dois tempos muito distintos que terminou em empate por 1 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em má fase, as duas equipes não conseguiram entregar seu máximo e deixaram a desejar. A equipe do Parque São Jorge chega a cinco partidas sem vitória, enquanto os santistas não ganham há quatro jogos.

Pelo lado santista, a confiança foi totalmente depositada em Neymar. O craque passou em branco em sua última chance de convencer Carlo Ancelotti antes da convocação da seleção para os amistosos de março. O camisa 10 tentou ser protagonista, mas não exibiu um futebol suficientemente bom para que não haja dúvidas sobre sua ida para o time nacional. Já no Corinthians, Memphis Depay teve um lampejo do que foi o seu vitorioso 2025 e marcou o primeiro gol da partida. O holandês vivia longo jejum.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Internacional, na Vila. O jogo está agendado para quarta-feira, às 21h30. O Corinthians, por sua vez, visita a Chapecoense na quinta, às 21h30.

O Santos começou o clássico mais valente com boas participações de Neymar e Barreal. Os duelos físicos fizeram subir o tom da partida. A equipe da casa continuou mais propositiva até que Memphis Depay mudou provisoriamente o cenário.

O holandês, que não anotava um gol desde a final da Copa do Brasil, arrancou em contragolpe, levou a bola para o lado esquerdo da área, se livrou da marcação e, com um chute cruzado colocado, pôs o Corinthians em vantagem, aos 18 minutos.

Não houve muito tempo para os corintianos comemoraram. Aos 21, Gabriel Paulista foi pressionado por Neymar, caiu ao fazer o passe, a bola esbarrou no camisa 10 santista e foi para os pés de Gabigol, que partiu em velocidade para a grande área e tocou firme no canto inferior esquerdo de Hugo Souza para deixar tudo igual no marcador.

Com o placar alterado, a partida ficou mais movimentada, com boas chances de parte a parte. Apesar disso, o primeiro tempo terminou com o empate em 1 a 1.

Na volta do intervalo, a intensidade da partida diminuiu. Os treinadores fizeram substituições pontuais que pouco alteraram o ritmo do clássico. A torcida do Santos protestou contra as mudanças promovidas pelo auxiliar Gastón Liendo, que comandou o time dada a suspensão de Juan Pablo Vojvoda.

Depois dos 40 minutos do segundo tempo, o clássico ganhou contornos mais tensos. Em menos de dois minutos, Luan Peres levou dois cartões amarelos e foi expulso de campo. Dorival, então, decidiu aumentar a força ofensiva aérea do Corinthians, trocando Raniele por Pedro Raul.

A situação santista ficou ainda pior quando Lira caiu no gramado reclamando de uma lesão no joelho. Ele deixou o campo quando não havia mais possibilidade de substituição, deixando o time da casa com dois atletas a menos. Apesar das circunstâncias, o Santos conseguiu sustentar o empate até o apito final.

FICHA TÉCNICA - SANTOS 1 x 1 CORINTHIANS

SANTOS - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías, Luan Peres e Christian Oliva (Gabriel Menino); Gustavinho (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Willian Arão) e Neymar; Barreal (Vinicius Lira), Gabigol (Thaciano) e Rony. Técnico: Gastón Liendo (auxiliar).

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Pedro Raul), André (Kayke), Breno Bidon e Carrillo (Allan); Kaio César (Rodrigo Garro) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Memphis Depay, aos 18, Gabigol aos 21 minutos do 1º tempo

CARTÕES AMARELOS - Barreal, Rony, Gustavo Henrique e Kaio César.

CARTÃO VERMELHO - Luan Peres.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

PÚBLICO - 15.008 torcedores.

RENDA - R$ 1.006.278,40.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

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