Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Rodrigo Garro passa por cirurgia no punho e aumenta lista de desfalques do Corinthians

O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/01/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O começo de temporada tem sido de dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, que terá de montar um grande quebra-cabeças para definir o Corinthians da estreia do Paulistão, domingo, diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena. Sem os machucados Memphis e Raniele e com a saída de Maycon rumo ao Atlético-MG, o treinador agora perdeu Rodrigo Garro, submetido a cirurgia nesta quarta-feira.

O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil, diante do Vasco, no dia 21 de dezembro, no Maracanã e precisou passar pelo procedimento, considerado simples e com volta às atividades físicas já na sexta-feira.

"Nesta quarta-feira (07), o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo. Ele sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, no Maracanã", confirmou o Corinthians.

"O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Faloppa - com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti -, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para esta quarta. A partir de sexta (09), o camisa 8 retomará as atividades no CT Dr Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física "

Garro sofreu com uma contusão no joelho na temporada passada e acabou perdendo várias partidas e a posição de titular na reta final do ano - ficou no banco contra os vascaínos na conquista corintiana. Com vaga na Libertadores, o armador não esconde a ansiedade por realizar uma grande temporada.

O Corinthians se garantiu na fase de grupos da Libertadores graças ao título da Copa do Brasil e antes de iniciar sua aventura no continente decidirá a Supercopa Rei contra o Flamengo em Brasília, além de dar a largada no Estadual e no Brasileirão.

Permanência

Pantanal SAF renova contrato de Jean para 2026

Clube também oficializou a manutenção do contrato com outros quatro atletas

07/01/2026 14h30

Compartilhar
Jean seguirá no elenco para a temporada de 2026

Jean seguirá no elenco para a temporada de 2026 Foto: Divulgação / Pantanal SAF

Continue Lendo...

Multicampeão por Palmeiras, São Paulo e Fluminense, o volante Jean Raphael, de 38 anos renovou o contrato com o FC Pantanal para a temporada de 2026. Além dele, outros quatro jogadores que defenderam o clube no Sul-Mato-Grossense de 2025 também seguirão no elenco. 

Terceiro colocado no estadual da última temporada, o clube oficializou a manutenção dos contratos com o zagueiro Júnior Henrique, o lateral André Mascena, além dos atacantes Pedro Neto e Edu Macedo. 

Os jogadores se apresentaram no dia 10 de dezembro e os treinos fechados estão concentrados no CT do Pantanal, em Campo Grande.

"A ideia da manutenção desses atletas, não só dos mais experientes como dos mais novos, como o Eduardo, prata da casa, é sustentar o que já foi feito nos últimos anos. Buscamos manter um por setor e eles vão transmitir aos que chegaram o que é o nosso DNA, para que se adaptem também", explicou o treinador Glauber Caudas, que segue à frente do grupo pelo terceiro ano consecutivo.

A estreia do Pantanal SAF no Campeonato Estadual acontece no dia 18, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, contra o Operário FC, partida antecipada da 7ª rodada. 

Além do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Pantanal disputa pela primeira vez a Copa do Brasil. Com a definição do ranking Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time campo-grandense pode enfrentar na primeira fase Sampaio Corrêa-RJ, Bragantino-PA, América-SE, Porto Vitória (ES) e Porto (BA). 

Assine o Correio do Estado

Permanência

Diretor do Atlético-MG revela proposta até 2027 por Hulk e revela: 'Ninguém quer que ele saia'

Paulo Bracks foi enfático ao garantir que todos no clube querem a permanência do experiente atacante.

06/01/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Pedro Souza / Atlético

Continue Lendo...

O Atlético-MG não está disposto a perder seu segundo jogador para o Fluminense e garantiu, nesta terça-feira, que o ídolo Hulk está nos planos não apenas para 2026, mas também para o próximo ano. Depois de ver o lateral-esquerdo Guilherme Arana se acertar com os cariocas, o CSO Paulo Bracks foi enfático ao garantir que todos no clube querem a permanência do experiente atacante.

Hulk perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli na reta final de 2025, começou a ser substituído com frequência e até na reserva foi parar, o que o deixou tentado a aceitar a alta proposta financeira do Fluminense. No clube mineiro desde 2021, o jogador se tornou referência e ídolo da torcida, que vem fazendo coro para demovê-lo da ideia de mudar de ares aos 39 anos - o jogador chegou a falar em aposentar em Belo Horizonte.

A coletiva de Bracks nesta terça-feira foi uma maneira encontrada para o Atlético-MG mostrar a Hulk sua importância. O dirigente não poupou elogios ao atacante e revelou que até fez uma proposta de ampliação do contrato até 2027.

"Hulk é um ídolo, para mim o maior da história do Atlético", afirmou Bracks. "Vocês têm acompanhado as reuniões com ele, seu staff e o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk. E euu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até o final de 2027. Ou seja, mais dois anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar", enfatizou o dirigente.

Bracks definiu Hulk como "assunto institucional", não apenas do futebol. E garantiu todo o respeito que o jogador merece, independentemente da escolha - treina normalmente com os demais companheiros em Minas.

"Ele é muito grande e tem de ser tratado de forma institucional. Não entrarei em detalhes sobre o que está sendo conversado, o projeto apresentado, os detalhes conversados nas reuniões, porque dizem respeito às partes ali sentadas. Mas confirmo que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. Para mim, é o maior ídolo da história (do Atlético) e tem tudo para se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre "

Reforço oficializado 

Durante a coletiva para explicar a negociação com Hulk, Bracks revelou acerto com o também atacante Alan Minda, jovem equatoriano de 22 anos, do Cercle Brugge, da Bélgica.

"Não assinou contrato ainda, exames médicos estão pendentes, mas acertamos as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, de 22 anos. Jogador que é ágil, potente, de um contra um, habilidoso, e será nosso segundo reforço nessa temporada 2026", disse Bracks.

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 2 dias

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

2

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2956, terça-feira (06/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2956, terça-feira (06/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?