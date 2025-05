Samir Xaud é eleito oficialmente novo presidente da CBF

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Samir Xaud é o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com mandato até 2029. A Assembleia Eleitoral confirmou, neste domingo, 25, o que já se esperava desde o dia 18, quando o roraimense inscreveu sua chapa com apoio de 25 federações, inviabilizando que um adversário tivesse o mínimo de oito assinaturas das entidades estaduais. Foram 103 votos de um total de 141 possíveis, não havendo unanimidade como na eleição anterior.



Ele sucede Ednaldo Rodrigues, afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) por suspeita de fraude na assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o coronel Nunes, no acordo que havia encerrado a disputa no Supremo e mantido Ednaldo Rodrigues no comando da CBF.



Além das federações, a candidatura de Xaud teve apoio de dez clubes: Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Vasco (Série A) e Amazonas, CRB, Criciúma, Paysandu, Remo e Volta Redonda (Série B).



As outras 30 agremiações apoiavam Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Elas se uniram em um manifesto que fez exigências à CBF e tentaram articular uma abstenção no pleito.



Junto de Xaud, assumem os vice-presidentes Flávio Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD); Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol; José Vanildo, presidente da Federação do Rio Grande do Norte; Ricardo Paul, presidente da Federação do Pará; Ednailson Rozenha, presidente da Federação do Amazonas; Rubens Angelloti, presidente da Federação de Santa Catarina; Fernando Sarney, ex-vice e presidente e atual interino; e Gustavo Dias Henrique, presidente da Federação do Distrito Federal.



Da chapa de Samir, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Rozenha e Rubens Angelotti foram eleitos em abril, junto de Ednaldo, para o mandato que começaria em 2026 e iria até 2030. Agora, eles serão vices no quadriênio 2025-2029.



A novidade da chapa de Samir Xaud é a presença de Flávio Zveiter Ele foi pré-candidato à presidência da CBF em 2024, no primeiro afastamento de Ednaldo Rodrigues, e atuou nos bastidores pela aceitação do nome de Xaud como candidato. Zveiter deve atuar como CEO da CBF.