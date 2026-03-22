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Santos, sem Neymar e Gabigol, empata sem gols com o lanterna Cruzeiro no Mineirão

O Santos chegou aos 7 pontos no quarto jogo seguido sem vitória no campeonato, já o Cruzeiro é a única equipe que ainda não venceu no Brasileiro e soma apenas 4 pontos na lanterna

Estadão Conteúdo

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22/03/2026 - 20h00
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Em um confronto envolvendo duas equipes situadas na parte de baixo da classificação, Santos e Cruzeiro empataram sem gols neste domingo no Mineirão pela oitava rodada do Brasileirão. O Santos chegou aos 7 pontos no quarto jogo seguido sem vitória no campeonato. Já o Cruzeiro é a única equipe que ainda não venceu no Brasileiro e soma apenas 4 pontos na lanterna.

O jogo marcou a estreia do técnico Cuca, contratado de forma emergencial após a demissão do argentino Juan Pablo Vojvoda no meio de semana. O Cruzeiro teve no comando o interino Wesley Carvalho após a saída de Tite, oficializada após o empate com o Vasco, no Mineirão. Neste domingo, o clube mineiro anunciou a contratação do português Artur Jorge, que estava no Al-Rayyan, do Catar, e assinou contrato até o fim de 2027.

Sem Neymar, que ficou de fora do jogo por controle de carga, e Gabigol, impedido de atuar por questões contratuais, o Santos praticamente não criou na parte ofensiva no primeiro tempo. O goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, não foi incomodado.

Aos 4 minutos, Arroyo surgiu livre diante de Gabriel Brazão e acabou desperdiçando. O lance foi anulado por impedimento, mas foi uma mostra do que aconteceria durante a maior parte do primeiro tempo, com o Cruzeiro controlando as ações. Mesmo com maior volume de jogo, o mandante finalizou com perigo apenas duas vezes: com Gerson, que exigiu defesa de Brazão, e Arroyo, em chute que desviou na zaga e acabou indo para escanteio.

No segundo tempo, o Santos voltou com Thaciano no lugar de Moisés e com uma postura diferente. O time pressionou o Cruzeiro e conseguiu algumas finalizações no início da etapa. O time mineiro também apareceu no ataque e só não abriu o placar por causa do goleiro Gabriel Brazão, que fez grande defesa após chute de Villarreal.

O interino Wesley Carvalho tentou mudar o panorama do jogo ao mexer no ataque do Cruzeiro com Wanderson e Bruno Rodrigues nos lugares de Arroyo e Villarreal. Wanderson finalizou de fora da área no canto inferior direito de Brazão, que mandou para escanteio, aos 28.

Nos acréscimos, aos 50 minutos, Barreal marcou após receber passe de Rony e finalizar no canto esquerdo de Matheus Cunha, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Barreal estava pouco à frente no momento do passe.

Após o apito final, jogadores do Santos entraram em campo para reclamar da arbitragem e Gabriel Menino foi punido com cartão amarelo. A torcida do Cruzeiro vaiou o time, que faz um péssimo início de Brasileiro.

O Santos volta a jogar pelo Brasileiro no dia 2 de abril contra o Remo, na Vila Belmiro. O Cruzeiro busca sua primeira vitória no campeonato recebendo o Vitória, no Mineirão, um dia antes.

FICHA TÉCNICA - CRUZEIRO 0 X 0 SANTOS

CRUZEIRO - Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson, Christian (Kenji) e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Villarreal (Bruno Rodrigues). Técnico: Wesley Carvalho.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Rincón), Gustavo Henrique (João Schmidt), Gabriel Menino (Rollheiser) e Barreal; Rony e Moisés (Thaciano). Técnico: Cuca.

CARTÕES AMARELOS - William e Matheus Pereira (Cruzeiro), Barreal, Gustavo Henrique, Rincón e Gabriel Menino (Santos).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 2.747.015,50.

PÚBLICO - 43.252.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Decisão

Bataguassu e Operário iniciam hoje a disputa pelo título do estadual de MS

O jogo de ida acontece em Bataguassu no Estádio Pereirão

21/03/2026 11h30

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Na primeira fase, o confronto entre os finalista terminou com vitória do Operário por 3 a 2

Na primeira fase, o confronto entre os finalista terminou com vitória do Operário por 3 a 2 Foto: @bahptista

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Inicia neste sábado (21) o primeiro capítulo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, as equipes do Bataguassu e do Operário, entram em campo às 15:30 no Estádio Pereirão, em Bataguassu. 

O caminho até a final foi bem distinto para ambos os times, por ter ficado na segunda colocação da primeira fase, o Galo da Capital entrou direto na semifinal, sem precisar passar pela fase de quartas de finais. 

E nas semifinais o Operário tirou a equipe do Corumbaense sem muitos esforços, venceu a ida por 2 a 1 e garantiu a vaga vencendo novamente no jogo de volta por 1 a 0. Alcançando sua quarta final consecutiva e busca repetir os feitos de 2024 e 2025, onde saiu com o título na ocasião. 

Já o caminho do Bataguassu foi mais complicado e emocionante. Por ter ficado na quinta colocação da primeira fase, o Tucunaré precisou passar duas fases até chegar na inédita final.  

Nas quartas de finais o time do Bataguassu enfrentou a equipe do Ivinhema, no jogo de ida vitória em casa por 2 a 1, diante do Azulão do Vale, mas na partida de volta, confronto emocionante, onde em um movimentado 4 a 3 para o time do Ivinhema, o que resultou em disputa por pênaltis. Nas penalidades máximas, o Bata venceu por 4 a 2 e avançou de fase. 

A última batalha antes da final seria ainda mais difícil, o time enfrentaria o Naviraiense, dono da melhor campanha da primeira fase. No jogo de ida em casa, um verdadeiro balde de água fria no time do Bataguassu, vitória dos visitantes por 1 a 0. 

Na partida de volta, jogo eletrizante e com show de Alex Choco, que marcou 3 gols na goleada por 4 a 0, o time do Bataguassu alcançou um feito inédito em sua história ao chegar na final do campeonato. 

E para acompanhar as emoções do jogo de ida, a partida contará com transmissão no portal ge.com/ms e na TV aberta pela TV Morena.  

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amistoso

Goleiro Hugo Souza é convocado para a seleção após lesão de Alisson

Brasil encara França e Croácia nos próximos dias 26 e 31 de março

20/03/2026 14h31

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Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira

Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

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O goleiro Hugo Souza, de 27 anos, é o mais novo convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos. O jogador do Corinthians substituirá Alisson, cortado da equipe devido a uma lesão que sofreu durante treino do Liverpool no início do mês.

Hugo Souza se juntará aos goleiros Bento (Al Nassr/Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahce/Turquia) elencados por Ancelotti na última segunda (16), na penúltima convocação antes do Mundial em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nascido em Caxias (RJ), o camisa 1 do Timão figurou em listas anteriores do treinador italiano, mas só entrou mesmo em campo vestindo a Amarelinha na derrota inédita para o Japão (3 a 2) em outubro. No mês seguinte, Hugo Souza chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão.

A seleção encara a atual vice-campeã mundial França na próxima quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Cinco dias depois - uma terça-feira - a Amarelinha medirá forças contra a Croácia, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Lista de convocados

GOLEIROS

  • Hugo Souza (COR)
  • Bento - Al-Nassr (SAU)
  • Ederson - Fenerbahçe (TUR)

DEFENSORES

  • Alex Sandro - Flamengo
  • Bremer - Juventus (ITA)
  • Danilo - Flamengo
  • Douglas Santos - Zenit (RUS)
  • Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
  • Ibañez - Al-Ahli (SAU)
  • Léo Pereira - Flamengo
  • Marquinhos - PSG (FRA)
  • Wesley - Roma (ITA)

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos - Chelsea (ING)
  • Casemiro - Manchester United (ING)
  • Danilo - Botafogo
  • Fabinho - Al-Ittihad (SAU)
  • Gabriel Sara - Galatasaray (TUR)

ATACANTES

  • Endrick - Lyon (FRA)
  • Gabriel Martinelli - Arsenal (FRA)
  • Igor Thiago - Brentford (ING)
  • João Pedro - Chelsea (ING)
  • Luiz Henrique - Zenit (RUS)
  • Matheus Cunha - Manchester United (ING)
  • Raphinha - Barcelona (ESP)
  • Rayan - Bournemouth (ING)
  • Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

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