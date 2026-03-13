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Sem VAR, Operário sofre gol polêmico e cai nos pênaltis na Copa do Brasil

Com a eliminação o time sul-mato-grossense deixa de faturar R$ 950 mil

João Pedro Zequini

13/03/2026 - 10h00
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Na noite da última quinta-feira (12), o clube do Operário foi até a capital goiana para enfrentar o Vila Nova e em uma partida recheada de emoções e polêmicas, o time do Mato Grosso do Sul acabou eliminado nos pênaltis. 

Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Operário enfrentou a organizada equipe do Vila Nova-GO e já sabia que não teria vida fácil, pois enfrentaria um adversário que figura na parte de cima das divisões de acesso do futebol brasileiro.  

O confronto realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, foi pegado do início ao fim, com ambas as equipes querendo a classificação. 

O jogo

Com um primeiro tempo mais truncado, as emoções e as polêmicas ficaram reservadas para a segunda etapa. Onde a equipe da casa conseguiu sair a frente o placar aos 13 minutos com o experiente atacante Dellatorre. 

O jogador estava em posição irregular, mas como as fases iniciais não possui VAR o lance não foi revisado e o gol foi validado mesmo assim. 

A resposta do Operário veio logo na sequência, Eduardo Tanque acertou um lindo passe para Danilinho que recebeu na ponta esquerda e tocou para o meio área, onde achou Roger Modesto, que chegou finalizando para empatar a partida. 

Após o gol do Operário a partida foi um ataque contra defesa, o time da capital goiana pressionava pelo segundo, mas defesa operariana afastava todo e qualquer perigo que chegava a sua área. 

Dessa forma, com empate persistindo no placar a partida foi resolvida nas penalidades máximas. Onde ambas as equipes foram preparadas para a disputa. Os dois times converteram suas quatro primeiras cobranças, mantendo o 100% de aproveitamento. 

Na quinta cobrança o Vila Nova converteu e jogou a responsabilidade toda para o zagueiro e capitão Guilherme Teixeira, que não teve êxito na sua cobrança, bateu a meia altura e viu o goleiro Dalberson defender. 

Dessa forma o Operário se despede da Copa do Brasil de forma invicta, já que no tempo normal conseguiu o empate e só foi eliminado nos pênaltis. 

Como fica

O Vila Nova segue na competição e agora encara na quarta fase o time do Confiança, que eliminou a Tombense na última quarta-feira (11). A partida está prevista para acontecer já na próxima semana. 

Já o time do Operário, volta a focar na disputa do estadual e volta a campo neste domingo, dia 15, para enfrentar o time do Corumbaense, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-mato-grossense. 
 

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Transmissão pela TV

De olho em mais R$ 950 mil, Operário encara time goiano nesta quinta-feira

Operário busca avançar na competição nacional e garantir premiação milionária em confronto decisivo contra equipe de Goiás nesta quinta-feira

12/03/2026 11h30

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Time do Operário busca vaga e premiação de R$ 950 mil contra equipe goiana

Time do Operário busca vaga e premiação de R$ 950 mil contra equipe goiana Felipe Surto/@felipesurto

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Nesta quinta-feira, 12, o Operário jogará contra o Vila Nova, na busca da classificação na Copa do Brasil. Em caso de vitória além avançar para a próxima fase, o clube também pode embolsar mais R$ 950 mil. 

Em jogo único que será disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, a partida se inicia às 19h (horário de Brasília) e em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para a disputa de pênaltis, onde apenas um irá avançar. 

A partida será arbitrada pelo trio carioca, sendo o árbitro principal Yuri Ferreira da Cruz, o assistente um Raphael Tavares dos Reis e o assistente dois Júlio César Gaudencio. 

O time que vencer o duelo, enfrenta na quarta fase o Confiança-SE, que eliminou o Tombense-MG na última quarta-feira, dia 11. 

Como chegam? 

Para chegar até aqui nesta fase da competição, tanto o Operário quanto o Vila Nova, disputaram apenas um jogo na atual edição da Copa do Brasil. 

O time operariano eliminou o ASA de Arapiraca jogando fora de casa e a vitória por 2 a 1 os colocaram na terceira fase da competição nacional. 

Já a equipe goiana, alcançou a terceira fase passando pelo time do Velo Clube-SP, nos pênaltis, após o empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. 

Onde assistir

A partida será transmitida às 19h (horário de Brasília) em três canais diferentes, na TV fechada a transmissão fica por conta do Sportv e do Premiere, além de ter transmissão gratuita no Youtube da GETV. 
 

Estadual

Veja os quatro semifinalistas do estadual de MS

Naviraiense, Operário, Corumbaense e Bataguassu seguem na disputa do título

12/03/2026 10h00

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Jogadores do Bataguassu comemoram vaga na semifinal do Sul-matogrossense

Jogadores do Bataguassu comemoram vaga na semifinal do Sul-matogrossense Reprodução/Instagram

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Na noite da última quarta-feira, 11, em jogo válido pelas quartas de finais do estadual, Corumbaense e Bataguassu venceram seus confrontos e avançaram para as semifinais do campeonato sul-matogrossense. 

Corumbaense 2 x 0 Dourados 

Em jogo realizado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, o time da casa recebeu o Dourados, para o jogo de volta das quartas de finais do estadual. Com um primeiro tempo sem gols a emoção ficou reservada para a segunda etapa e com gols de Cauã Andrade e Lucas Schmidt, o Corumbaense bateu o time do Dourados e avançou de fase. 

Ivinhema 4 (2) x (4) 3 Bataguassu 

O outro jogo das quartas de finais, foi disputado entre Ivinhema e Bataguassu no estádio Saraivão, em Ivinhema. O jogo foi movimentado, com emoção do início ao fim.

O destaque da noite ficou reservado para o artilheiro do campeonato, Alex Choco, do Bataguassu, que fez os três gols do estreante do campeonato e se isolou ainda mais na artilharia da competição. 

Luan, Tuninho e dois de Jonatas, foram os responsáveis pelos gols do Azulão do Vale. 

O jogo terminou em 4x3 para o Ivinhema que como havia perdido o jogo de ida, com essa vitória conseguiu levar a partida para as penalidades, onde foi superado por 4 a 2 e acabou dando adeus ao estadual. 

Como fica: 

As duas equipes classificadas agora se juntam a Naviraiense e Operário na semifinal e seguem na disputa do estadual. 

A equipe do Corumbaense enfrentará o time do Operário, disputando o primeiro jogo em seus domínios no Estádio Arthur Marinho em Corumbá, já no próximo domingo, dia 15, às 16h, horário local. 

Enquanto o time do Bataguassu, irá receber o Naviraiense, dono da melhor campanha da primeira fase. O jogo está previsto para acontecer no também no próximo domingo, 15. A partida começa às 18h do horário local. 
 

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