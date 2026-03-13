Sem VAR, Operário sofre gol polêmico e cai nos pênaltis na Copa do Brasil

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Na noite da última quinta-feira (12), o clube do Operário foi até a capital goiana para enfrentar o Vila Nova e em uma partida recheada de emoções e polêmicas, o time do Mato Grosso do Sul acabou eliminado nos pênaltis.

Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Operário enfrentou a organizada equipe do Vila Nova-GO e já sabia que não teria vida fácil, pois enfrentaria um adversário que figura na parte de cima das divisões de acesso do futebol brasileiro.

O confronto realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, foi pegado do início ao fim, com ambas as equipes querendo a classificação.

O jogo

Com um primeiro tempo mais truncado, as emoções e as polêmicas ficaram reservadas para a segunda etapa. Onde a equipe da casa conseguiu sair a frente o placar aos 13 minutos com o experiente atacante Dellatorre.

O jogador estava em posição irregular, mas como as fases iniciais não possui VAR o lance não foi revisado e o gol foi validado mesmo assim.

A resposta do Operário veio logo na sequência, Eduardo Tanque acertou um lindo passe para Danilinho que recebeu na ponta esquerda e tocou para o meio área, onde achou Roger Modesto, que chegou finalizando para empatar a partida.

Após o gol do Operário a partida foi um ataque contra defesa, o time da capital goiana pressionava pelo segundo, mas defesa operariana afastava todo e qualquer perigo que chegava a sua área.

Dessa forma, com empate persistindo no placar a partida foi resolvida nas penalidades máximas. Onde ambas as equipes foram preparadas para a disputa. Os dois times converteram suas quatro primeiras cobranças, mantendo o 100% de aproveitamento.

Na quinta cobrança o Vila Nova converteu e jogou a responsabilidade toda para o zagueiro e capitão Guilherme Teixeira, que não teve êxito na sua cobrança, bateu a meia altura e viu o goleiro Dalberson defender.

Dessa forma o Operário se despede da Copa do Brasil de forma invicta, já que no tempo normal conseguiu o empate e só foi eliminado nos pênaltis.

Como fica

O Vila Nova segue na competição e agora encara na quarta fase o time do Confiança, que eliminou a Tombense na última quarta-feira (11). A partida está prevista para acontecer já na próxima semana.

Já o time do Operário, volta a focar na disputa do estadual e volta a campo neste domingo, dia 15, para enfrentar o time do Corumbaense, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-mato-grossense.



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