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Esportes

Vantagem na semifinal

Veja como foram os jogos de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Operário e Naviraiense saem na frente e estão a um empate da final do estadual

João Pedro Zequini

16/03/2026 - 09h45
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No último domingo, dia 15, foram realizadas as partidas de ida válidas pelas semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Operário e Naviraiense venceram seus confrontos e agora têm a vantagem de jogar por um empate.

Corumbaense 1 x 2 Operário

Em jogo realizado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, o Corumbaense recebeu o Operário, o time da capital confirmou o favoritismo e venceu a partida por 2 a 1.

Com um primeiro tempo movimentado, ambas as equipes criaram oportunidades de gol. O início de jogo foi de um domínio maior do time mandante; o Galo da Avenida começou melhor e teve mais a posse, porém sem conseguir resultar em gol.

O Operário melhorou na segunda metade do primeiro tempo, criando e levando mais perigo ao gol adversário com Robinho, que acertou duas vezes a bola no travessão.

Com um primeiro tempo sem gols, a emoção ficou reservada para a segunda etapa, que mais uma vez começou com ambas as equipes buscando o gol.

E ele não demorou muito para sair. Aos 20 minutos da etapa complementar, Mateus Petri cabeceou a bola, que desviou no jogador do Corumbaense, o que fez o árbitro assinalar pênalti para o Operário — que foi muito contestado pelos jogadores do Corumbaense.

Robinho foi para a bola, deslocou o goleiro Zé Augusto e abriu o placar na semifinal aos 24 minutos do segundo tempo.

O Galo da Capital não estava satisfeito com o 1 a 0 e queria mais. Aos 33’, Biteco, que entrou no segundo tempo, aproveitou vacilo da defesa, recebeu na grande área livre e pegou muito bem de pé direito, aumentando a vantagem operariana para 2 a 0.

Engana-se quem achou que as emoções iriam parar por aí. O final do jogo foi de pressão do time da casa, que tentava a todo custo diminuir a desvantagem e, praticamente no último lance da partida, o árbitro assinalou outro pênalti, desta vez para a equipe do Corumbaense, após a bola bater em um jogador do Operário dentro da área.

Na bola, Cauã Andrade bateu bem e diminuiu o placar. Final de jogo: 2 a 1 para o Operário. Os times se enfrentam novamente nesta quarta (18), às 19:30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Bataguassu 0 x 1 Naviraiense

Já a outra partida da semifinal, realizada no Estádio Pereirão, em Bataguassu. O Tucunaré recebeu o Naviraiense, que foi o melhor time da primeira fase, terminando em primeiro lugar.

O primeiro tempo foi de um domínio maior dos visitantes, que propuseram mais o jogo e conseguiram abrir o placar com Negueba aos 19 minutos da etapa inicial.

Na segunda etapa, o jogo foi mais movimentado, com ambas as equipes criando mais oportunidades. O Bataguassu chegava com perigo, mas sem sucesso.

O Naviraiense também criava e chegava com perigo, porém não foi o suficiente para aumentar a vantagem.

No final da partida, o goleiro Mandela, do Bataguassu, ainda fez uma boa defesa na cobrança de falta do Naviraiense para evitar o segundo gol do Jacaré. Final de jogo: 1 a 0 para o Naviraiense.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18), às 19:30, no Estádio Virotão, em Naviraí, pelo jogo de volta da semifinal.

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DUELO

Finalíssima Argentina x Espanha é cancelada por Guerra no Oriente Médio e impasse sobre local

Confronto era esperado por colocar frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, além do duelo entre gerações com Messi contra Lamine Yamal

15/03/2026 13h18

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Argentina recusa oferta de locais para Finalissíma e duelo contra Espanha é cancelado

Argentina recusa oferta de locais para Finalissíma e duelo contra Espanha é cancelado Foto: Divulgação/Conmebol

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A edição de 2026 da Finalíssima, duelo que colocaria frente a frente Espanha e Argentina, foi cancelada. O anúncio foi feito neste domingo pela Uefa após uma série de tentativas frustradas de viabilizar o jogo, inicialmente marcado para o Catar.

O confronto reuniria os campeões continentais de 2024. De um lado, a Espanha, vencedora da Eurocopa. Do outro, a Argentina, campeã da Copa América. O duelo estava previsto para o dia 27 de março, em Doha, mas a guerra no Oriente Médio inviabilizou o evento no país e abriu um debate sobre um novo local para a disputa.

A partir daí, as negociações passaram a envolver divergências entre a Associação do Futebol Argentino (AFA) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), além da própria Uefa, que buscou alternativas para manter a disputa no calendário.

"É uma grande decepção que circunstâncias externas tenham impedido essas seleções de disputar um troféu tão prestigiado em um país que demonstrou repetidamente capacidade para sediar grandes eventos internacionais", afirmou a Uefa.

Uma das propostas foi transferir o jogo para o Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na mesma data, com divisão igual de ingressos entre torcedores das duas seleções. A ideia contou com apoio do Real Madrid, dono do estádio, mas acabou rejeitada pela AFA.

Outra possibilidade discutida foi realizar a Finalíssima em dois jogos. O primeiro seria disputado na capital espanhola ainda em março, enquanto o segundo aconteceria em Buenos Aires em uma futura data Fifa, antes das edições de 2028 da Eurocopa e da Copa América. A alternativa também não avançou.

A Uefa ainda buscou confirmar a possibilidade de realizar o confronto em um campo neutro na Europa, seja em 27 de março ou três dias depois, no dia 30. A federação argentina, porém, não aceitou a proposta. Como contraponto, sugeriu que o duelo fosse disputado após a Copa do Mundo, mas a Espanha informou que não teria datas disponíveis no calendário.

Criada a partir da parceria entre Uefa e Conmebol, a Finalíssima reúne os campeões da Europa e da América do Sul em uma partida comemorativa entre as duas confederações. A primeira edição foi disputada em 2022, quando a Argentina venceu a Itália por 3 a 0 no Estádio de Wembley, em Londres.

ESPORTES

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China

Brasileiro abre 3 sets a 1, mas leva virada do francês Félix Lebrun

14/03/2026 23h00

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Hugo Calderano

Hugo Calderano Foto: WTT Divulgação

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Não deu para Hugo Calderano no WTT Champions de Chongqing (China). Neste sábado (14), o carioca foi superado pelo francês Félix Lebrun nas quartas da final da competição, que é voltada aos 32 melhores atletas do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês).

Triunfo do europeu por 4 sets a 3, parciais de 10/12, 11/9, 10/12, 10/12, 11/8, 13/11 e 13/11, em uma hora e dois minutos de partida.

Foi a sétima vez que Hugo e Lebrun se enfrentaram, sendo a quarta vitória do francês, sexto colocado do ranking da ITTF, contra três do brasileiro, número 4 do mundo.

O jogo mais marcante entre eles valeu a medalha de bronze na Olimpíada de Paris (França), em 2024, com triunfo do mesatenista anfitrião.

No encontro deste sábado, o carioca abriu 3 sets a 1 e teve três match points (quando o jogador fica a um ponto de ganhar a partida) a favor, mas sucumbiu à reação do adversário.

Em uma das semifinais da competição em Chongqing, Lebrun encara o japonês Sora Matsushima (8º do ranking). Também mesatenista do Japão, Tomokazu Harimoto (5º), duela com o chinês Wen Ruibo (27º) no outro confronto valendo vaga na final.

A chave feminina teve participação da paulista Bruna Takahashi, número 22 do ranking da ITTF entre as mulheres. Ela estreou com vitória sobre Jian Zeng (33ª), de Singapura, mas foi eliminada nas oitavas de final pela chinesa Man Kuai, 5º do mundo, na última quarta-feira (11).

Os torneios WTT Champions estão no segundo nível de importância no circuito mundial de tênis de mesa, que é organizado pela World Table Tennis (WTT), atrás apenas dos WTT Grand Smashes, que são os quatro maiores eventos da temporada, equivalentes aos Grand Slams do tênis "de quadra".

O primeiro Grand Smash de 2026 foi em Singapura, em fevereiro. O próximo será entre 26 de junho e 5 de julho, em Los Angeles (Estados Unidos).

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