Veja como foram os jogos de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Em jogo de ida pela semifinal do estadual, Operário bate Corumbaense fora de casa - Silvio Andrade

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No último domingo, dia 15, foram realizadas as partidas de ida válidas pelas semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Operário e Naviraiense venceram seus confrontos e agora têm a vantagem de jogar por um empate.

Corumbaense 1 x 2 Operário

Em jogo realizado no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, o Corumbaense recebeu o Operário, o time da capital confirmou o favoritismo e venceu a partida por 2 a 1.

Com um primeiro tempo movimentado, ambas as equipes criaram oportunidades de gol. O início de jogo foi de um domínio maior do time mandante; o Galo da Avenida começou melhor e teve mais a posse, porém sem conseguir resultar em gol.

O Operário melhorou na segunda metade do primeiro tempo, criando e levando mais perigo ao gol adversário com Robinho, que acertou duas vezes a bola no travessão.

Com um primeiro tempo sem gols, a emoção ficou reservada para a segunda etapa, que mais uma vez começou com ambas as equipes buscando o gol.

E ele não demorou muito para sair. Aos 20 minutos da etapa complementar, Mateus Petri cabeceou a bola, que desviou no jogador do Corumbaense, o que fez o árbitro assinalar pênalti para o Operário — que foi muito contestado pelos jogadores do Corumbaense.

Robinho foi para a bola, deslocou o goleiro Zé Augusto e abriu o placar na semifinal aos 24 minutos do segundo tempo.

O Galo da Capital não estava satisfeito com o 1 a 0 e queria mais. Aos 33’, Biteco, que entrou no segundo tempo, aproveitou vacilo da defesa, recebeu na grande área livre e pegou muito bem de pé direito, aumentando a vantagem operariana para 2 a 0.

Engana-se quem achou que as emoções iriam parar por aí. O final do jogo foi de pressão do time da casa, que tentava a todo custo diminuir a desvantagem e, praticamente no último lance da partida, o árbitro assinalou outro pênalti, desta vez para a equipe do Corumbaense, após a bola bater em um jogador do Operário dentro da área.

Na bola, Cauã Andrade bateu bem e diminuiu o placar. Final de jogo: 2 a 1 para o Operário. Os times se enfrentam novamente nesta quarta (18), às 19:30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Bataguassu 0 x 1 Naviraiense

Já a outra partida da semifinal, realizada no Estádio Pereirão, em Bataguassu. O Tucunaré recebeu o Naviraiense, que foi o melhor time da primeira fase, terminando em primeiro lugar.

O primeiro tempo foi de um domínio maior dos visitantes, que propuseram mais o jogo e conseguiram abrir o placar com Negueba aos 19 minutos da etapa inicial.

Na segunda etapa, o jogo foi mais movimentado, com ambas as equipes criando mais oportunidades. O Bataguassu chegava com perigo, mas sem sucesso.

O Naviraiense também criava e chegava com perigo, porém não foi o suficiente para aumentar a vantagem.

No final da partida, o goleiro Mandela, do Bataguassu, ainda fez uma boa defesa na cobrança de falta do Naviraiense para evitar o segundo gol do Jacaré. Final de jogo: 1 a 0 para o Naviraiense.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18), às 19:30, no Estádio Virotão, em Naviraí, pelo jogo de volta da semifinal.

Assine o Correio do Estado